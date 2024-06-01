США очікують, що Саміт миру консолідує міжнародну підтримку щодо справедливого розв’язання війни в Україні, - Карпентер

Сполучені Штати очікують від Глобального саміту миру у Швейцарії посилення міжнародної позиції навколо справедливого та довготривалого рішення для завершення війни, яку веде Росія проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв’ю Укрінформу старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер.

"Подібні заходи вже проходили на різних рівнях, у тому числі багато - на рівні радників з питань нацбезпеки. І ми очікуємо, що цей саміт знову посилить глобальну підтримку справедливого, міцного й довготривалого рішення щодо розв’язання цієї війни з повагою до Статуту ООН та фундаментальних принципів суверенітету й територіальної цілісності", - наголосив він.

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Карпентер зауважив, що у Вашингтоні вважають це основою, яку мають підтримувати всі країни світу.

"Росія могла б закінчити цю війну вже сьогодні, виконавши Статут ООН. Все, що їй потрібно зробити, - це зупинити війну. Але важливо, щоби світ говорив про це та водночас наголошував і підкреслював підтримку цих принципів", - додав представник Білого дому.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференціювисокого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

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