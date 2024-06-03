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Угорщина (2150) Сійярто (325) Глобальний саміт миру (278)

Угорщина не планує брати участь у Глобальному саміті миру: Ця війна не є "своєю" для Будапешту, - Сійярто

сійярто

В Угорщині заявили, що не бачать сенсу їхати на Саміт миру до Швейцарії, бо там не буде представлена Росія. Проте остаточного рішення щодо присутності Угорщини на саміті ще не ухвалено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю провладному білоруському виданню ОНТ.

Сіярто наголосив, що у Будапешті поважають зусилля Швейцарії зупинити війну, але вони не бачать сенсу в конференції, якщо там не буде представлена Росія.

"Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, - прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом", - заявив Сійярто.

Крім того, голова МЗС Угорщини заявив, що ця війна йде між Україною та Росією, тому вона не є "своєю" для Будапешта.

Сійярто пояснив що в Угорщині інший підхід до російської війни проти України, оскільки в Європі багато хто бачить небезпеку і відчуває себе у стані війни, тоді як в Угорщині цього нема.

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"Росія не нападала на нас. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація, але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського Союзу. Генеральний секретар НАТО говорив чітко, що жоден із союзників альянсу не перебуває під військовою загрозою. Тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна?", – заявив очільник угорського МЗС.

Петер Сійярто також повторив свою нещодавню тезу, що "війна приносить дуже багато руйнувань, тому мирні переговори – єдиний шлях зупинити війну".

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

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Топ коментарі
+33
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03.06.2024 07:59
+29
Венгрия традиционно на стороне нацистов. Ничего нового
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03.06.2024 08:06
+23
повітря буде свіжішим...
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03.06.2024 08:01
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03.06.2024 07:59 Відповісти
На Бівіса схож.
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03.06.2024 08:51 Відповісти
На гітлерівського прихвостня схожий
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03.06.2024 09:19 Відповісти
На нацистських агітаційних плакатах «істинними арійцями» зображені були особи схожі на цього ******..
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03.06.2024 10:47 Відповісти
хай спитає у кацапів: "чиє Закарпаття ?"
у відповідь почує: "Закарпатьє, канєчна ісконно совєцкоє !"

рібентроп доморощений
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03.06.2024 12:18 Відповісти
повітря буде свіжішим...
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03.06.2024 08:01 Відповісти
ну так давайте всіх нах, будем самі з собою сидіти розмовляти -- дурка...

Єдиний сенс в цьому саміті був би якби прийшли 100+ країн і сказали б там рашці -- або припиняєте війну, або вам *******.

А так це реально перетворюється в легитізацію зеклоуна
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03.06.2024 09:01 Відповісти
Так изначально было понятно что подпевалы ***** не явиться. Или вы думаете если бы даже оно явилось то не продвигало бы тезисы рос.пропаганды?
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03.06.2024 09:19 Відповісти
Ага, казав би що то на нього напали, а він жертва, і все перетворилось би на фарс
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03.06.2024 09:22 Відповісти
Так там вже 106 країн, чого стогнеш? Тримай конфєтку смоктунець
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03.06.2024 09:20 Відповісти
От скажіть, чому ті, хто падкі на російську пропаганду і потім транслюють саме їх наративи, такі безграмотні. Може тому і падкі?

Бо в них як не "нелегитивний", то "легитізація зеклоуна"
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03.06.2024 09:36 Відповісти
Він "вчорашній", ще не освоїв перекладач
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03.06.2024 10:41 Відповісти
їх сіломіць тягнути, чи як? чи повзати на колінах, ласкаво запрошуючи?... (це безвідносно до цілей та спроможностей цього форуму)
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03.06.2024 21:40 Відповісти
Треба, щоб тобі, гніда, пару кинджалів "подарували"або С300. Вибирай.
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03.06.2024 08:02 Відповісти
Яйцеголовый ,всегда был подстилкой путина!
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03.06.2024 08:02 Відповісти
що заважає вєнгрєє вліца в одкакбє?
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03.06.2024 08:03 Відповісти
Сцуть, що грошовий потік дотацій припиниться..
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03.06.2024 08:06 Відповісти
Природня серливість заважа.
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03.06.2024 08:22 Відповісти
Подібні какцапські смокталки і підтстилки не дуже там і потрібні.
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03.06.2024 08:05 Відповісти
ПІСЯ-ЯРТО ФАЙНО СИДИТЬ НА ДВУХ СТІЛЬЦЯХ...МАБУТЬ ПОТРІБНО РОЗХИТАТИ ПІ..ОРАСІВ З ОДНОГО СТІЛЬЦЯ
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03.06.2024 08:05 Відповісти
Венгрия традиционно на стороне нацистов. Ничего нового
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03.06.2024 08:06 Відповісти
Сейчас он с Путей посоветуется. Может тот скажет: "Едь, послушай, потом расскажешь"...
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03.06.2024 08:10 Відповісти
значца уграм не нужен мир !
даешь пуйловские танки на Венгрию !
надо повторить !
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03.06.2024 08:10 Відповісти
2 Мировая война на самом деле началась на полгода раньше- с нападения мАдярщины на Карпатскую Украину в марте 1939 г. До этого Германия оккупировала другие страны относительно мирно. мАдяры и тут высрались первыми...
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03.06.2024 08:11 Відповісти
У них коротка пам'ять, це дуже зручно.
«Ми не хотіли брати участь у Першій та Другій світових війнах… Ми не дозволимо втягнути угорців у війну втретє» /Орбан, 03 травня, 2024/
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03.06.2024 10:46 Відповісти
Кто такой Хорти, это чмо парашное тоже не помнит.
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03.06.2024 12:02 Відповісти
Ібанати!
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03.06.2024 08:12 Відповісти
Цей саміт, і російський "форум", зрештою покажуть, хто на чиєму боці, а хто вирішив постоять в сторонє.
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03.06.2024 08:12 Відповісти
Так і хочеться сказать Сійярто - "Ви або хреста зніміть - або труси натягніть!" Верещали про закінчення війни шляхом мирних перемовин - а від самміту миру відмовляєтеся! А чому? Бо Путін забороняє!
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03.06.2024 08:12 Відповісти
Була-б моя воля, я-би всю цю мадьярську срань гнав-би з ЕС та НАТО. Едине, на що здатні ці ******** - це гадити Україні.
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03.06.2024 08:12 Відповісти
Кому це цікаво? Йдіть нах,придурки угорські. На всіх кутках верещать про свою важливість. Та пох на вас.
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03.06.2024 08:17 Відповісти
Обсереця зелений виродок на тому саміті, як і планував Елдак.
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03.06.2024 08:19 Відповісти
Угорці ненавиділи совок за Закарпаття. Тепер черга України. Це глибинне у всіх народів. Ті ж поляки.
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03.06.2024 08:21 Відповісти
Проте зкрп угри дрочат на совок 24/7
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03.06.2024 09:10 Відповісти
ПІДАР !!
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03.06.2024 08:25 Відповісти
Як онуки, тих угорців, що боролися за Свободу Угорщини з московськими танками у 1956 році, зрадили за гроші московські, пам'ять своїх Героїв!!
Гроші московії і посади привладні…..

