Кулеба та глава МЗС Швейцарії Кассіс обговорили Глобальний саміт миру
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову із швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Міністри обговорили майбутню Міжнародну конференцію з питань відновлення України в Берліні та Глобальний саміт миру.
"Саміт є можливістю для кожної країни продемонструвати глобальне лідерство у відновленні справедливого миру та довіри до Статуту ООН. Роль Швейцарії також є важливою у зусиллях з відновлення, і я був радий почути, що Швейцарія продовжуватиме робити свій важливий внесок у цю справу, в тому числі на майбутній Міжнародній конференції з питань відновлення України в Берліні", - зазначив Кулеба.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тим часом Конячка зустрічається з Ібрагимом Траоре, президент Буркина-Фасо.
Зацініть, яка обстановочка домашня, навіть пульт від тєліка в пакетику.....
"... https://dl-news.defence-line.org/?p=32045 А еще они придумали забаву, которая носит смысл такой себе лапши на уши, зато выглядит празднично, а именно - подписание вороха «безпекових угод». Чтобы понимать, что это такое, следует вспомнить «Будапештский меморандум». Это примерно тоже самое, но в большем количестве ..."