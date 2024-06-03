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Новини
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Сергій Никифоров (158) Глобальний саміт миру (278)

107 країн та міжнародних організацій підтвердили участь у Глобальному саміті миру, - Никифоров

107 країн візьмуть участь у Глобальному саміті миру

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ

"На зараз 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру. Ми говоримо про те, що в тому чи іншому вигляді можуть бути представлені Філіппіни, Сінгапур", - сказав він.

Також читайте: Угорщина не планує брати участь у Глобальному саміті миру: Ця війна не є "своєю" для Будапешту, - Сійярто

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Також читайте: Зеленський та новообрана президентка Ісландії Томасдоттір обговорили Саміт миру

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру . Джерело:
Тобто все це шоу заради самореклами простроченого вєчнолєгітімнава ...
Таке собі Глобальне ППР - посиділи, попи@діли, розійшлися. Потоужно, що сказати.
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03.06.2024 11:07
+5
Єрмак обговорив із президентом Всесвітньої боксерської ради підтримку Саміту миру

Надеюсь и "гарантии" подпишут...
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03.06.2024 11:06
+3
На глобальному саміті миру не обговорюватимуть мир. Саміт імені Кварталу 95.
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03.06.2024 11:36
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Єрмак обговорив із президентом Всесвітньої боксерської ради підтримку Саміту миру

Надеюсь и "гарантии" подпишут...
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03.06.2024 11:06 Відповісти
Як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру . Джерело:
Тобто все це шоу заради самореклами простроченого вєчнолєгітімнава ...
Таке собі Глобальне ППР - посиділи, попи@діли, розійшлися. Потоужно, що сказати.
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03.06.2024 11:07 Відповісти
На глобальному саміті миру не обговорюватимуть мир. Саміт імені Кварталу 95.
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03.06.2024 11:36 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Putinversteher І скільки на тому сходняку, - дорогому і без всякої користі для України, буде відвертих і прихованих, - где-то во глубине трусливой душенки, - буде Putinversteher -ів.

Замість зброї - сходняк.
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03.06.2024 11:07 Відповісти
Нестерпно соромно за свою країну та презідента.Це ж,найкращій з нас?
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03.06.2024 12:27 Відповісти
У Зеленського тривають проблеми з організацією "світового Форуму миру" в Швейцарії. Розміщення гостей і делегацій в готельно-туристичному комплексі Bürgenstock Resort Lake Lucerne кантоні Нідвальден та всі організаційні заходи коштують в межах 4-5 млн. швейчарських франків (CHF). Швейцарія бере на себе половину цих видатків, але вимагає від України офіційного переведення коштів у відповідності з бюджетними видатками українського бюджету відмовляючись приймати платежі з позабюджетних і резервних фондів. Само собою ніяких видатків на це в бюджеті України немає,(а ошори чи "пожертування" таке там не проходить .


На завершення- оплати української частки організаційного внеску

станом на 03.06.2024 р. Швейцарія ще не отримала.
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03.06.2024 13:28 Відповісти
Поржу, коли мікронапольйона не пустять на саміт бо в нього не плочено
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03.06.2024 17:36 Відповісти
Якась суцільна ганьба для країни Дай Боже людям розуму
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03.06.2024 14:02 Відповісти
"На зараз 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у . Ми говоримо про те, що в тому чи іншому вигляді можуть бути представлені Філіппіни, Сінгапур" .

Ключові слова - "в тому чи іншому вигляді".

Може бути посол тої чи іншої країни у Швейцарії , а може й ще нижчий ранг - радник посла , а може ще й нижчий рівень - коханець дружини радника посла ... я вже нічому не здивуюсь. Ніякий це не "самміт миру" , а по-факту черговий каламутний ЗЕ-перфоманс .

Вже й старець Байден на це натякнув, коли відмовився приймати участь в цьому каламутному східняку . І віцеПрезидента Камали Харріс не буде. І бразилець , і південоамериканець , і індус , і китаєць , і саудівець ... і ще багато інших реальних керівників країн відмовились від участі в цьому східняку.

