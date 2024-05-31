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Новости Война
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Орбан о разрешении Украине бить западным оружием по РФ: Это приближает Европу к разрушению

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициатива некоторых западных стран позволить Украине бить предоставленным союзниками оружием по территории РФ "приближают Европу к разрушению".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Орбан заявил, что позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключает введения войск в Украину, а также предложение НАТО, которое позволит Киеву наносить удары по военным базам на территории России с помощью современного дальнобойного оружия, предоставленного западными партнерами, рискует перерастанием войны в Украине в глобальный конфликт.

"Война - это монстр, который постоянно голоден, его надо кормить, и его надо кормить деньгами. И я вижу, что американцы и демократическое правительство Соединенных Штатов, и лидеры Европейского Союза готовы его кормить", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал партнеров разрешить применять западное оружие для ударов по территории РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ, которая не может победить даже Украину, вряд ли способна "проглотить" Запад. Шансы на это чрезвычайно малы, - Орбан

Автор: 

оружие (10215) Виктор Орбан (461)


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Топ комментарии
+20
Якщо Орбан заскавчав, значить позитивні новини
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31.05.2024 14:19
+13
Нааіщо цитувати цю риганину?
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31.05.2024 14:18
+12
Серунці на марші...
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31.05.2024 14:17
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Серунці на марші...
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31.05.2024 14:17 Ответить
Вітя, сідій п`ять. Неси залікову до Птлєра
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31.05.2024 15:17 Ответить
коли його вже уволить фрау Урсула ? 😂👍
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31.05.2024 14:18 Ответить
Тоді ти маєш бути тільки за!
Подумай, ******, європа зруйнується, і ти зможеш безперешкодно злитися в єдиному екстазі з ***********!
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31.05.2024 14:18 Ответить
Нааіщо цитувати цю риганину?
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31.05.2024 14:18 Ответить
а, я прочитав: циганину.
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31.05.2024 14:21 Ответить
Кожнии прожитии день - приближає нас до смерті - так - Орбан
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31.05.2024 14:19 Ответить
Якщо Орбан заскавчав, значить позитивні новини
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31.05.2024 14:19 Ответить
****** вонючая
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31.05.2024 14:20 Ответить
В ЕС здається 30 країн, але висери цього уй-обка чомусь самі цитовані в "українській" пресі.
І як не дивно в російській...
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31.05.2024 14:21 Ответить
Краще б розповів на чому його КГБ СССР спіймав а тепер ***** шантажує
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31.05.2024 14:35 Ответить
Не треба шантажу орки нафту і газ Угорщині продають дешевше ринку, на торгівлі по блокуванні нам допомоги Орбан постійно виторговує гроші від ЄС.... він нормально влаштувався і заробляє на війні
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31.05.2024 16:52 Ответить
Угорська повія відчула що їй скоро "перекриють кисень" та почнуть "затягувать гаманець" кредитування!Завертіла сракою перед"голодухою"
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31.05.2024 14:22 Ответить
Угорщину відсторонять від контролю розширення ЄС, - Politico
Втомившись від постійного обструкціонізму прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо України, лідери країн ЄС планують покарати його, надавши Будапешту другорядні посади в наступній Єврокомісії.
Наразі угорець - єврокомісар з євроінтеграції Олівер Варгеї - разом з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем має значний вплив на перемовини з розширення блоку, зокрема з Києвом. Але інші країни не хочуть, щоб Варгеї продовжив займати цю посаду, і звинувачують його в підриві політики щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС.
Призначення Варгеї відбулося у 2019 році в спробі зберегти Угорщину на боці Брюсселя. Тепер Будапешт усунуть від будь-яких важливих посад в ЄС.
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31.05.2024 14:29 Ответить
*******, йди найух.
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31.05.2024 14:22 Ответить
цікаво, шо з цього питання скаже Фіцо??🤣🤣
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31.05.2024 14:22 Ответить
Фіцо під крапельницями.
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31.05.2024 14:23 Ответить
Щось скаже нескоро 👍
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31.05.2024 14:27 Ответить
