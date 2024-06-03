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США (24834) Кирби (447) глобальный саммит мира (273)

Участие в Глобальном саммите мира Гаррис вместо Байдена не умаляет уровня поддержки Украины со стороны США, - Кирби

Підтримка України з боку США залишається незмінною – Кірбі

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал уровень представительства США на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на онлайн-брифинг Кирби, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель администрации США заявил, что участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии вице-президента Камалы Гаррис, а не президента Джо Байдена не умаляет уровня поддержки Украины со стороны Вашингтона. По его словам, американская поддержка Украины остается неизменной.

Он также подчеркнул большую и решительную поддержку Украины со стороны главы Белого дома.

"В мире нет ни одного лидера, который бы поддерживал Украину больше и решительнее, чем Джо Байден... Я не думаю, что вы можете назвать другую нацию, которая сделала столько же для Украины, а также для способности дать отпор России, чем США", - сказал представитель администрации Байдена.

Он также добавил, что Вашингтон поддерживает украинскую Формулу мира.

Напомним, что в понедельник, 3 июня, стало известно, что США на Глобальном саммите мира в Швейцарии будут представлять вице-президент Камала Гаррис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
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Атож, атож!
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03.06.2024 21:46 Ответить
Кірбі, навіщо?!

Навіщо ти звездишь? Усі ж розуміють тебе.

Ти ж як голий…
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04.06.2024 00:07 Ответить
Розтлумачують, піклуються…
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03.06.2024 21:49 Ответить
Камала приїде зі своїм концертним номером.

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03.06.2024 22:11 Ответить
Саміт ні про що, саме тому послали заступницю президента. Хоча могли і нікого не слати. Бо ціна тим домовленостям і деклараціям дешевша за папір, на якому вони будуть надруковані.
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03.06.2024 22:20 Ответить
Вице-президент это все таки в иерархии второе лицо в США. Если с дедушкой Джо что то случится - Харрис будет Президентом.
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03.06.2024 23:07 Ответить
"Нє сбилась голубая мєчта" тупорилого ішака. Прийдеться воювати, договорняк під великим знаком запитання. Але ішак не залишає спроб.
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03.06.2024 22:24 Ответить
 
 