На Глобальном саммите мира Индия будет представлена ​​секретарем МИД или заместителем советника по национальной безопасности, - Hindustan Times

Индия еще не определилась, чиновники какого уровня будут представлять ее на Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии. Однако, вероятно, на мероприятии не будут присутствовать чиновники.

Об этом пишет Hindustan Times, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания, на Глобальном саммите мира в Швейцарии Индию не будут представлять чиновники - премьер-министр или министр иностранных дел.

Ожидается, что участие Индии будет на том же уровне, что и на предыдущих мероприятиях из Формулы мира в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе. Тогда страну на этих встречах представлял секретарь МИД или заместитель советника по национальной безопасности.

Однако, как отмечают источники, несмотря на то, что советник по нацбезопасности Аджит Довал присутствовал на встрече в Джидде в Саудовской Аравии в августе 2023 года, его участие в саммите мира под вопросом.

Как отмечают собеседники Hindustan Times, главная обеспокоенность Индии якобы состоит в том, что страну могут рассматривать как часть инициативы, где "группа преимущественно западных стран создает рамки для предстоящих переговоров" о прекращении войны РФ против Украины без "любого участия России".

Также издание пишет, что Украина и ее партнеры надеялись, что Нью-Дели отправит на двухдневную конференцию в Швейцарию главу МИД, однако источники Hindustan Times исключают это.

Как известно, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что его страна примет участие в Глобальном саммите мира.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.