Кому? ***** - що він взагалі на лікарняному і не при ділах. ЄС та США - нічого, по тій же причині. А орбану - то вже інтимні стосунки, загалу не стосується.
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31.05.2024 16:25 Ответить
Той дурень думає, що українці переплутають напрямок і влуплять по Європі, чи що?
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31.05.2024 14:22 Ответить
Ні, не по Європі. Він боїться, що українці переплутають "республіку тЫва" з Хантимансією-на-Дунаї 😂
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31.05.2024 14:36 Ответить
Збереження від руйнування - це вигнання ****** з НАТО та ЕС та надача військового дозволу Україні на знищення мордору на його ж терріторії, звідки і іде агресія на Європу.
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31.05.2024 14:24 Ответить
А яким боком тебе це взагалі іпе, свинорилий шматок ватяного гівна, що не дав жодного іржавого патрона країні яка прикриває твою Уйобщину від тих хто з радістю повторив би Будапешт-56 ?
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31.05.2024 14:27 Ответить
На те він і йОрбан!
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31.05.2024 14:32 Ответить
Це наближає кацапстан до руйнування!
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31.05.2024 14:34 Ответить
Как этот ***** заи Бал...
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31.05.2024 14:38 Ответить
Кожного разу, як вилазить орбан зі своєю маєчньою, Кулеба мусить нагадувати, чим займалися мадяри в роки другої світової на наших теренах - дивіться матеріали "Чернігівський судовий процес". Чи не настав час звернутися до МУС з приводу безстрокових злочинів держави угорців?
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31.05.2024 14:39 Ответить
Та то орбан просто не договорив. Повність фраза повинна була бути такою:
"Це наближає Європу до руйнування... кацапетівської помийки."
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31.05.2024 14:50 Ответить
Угорський прорашистський членосос і долб...об йорбан.Рунування КУЙЛОМ ЄВРОПИ БУЛО РОЗПОЧАТЕ 8 серпня 2008 року, російські війська вдерлися на територію Грузії під приводом захисту самопроголошеної Південної Осетії. ПРОДОВЖИЛОСЯ У 2014 ОКУПАЦІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ І ПРОДОВЖУЄТЬСЯ СЬОГОДНІ ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ, НЕ ТОМУ, ЩО ЦЬОГО ХОТІЛА ГРУЗІЯ ,УКРАЇНА ЧИ ЄВРОПА , А ТОМУ , ЩО НИНІШНЯ СВІТОВА СПІЛЬНОТА (а може3,14сдота) дозволяє РАШИСТСЬКОМУ ВБИВЦІ І РУЙНІВНИКУ РУЙНУВАТИ СВІТОВИЙ ПОРЯДОК
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31.05.2024 14:57 Ответить
Це наближає мотузку до шиї орбана.
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31.05.2024 14:57 Ответить
Одна мотузка, одна дорога ... )))
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31.05.2024 15:03 Ответить
Вообще-то это приближает к разрушению и уничтожению только говнорашку
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31.05.2024 15:19 Ответить
Орбан засунь ****** сіярто в ср.ку.
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31.05.2024 15:25 Ответить
А что может случиться? Украина обязуется не бить западным оружием по Венгрии. Мы же братские народы. Не бойтесь.
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31.05.2024 15:27 Ответить
Раша -не Європа, та і що до Угорщини є сумніви.
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31.05.2024 15:29 Ответить
Отримавши підтримку Сі, орбанан перетворить не тільки Угорщину, а всю Європу в «уйгурський анклав» КНР, на томість сам буде мати можливість стати диктаторкусєю з необмеженими повноваженнями в окремому бараці.
Страшні ці люди, бо підлість їх неосяжна, а жадоба влади.взагалі не має меж.
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31.05.2024 15:29 Ответить
Пішов ти в сраку потвора уродська
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31.05.2024 15:40 Ответить
зачем цитировать эту мразь, просто напишите орбан гон дон
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31.05.2024 15:50 Ответить
От козляра. До-речі, на Девіда Гілмора схожий, десь у 70-х.
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31.05.2024 15:53 Ответить
Ось тут Гілмор образився
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31.05.2024 16:28 Ответить
Ні, ні, я маю на увазі тільки візуально.
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31.05.2024 16:48 Ответить
Це коли кацапстан став Європою?
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31.05.2024 16:01 Ответить
Вітьок запізнився з заявою,Ватікан був перший,тому грошова премія від Газпрому цього разу дістається педофілам з Ватікану
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31.05.2024 16:03 Ответить
Блін, яке воно обкакане. Іди тихенько в ліс обтікати.
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31.05.2024 16:08 Ответить
Коли вже грохнуть цю свиню???
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31.05.2024 16:09 Ответить
На вертолет Витька и в горы полетать!
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31.05.2024 16:43 Ответить
Іще одне вилізло стурбоване після папи.
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31.05.2024 18:08 Ответить
 
 