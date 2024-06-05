Таїланд братиме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня поточного року. Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє видання Thai PBS.

Джерело видання стверджує, що Таїланд на саміті представлятиме заступник міністра закордонних справ Русс Джалічандра.

Крім цього Таїланд висловив підтримку всім ініціативам, спрямованим на якнайшвидше і мирне врегулювання ситуації в Україні.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який наступного місяця відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

Байдена не буде на Глобальному саміті миру

Як повідомлялося, на Глобальний саміт миру від США поїде віцепрезидентка Гарріс та радник із нацбезпеки Салліван. На думку координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, участь у Глобальному саміті миру Гарріс замість Байдена не применшує рівня підтримки України з боку США,