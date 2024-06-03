РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10309 посетителей онлайн
Новости
1 841 13
Индия (394) глобальный саммит мира (273)

На Глобальном саммите мира Индия будет представлена ​​секретарем МИД или заместителем советника по национальной безопасности, - Hindustan Times

На Глобальному саміті миру Індію не представлятимуть високопосадовці

Индия еще не определилась, чиновники какого уровня будут представлять ее на Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии. Однако, вероятно, на мероприятии не будут присутствовать чиновники.

Об этом пишет Hindustan Times, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания, на Глобальном саммите мира в Швейцарии Индию не будут представлять чиновники - премьер-министр или министр иностранных дел.

Ожидается, что участие Индии будет на том же уровне, что и на предыдущих мероприятиях из Формулы мира в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе. Тогда страну на этих встречах представлял секретарь МИД или заместитель советника по национальной безопасности.

Однако, как отмечают источники, несмотря на то, что советник по нацбезопасности Аджит Довал присутствовал на встрече в Джидде в Саудовской Аравии в августе 2023 года, его участие в саммите мира под вопросом.

Как отмечают собеседники Hindustan Times, главная обеспокоенность Индии якобы состоит в том, что страну могут рассматривать как часть инициативы, где "группа преимущественно западных стран создает рамки для предстоящих переговоров" о прекращении войны РФ против Украины без "любого участия России".

Также издание пишет, что Украина и ее партнеры надеялись, что Нью-Дели отправит на двухдневную конференцию в Швейцарию главу МИД, однако источники Hindustan Times исключают это.

Как известно, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что его страна примет участие в Глобальном саммите мира.

Читайте также: От Индии и Бразилии на Глобальный саммит мира поедут младшие чиновники, - Bloomberg

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Напевне тому, що на саміт від України їде Зєлєнскій, а не Єрмак, який де-факто є керуючим реґентом.
показать весь комментарий
03.06.2024 18:16
+3
А мав же ж іхати старшии помічник молодшого конюха - нє?
показать весь комментарий
03.06.2024 18:20
+3
Дякуємо. А могли ж прибиральницю прислати.
показать весь комментарий
03.06.2024 18:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно
показать весь комментарий
03.06.2024 18:15 Ответить
Напевне тому, що на саміт від України їде Зєлєнскій, а не Єрмак, який де-факто є керуючим реґентом.
показать весь комментарий
03.06.2024 18:16 Ответить
А мав же ж іхати старшии помічник молодшого конюха - нє?
показать весь комментарий
03.06.2024 18:20 Ответить
ПШНХЙ, кацапосвин. Путін *****.
показать весь комментарий
03.06.2024 18:31 Ответить
Дякуємо. А могли ж прибиральницю прислати.
показать весь комментарий
03.06.2024 18:36 Ответить
в переводе- будут представлены третьими помощниками младшего дворника
показать весь комментарий
03.06.2024 18:37 Ответить
Не розумію а який сенс цього? Варто було б там запропонувати створити нову організацію, з новим статутом, який враховує нові реалії, замість застарілого динозавра "ООН", ось це я розумію.
показать весь комментарий
03.06.2024 18:44 Ответить
ни один уважающий себя президент другой страны не будет встречаться с самовольно захватившим власть зе-истуканом и фсб-предателем
показать весь комментарий
03.06.2024 18:54 Ответить
It doesn't matter !
показать весь комментарий
03.06.2024 19:03 Ответить
А де закон про заборону бізнесменам країн, що підтримали пуйлостан, займатися бізнесом в Україні, володіти майном і реєструвати підприємства? Про заборону транзиту товарів на 50 років. Візи, податки, декларації. Індія і Китай ідут в обход.
показать весь комментарий
03.06.2024 19:13 Ответить
Я б на місці білого дому прислав Трампа на той зелений саміт виправдовування московського агресора
показать весь комментарий
03.06.2024 21:03 Ответить
Это как зеленский у ермака.
показать весь комментарий
03.06.2024 22:17 Ответить
 
 