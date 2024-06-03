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Участь у Глобальному саміті миру Гарріс замість Байдена не применшує рівня підтримки України з боку США, - Кірбі

Підтримка України з боку США залишається незмінною – Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував рівень представництва США на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на онлайн-брифінг Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.

Представник адміністрації США заявив, що участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії віцепрезидентки Камали Гарріс, а не президента Джо Байдена не применшує рівня підтримки України з боку Вашингтона. За його словами, американська підтримка України залишається незмінною. 

Він також підкреслив велику та рішучу підтримку України з боку очільника Білого дому.

"У світі немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше й рішучіше, ніж Джо Байден... Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки ж для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж США", - сказав представник адміністрації Байдена.

Він також додав, що Вашингтон підтримує українську Формулу миру.

Нагадаємо, що у понеділок, 3 червня, стало відомо, що США на Глобальному саміті миру у Швейцарії представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
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Атож, атож!
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03.06.2024 21:46 Відповісти
Кірбі, навіщо?!

Навіщо ти звездишь? Усі ж розуміють тебе.

Ти ж як голий…
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04.06.2024 00:07 Відповісти
Розтлумачують, піклуються…
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03.06.2024 21:49 Відповісти
Камала приїде зі своїм концертним номером.

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03.06.2024 22:11 Відповісти
Саміт ні про що, саме тому послали заступницю президента. Хоча могли і нікого не слати. Бо ціна тим домовленостям і деклараціям дешевша за папір, на якому вони будуть надруковані.
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03.06.2024 22:20 Відповісти
Вице-президент это все таки в иерархии второе лицо в США. Если с дедушкой Джо что то случится - Харрис будет Президентом.
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03.06.2024 23:07 Відповісти
"Нє сбилась голубая мєчта" тупорилого ішака. Прийдеться воювати, договорняк під великим знаком запитання. Але ішак не залишає спроб.
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03.06.2024 22:24 Відповісти
 
 