Такі ж, і в Україні сидять, ригоАНАЛИ з симоненками та мартиненками… та слугами!!
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03.06.2024 08:27 Відповісти
Якщо Україна не погонить мітлою ******** із Закарпаття і те безмозгле бидло, що їх підтримує, і, майже не говорить українською мовою, буде точнісінько як на Донбасі.
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03.06.2024 08:28 Відповісти
Мразота! Рашистська устілка!
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03.06.2024 08:30 Відповісти
То на стороні Гітлера, то на стороні Путіна...
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03.06.2024 08:31 Відповісти
Іншими словами: етнічні угорці закарпаття(і не тільки), які воюють з окупантом: ви не угорці. Привіт 128 ГШБр! Ви тепер знаєте мерзоту в обличчя
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03.06.2024 08:41 Відповісти
Как они быстро забыли 56 год..
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03.06.2024 08:43 Відповісти
Для него будет наверное шоком, но Германию не пригласили на Ялтинскую конференцию в 1945г
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03.06.2024 08:58 Відповісти
Зараз прискаче дехто під ніком і заявить "Як ти собі уявляєш саміт щодо досягнення миру і припинення вогню без участі Росії?". І ще назве вас хом'ячком і клоуном
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03.06.2024 10:54 Відповісти
Угорщина буде першою країною,яку вишвирнуть із НАТО.
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03.06.2024 09:01 Відповісти
Угорщина- троянський кінь рашки в НАТО і ЄС.
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03.06.2024 09:02 Відповісти
Тогда, официальный Будапешт и вся Венгрия не есть "своей" для стран всего цивилизованного мира!
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03.06.2024 09:06 Відповісти
Мад'ярсткий вилупок, йди з орбаном смоктати пісю ху#ла! 🤬
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03.06.2024 09:14 Відповісти
Отже мадярська м**вошка.. Для чого таке ЄС тримати?
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03.06.2024 09:23 Відповісти
Трава - зелена, небо - блакитне, мадяри - підараси.

Це аксіоми.
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03.06.2024 09:24 Відповісти
То вони прям всираються за етнічних угорців в Україні - переживають за їх права і за це викручуть руки Україні там, де тільки можуть.

А тут раптом забули про своїх українських угорців, і війна вже не "своя"
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03.06.2024 09:31 Відповісти
Мад'ярський туалетний папір з венгрів , для кремля ...
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03.06.2024 09:36 Відповісти
Ні паскуда, це ваша війна, проти України.
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03.06.2024 09:48 Відповісти
...коли буде війна своєю,не встигнете зібрати саміт миру.
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03.06.2024 10:12 Відповісти
Magyarország egy buzi!
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03.06.2024 10:19 Відповісти
Ну взагалі то там буде саміт миру , а не довбой.бів , то ж угорщина може розслабитись ,, їхати їй нікуди не потрібно .
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03.06.2024 10:27 Відповісти
Угорські *****, "троянський кінь" РФ у Європі.
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03.06.2024 11:35 Відповісти
Ваша війна, хортисти, ще попереду!
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03.06.2024 12:11 Відповісти
У 1956 р в угорців була своя війна під рашистськими танками. Хотят павтарить!
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03.06.2024 14:44 Відповісти
потрібно, щоб вони, мад'яри, якось перестали брати участь в самітах Євросоюзу та НАТО...
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03.06.2024 21:18 Відповісти
А ще у 2018 році Угорщина була проти розміщення в Берогово окремого батальйону 128-ї Закарпатської гірсько-піхотної бригади. Мовляв там служитимуть місцеві угорці.
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07.06.2024 14:04 Відповісти
 
 