Орбан о разрешении Украине бить западным оружием по РФ: Это приближает Европу к разрушению

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициатива некоторых западных стран позволить Украине бить предоставленным союзниками оружием по территории РФ "приближают Европу к разрушению".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Орбан заявил, что позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключает введения войск в Украину, а также предложение НАТО, которое позволит Киеву наносить удары по военным базам на территории России с помощью современного дальнобойного оружия, предоставленного западными партнерами, рискует перерастанием войны в Украине в глобальный конфликт.

"Война - это монстр, который постоянно голоден, его надо кормить, и его надо кормить деньгами. И я вижу, что американцы и демократическое правительство Соединенных Штатов, и лидеры Европейского Союза готовы его кормить", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал партнеров разрешить применять западное оружие для ударов по территории РФ.

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