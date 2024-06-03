На Глобальному саміті миру Індія буде представлена секретарем МЗС або заступником радника з питань національної безпеки, - Hindustan Times

Індія ще не визначилася, посадовці якого рівня представлятимуть її на Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Однак, ймовірно, на заході не будуть присутні високопосадовці.

Про це пише Hindustan Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, на Глобальному саміті миру у Швейцарії Індію не представлятимуть високопосадовці - прем'єр-міністр або міністр закордонних справ.

Очікується, що участь Індії буде на тому ж рівні, що й на попередніх заходах з Формули миру у Копенгагені, Джидді, на Мальті й у Давосі. Тоді країну на цих зустрічах представляв секретар МЗС або заступник радника з питань національної безпеки.

Однак, як зазначають джерела видання, незважаючи на те, що радник з нацбезпеки Аджит Довал був присутній на зустрічі у Джидді в Саудівській Аравії у серпні 2023 року, його участь у саміті миру під питанням.

Як зазначають співрозмовники Hindustan Times, головне занепокоєння Індії нібито полягає в тому, що країну можуть розглядати як частину ініціативи, де "група переважно західних країн створює рамки для майбутніх переговорів" про припинення війни РФ проти України без "будь-якої участі Росії".

Також видання пише, що Україна та її партнери сподівалися, що Нью-Делі відправить на дводенну конференцію у Швейцарію очільника МЗС, проте джерела Hindustan Times виключають це.

Як відомо, раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив, що його країна візьме участь у Глобальному саміті миру.

Читайте також: Від Індії та Бразилії на Глобальний саміт миру поїдуть молодші чиновники, - Bloomberg

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.