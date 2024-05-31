Орбан о разрешении Украине бить западным оружием по РФ: Это приближает Европу к разрушению
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициатива некоторых западных стран позволить Украине бить предоставленным союзниками оружием по территории РФ "приближают Европу к разрушению".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Орбан заявил, что позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключает введения войск в Украину, а также предложение НАТО, которое позволит Киеву наносить удары по военным базам на территории России с помощью современного дальнобойного оружия, предоставленного западными партнерами, рискует перерастанием войны в Украине в глобальный конфликт.
"Война - это монстр, который постоянно голоден, его надо кормить, и его надо кормить деньгами. И я вижу, что американцы и демократическое правительство Соединенных Штатов, и лидеры Европейского Союза готовы его кормить", - сказал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал партнеров разрешить применять западное оружие для ударов по территории РФ.
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Подумай, ******, європа зруйнується, і ти зможеш безперешкодно злитися в єдиному екстазі з ***********!
І як не дивно в російській...
Втомившись від постійного обструкціонізму прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо України, лідери країн ЄС планують покарати його, надавши Будапешту другорядні посади в наступній Єврокомісії.
Наразі угорець - єврокомісар з євроінтеграції Олівер Варгеї - разом з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем має значний вплив на перемовини з розширення блоку, зокрема з Києвом. Але інші країни не хочуть, щоб Варгеї продовжив займати цю посаду, і звинувачують його в підриві політики щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС.
Призначення Варгеї відбулося у 2019 році в спробі зберегти Угорщину на боці Брюсселя. Тепер Будапешт усунуть від будь-яких важливих посад в ЄС.
"Це наближає Європу до руйнування... кацапетівської помийки."
Страшні ці люди, бо підлість їх неосяжна, а жадоба влади.взагалі не має меж.