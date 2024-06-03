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США (21024) Гарріс (127) Глобальний саміт миру (278)

На Глобальний саміт миру від США поїде віцепрезидентка Гарріс та радник із нацбезпеки Салліван

Камала Гарріс

США визначились з представництвом на Глобальному саміті миру: поїдуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву адміністрації президента США Джо Байдена.

"Віцепрезидентка підкреслить відданість адміністрації Байдена-Гарріса підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН", - йдеться в заяві.

Разом з нею до Люцерна поїде радник із національної безпеки Джейк Салліван. Вони удвох представлятимуть на саміті Сполучені Штати.

Читайте: На Глобальному саміті миру Індія буде представлена секретарем МЗС або заступником радника з питань національної безпеки, - Hindustan Times

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

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Топ коментарі
+12
зеленский, кого ты хочешь нае бать, пыжась что ты ещё президент. Ты просрочка воняющая, как таракан и ху йло. И другие президенты тебе на дипломатическом языке это тупому объясняют
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03.06.2024 18:48
+4
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/06/2/7187269/ Зеленський: Є шанс, що Байден приїде на Саміт миру

Усьо пропало. сі сказав сосі, джо не приїжджо.
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03.06.2024 18:51
+3
это ноль
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03.06.2024 19:10
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салливан неоднозначная фигура_)
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03.06.2024 18:38 Відповісти
В Білому домі - ірландська мафія. Байден - ірландець, Салліван - ірландець.
У Камали Гарріс, хоча вона всім розказує, що є афроамериканкою, прапрапрадід - теж ірландець, який 180 років тому був плантатором-рабовласником на Ямайці. Прізвище його було Браун, і на його честь назвали місто на північному узбережжі Ямайки, - Браунтаун. Це місто існує і досі, і саме з нього родом батько Камали Гарріс, - ямайський мулат з багатої сім'ї нащадків плантаторів. Матір Камали за національністю тамілка (народ на півдні Індії з дравідської мовної сім'ї).
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03.06.2024 19:27 Відповісти
Худшу команду взагалі важко уявити…

Чому не послали Блінкіна? Саліван це тільки «радник»… такій собі Ермак…

Взагалі не поява Байдена, Сі ( пониження рівня) це виглядае як »дія проти» української ініціативи.
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03.06.2024 20:41 Відповісти
Хоч побалакають
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03.06.2024 18:43 Відповісти
Головне Камалу не розсмішити, бо весь форум розбіжиться.
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03.06.2024 18:43 Відповісти
зеленский, кого ты хочешь нае бать, пыжась что ты ещё президент. Ты просрочка воняющая, как таракан и ху йло. И другие президенты тебе на дипломатическом языке это тупому объясняют
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03.06.2024 18:48 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/06/2/7187269/ Зеленський: Є шанс, що Байден приїде на Саміт миру

Усьо пропало. сі сказав сосі, джо не приїжджо.
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03.06.2024 18:51 Відповісти
байден як завжди грає на пуйла
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03.06.2024 18:53 Відповісти
Не Байден. Саліван/Бернс ( та Трамп)грають на ху&ла…
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03.06.2024 20:45 Відповісти
Ну всё, через две недели точно будет мир обезпечен
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03.06.2024 18:56 Відповісти
Пішло нах.. звідси каzапаське лайно.
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03.06.2024 19:07 Відповісти
It's not worth while.
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03.06.2024 18:59 Відповісти
Even more so! Sometimes a cold drink is tripled, so you will bring a person with an overheated head to his senses.
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03.06.2024 19:49 Відповісти
Це зрада чи перемога ?
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03.06.2024 18:59 Відповісти
это ноль
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03.06.2024 19:10 Відповісти
Вистачило би і одного сального Вані.
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03.06.2024 19:00 Відповісти
Байден лайно
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03.06.2024 19:05 Відповісти
On chto , tebe igrushku atnial ? Nichevo , padazhdi , mama pridiot tebia zabirati , razberiotsa sa vsem .....
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03.06.2024 19:36 Відповісти
они-бы ещё бёрнса туда послали... вот почему не Ники Хейли?
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03.06.2024 19:09 Відповісти
бо всі прекрасно розуміють, що це пустослівний трьоп на якому наш протермінований шашлик пижитиметься як павлін..... Кому цей саміт потрібен?
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03.06.2024 19:24 Відповісти
Саміт то такий концерт на якому не підписують документів .
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03.06.2024 19:45 Відповісти
Sullivan - "Ich verstehe Putin". Redhair fkn asshole.
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03.06.2024 19:51 Відповісти
Це вагомо. Дійсно, хотілося б, що Джо Байден був присутній, але віце-президент, враховуючи пребвиборчу компанію в Сполучених штатах, можна вважати, що сам Джо.
До речі, у Камали є харизма і це надасть саміту, якщо можна так сказати, вагомості.
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03.06.2024 20:07 Відповісти
Тут Зеля молодець, домігся таки!
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03.06.2024 20:22 Відповісти
 
 