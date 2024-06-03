На Глобальний саміт миру від США поїде віцепрезидентка Гарріс та радник із нацбезпеки Салліван
США визначились з представництвом на Глобальному саміті миру: поїдуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву адміністрації президента США Джо Байдена.
"Віцепрезидентка підкреслить відданість адміністрації Байдена-Гарріса підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН", - йдеться в заяві.
Разом з нею до Люцерна поїде радник із національної безпеки Джейк Салліван. Вони удвох представлятимуть на саміті Сполучені Штати.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.
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У Камали Гарріс, хоча вона всім розказує, що є афроамериканкою, прапрапрадід - теж ірландець, який 180 років тому був плантатором-рабовласником на Ямайці. Прізвище його було Браун, і на його честь назвали місто на північному узбережжі Ямайки, - Браунтаун. Це місто існує і досі, і саме з нього родом батько Камали Гарріс, - ямайський мулат з багатої сім'ї нащадків плантаторів. Матір Камали за національністю тамілка (народ на півдні Індії з дравідської мовної сім'ї).
Чому не послали Блінкіна? Саліван це тільки «радник»… такій собі Ермак…
Взагалі не поява Байдена, Сі ( пониження рівня) це виглядае як »дія проти» української ініціативи.
Усьо пропало. сі сказав сосі, джо не приїжджо.
До речі, у Камали є харизма і це надасть саміту, якщо можна так сказати, вагомості.