107 країн та міжнародних організацій підтвердили участь у Глобальному саміті миру, - Никифоров
Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ
"На зараз 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру. Ми говоримо про те, що в тому чи іншому вигляді можуть бути представлені Філіппіни, Сінгапур", - сказав він.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Будь ласка, зачекайте...
Надеюсь и "гарантии" подпишут...
Тобто все це шоу заради самореклами простроченого вєчнолєгітімнава ...
Таке собі Глобальне ППР - посиділи, попи@діли, розійшлися. Потоужно, що сказати.
Замість зброї - сходняк.
На завершення- оплати української частки організаційного внеску
станом на 03.06.2024 р. Швейцарія ще не отримала.
Ключові слова - "в тому чи іншому вигляді".
Може бути посол тої чи іншої країни у Швейцарії , а може й ще нижчий ранг - радник посла , а може ще й нижчий рівень - коханець дружини радника посла ... я вже нічому не здивуюсь. Ніякий це не "самміт миру" , а по-факту черговий каламутний ЗЕ-перфоманс .
Вже й старець Байден на це натякнув, коли відмовився приймати участь в цьому каламутному східняку . І віцеПрезидента Камали Харріс не буде. І бразилець , і південоамериканець , і індус , і китаєць , і саудівець ... і ще багато інших реальних керівників країн відмовились від участі в цьому східняку.
А чого тут дивного ? Переважна більшість адекватних керівників країн не хоче зустрічатися з вже нелегитимним Вовой Квартальним, поскільки з 21 травня він вже перетворився по факту в Військогово Диктатора та Узурпатора Влади ! Це напряму читається з Конституції України, яку Зеленський під телекамери та оплески ЗЕотари73% нахабно згвалтував 20 травня 2019 року поклавши руку на Конституцію - я , каже , розпускаю Верховну Раду ... а в Конституції була заборона на це за рік до виборів ( лишалось тоді 5 місяців ).
Але Зеленський хоче на цей швейцарський східняк затягти як можна більше ... щоб ті , хто приїде підтвердили його легитимність як Президента .
Не вийде , Вова ... сбирай манатки - твоя легитимна п'ятирічка по Конституції вже СКІНЧИЛАСЯ. Тікай до Тель-Авіву поки ще це можливо . В Україні ти зі своїй ЗЕбригадой сядете дуже надовго за ваші "досягнення" з 2019 року.
А скільки галасу на телеМарафеті "Єдині новини" було та й зараз є про цей "самміт миру" ! А виходить ПШИК!
Путло , мабуть , надривається зі сміху , дилячись на підготовку ЗЕвладою цього східняка.
Ти , Вова , ще підпиши до "самміту" чергові "угоди безпеки" з Бурунді та Зімбабве - може тоді , нарешті, Путло помре ... зі сміху.
І дуже цікаво, з ким і з чим зібрався миритися ЗЕ?
Зацікавиться козюльками і займати людей своїми дурними ідеями не буде.
І гроши збережуть, і час.
А я до байки приладнав:
Нехай не забувають люди,
Що дурень всюди дурнем буде!
"Цяцькований осел"
Леонід Глібов.
Він знав!
Класика! От звідки це: і про осла, і про дурня?
Так он воно чьо?! В кінцевий момент як винирне кацапський чорт із табакерки, а тут хваць і zilts-узурпатор з терористом, масовим вбивцею і воєнним злочинцем всіх за один стіл усадив