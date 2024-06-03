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Індія (638) Глобальний саміт миру (278)

На Глобальному саміті миру Індія буде представлена секретарем МЗС або заступником радника з питань національної безпеки, - Hindustan Times

На Глобальному саміті миру Індію не представлятимуть високопосадовці

Індія ще не визначилася, посадовці якого рівня представлятимуть її на Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Однак, ймовірно, на заході не будуть присутні високопосадовці.

Про це пише Hindustan Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, на Глобальному саміті миру у Швейцарії Індію не представлятимуть високопосадовці - прем'єр-міністр або міністр закордонних справ.

Очікується, що участь Індії буде на тому ж рівні, що й на попередніх заходах з Формули миру у Копенгагені, Джидді, на Мальті й у Давосі. Тоді країну на цих зустрічах представляв секретар МЗС або заступник радника з питань національної безпеки.

Однак, як зазначають джерела видання, незважаючи на те, що радник з нацбезпеки Аджит Довал був присутній на зустрічі у Джидді в Саудівській Аравії у серпні 2023 року, його участь у саміті миру під питанням.

Як зазначають співрозмовники Hindustan Times, головне занепокоєння Індії нібито полягає в тому, що країну можуть розглядати як частину ініціативи, де "група переважно західних країн створює рамки для майбутніх переговорів" про припинення війни РФ проти України без "будь-якої участі Росії".

Також видання пише, що Україна та її партнери сподівалися, що Нью-Делі відправить на дводенну конференцію у Швейцарію очільника МЗС, проте джерела Hindustan Times виключають це.

Як відомо, раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив, що його країна візьме участь у Глобальному саміті миру.

Читайте також: Від Індії та Бразилії на Глобальний саміт миру поїдуть молодші чиновники, - Bloomberg

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
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Топ коментарі
+3
Напевне тому, що на саміт від України їде Зєлєнскій, а не Єрмак, який де-факто є керуючим реґентом.
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03.06.2024 18:16
+3
А мав же ж іхати старшии помічник молодшого конюха - нє?
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03.06.2024 18:20
+3
Дякуємо. А могли ж прибиральницю прислати.
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03.06.2024 18:36
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03.06.2024 18:15 Відповісти
Напевне тому, що на саміт від України їде Зєлєнскій, а не Єрмак, який де-факто є керуючим реґентом.
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03.06.2024 18:16 Відповісти
А мав же ж іхати старшии помічник молодшого конюха - нє?
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03.06.2024 18:20 Відповісти
ПШНХЙ, кацапосвин. Путін *****.
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03.06.2024 18:31 Відповісти
Дякуємо. А могли ж прибиральницю прислати.
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03.06.2024 18:36 Відповісти
в переводе- будут представлены третьими помощниками младшего дворника
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03.06.2024 18:37 Відповісти
Не розумію а який сенс цього? Варто було б там запропонувати створити нову організацію, з новим статутом, який враховує нові реалії, замість застарілого динозавра "ООН", ось це я розумію.
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03.06.2024 18:44 Відповісти
ни один уважающий себя президент другой страны не будет встречаться с самовольно захватившим власть зе-истуканом и фсб-предателем
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03.06.2024 18:54 Відповісти
It doesn't matter !
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03.06.2024 19:03 Відповісти
А де закон про заборону бізнесменам країн, що підтримали пуйлостан, займатися бізнесом в Україні, володіти майном і реєструвати підприємства? Про заборону транзиту товарів на 50 років. Візи, податки, декларації. Індія і Китай ідут в обход.
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03.06.2024 19:13 Відповісти
Я б на місці білого дому прислав Трампа на той зелений саміт виправдовування московського агресора
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03.06.2024 21:03 Відповісти
Это как зеленский у ермака.
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03.06.2024 22:17 Відповісти
 
 