А чого тут дивного ? Переважна більшість адекватних керівників країн не хоче зустрічатися з вже нелегитимним Вовой Квартальним, поскільки з 21 травня він вже перетворився по факту в Військогово Диктатора та Узурпатора Влади ! Це напряму читається з Конституції України, яку Зеленський під телекамери та оплески ЗЕотари73% нахабно згвалтував 20 травня 2019 року поклавши руку на Конституцію - я , каже , розпускаю Верховну Раду ... а в Конституції була заборона на це за рік до виборів ( лишалось тоді 5 місяців ).

Але Зеленський хоче на цей швейцарський східняк затягти як можна більше ... щоб ті , хто приїде підтвердили його легитимність як Президента .

Не вийде , Вова ... сбирай манатки - твоя легитимна п'ятирічка по Конституції вже СКІНЧИЛАСЯ. Тікай до Тель-Авіву поки ще це можливо . В Україні ти зі своїй ЗЕбригадой сядете дуже надовго за ваші "досягнення" з 2019 року.

А скільки галасу на телеМарафеті "Єдині новини" було та й зараз є про цей "самміт миру" ! А виходить ПШИК!

Путло , мабуть , надривається зі сміху , дилячись на підготовку ЗЕвладою цього східняка.

Ти , Вова , ще підпиши до "самміту" чергові "угоди безпеки" з Бурунді та Зімбабве - може тоді , нарешті, Путло помре ... зі сміху.
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03.06.2024 15:42 Відповісти
Згідно Книги, поширенням якої завжди у всі віки займався Папа Римський, 🐸 Месія не є одним з ключових персонажів всієї цієї історії. Більш того, про неї там нічого не сказано. Тому буде дуже дивно, якщо самміт миру, ініціатором проведення якого є 🐸 Месія, досягне якогось успіху.
І дуже цікаво, з ким і з чим зібрався миритися ЗЕ?
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03.06.2024 16:59 Відповісти
на час проведення "саміту" в Швайцарії зачинять усі (без винятку) банки, щоби навіть не виникало спокуси)))
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03.06.2024 17:06 Відповісти
Великий локшинатор, буде вішати свою порхату локшину більше ніж сотні озабочених... Шапіто...
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03.06.2024 19:25 Відповісти
Австралия пошлет на саммит в Швейцарии министра системы страхования инвалидности Билла Шортена. Об этом написало издание Sydney Morning Herald.
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03.06.2024 19:50 Відповісти
Вообще-то саммит это собрание глав государств, встреча на высшем уровне, Зеля и тут умудрился всё в цирк превратить.
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03.06.2024 19:54 Відповісти
На зеквартальний саміт нелегітимного самопроголошеного узурпатора державної влади в Україні з виправдання й піару кацапського агресора у світі зберуться заступники помічників кур'єрів служб господарського забезпечення урядів 107 країн і організацій
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03.06.2024 21:15 Відповісти
Може варто дозволити зеленському колупатися в носі?
Зацікавиться козюльками і займати людей своїми дурними ідеями не буде.
І гроши збережуть, і час.
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03.06.2024 21:25 Відповісти
Осел прислів'я нагадав,
А я до байки приладнав:
Нехай не забувають люди,
Що дурень всюди дурнем буде!
"Цяцькований осел"
Леонід Глібов.

Він знав!
Класика! От звідки це: і про осла, і про дурня?
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03.06.2024 22:24 Відповісти
Однак сутенер містерства закордонних справ кальбоба заявив, участі мацковії у цьому заході поки
Так он воно чьо?! В кінцевий момент як винирне кацапський чорт із табакерки, а тут хваць і zilts-узурпатор з терористом, масовим вбивцею і воєнним злочинцем всіх за один стіл усадив
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03.06.2024 22:28 Відповісти
Похоже, что эти 107 стран будут прообразом нового всемирного объединения стран, которое должно заменить коррупционную и бюрократизированную ООН. В добрый путь. Кто-нибудь, Зеленский, берите в этом лидерство на себя.
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04.06.2024 03:13 Відповісти
оман сінгапур острів зеленого мису
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04.06.2024 13:22 Відповісти
 
 