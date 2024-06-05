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Кулеба та глава МЗС Швейцарії Кассіс обговорили Глобальний саміт миру

Кулеба та Кассіс обговорили Саміт миру

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову із швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Міністри обговорили майбутню Міжнародну конференцію з питань відновлення України в Берліні та Глобальний саміт миру.

"Саміт є можливістю для кожної країни продемонструвати глобальне лідерство у відновленні справедливого миру та довіри до Статуту ООН. Роль Швейцарії також є важливою у зусиллях з відновлення, і я був радий почути, що Швейцарія продовжуватиме робити свій важливий внесок у цю справу, в тому числі на майбутній Міжнародній конференції з питань відновлення України в Берліні", - зазначив Кулеба.

Читайте: Таїланд братиме участь у Глобальному саміті миру

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Також читайте: МЗС відповіло на заяви Китаю щодо "мирного плану": Саме Україна, на території якої точиться війна, має визначати, яким буде мир

Автор: 

Швейцарія (863) Кулеба Дмитро (3604) Глобальний саміт миру (278)


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Якого миру,як що іде війна,торкаюча майже всі країни Світу? Може,саміт щодо ліквідації небезпечного міжнародного терористу,чи саміт нищивних ударів по інфраструктурі агресивної країни?А може,просо "Саміт" ,де конкретизують (глибше) участь та внески країн Світу для того щоб зупинити агресивну державу...
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05.06.2024 14:27 Відповісти
Трохи підійму настрій.
Тим часом Конячка зустрічається з Ібрагимом Траоре, президент Буркина-Фасо.
Зацініть, яка обстановочка домашня, навіть пульт від тєліка в пакетику.....
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05.06.2024 14:30 Відповісти
То на столі засіб для дезинфекції? Це розумно, бо після контакту зі старою шкапою треба обов'язково ретельно обробити руки
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05.06.2024 14:50 Відповісти
"... https://dl-news.defence-line.org/?p=32037 МИД должен работать в режиме внешнеполитического ведомства а министр не должен быть тряпичной куклой, сзади в которую всунута рука Ермака. Сам же генеральный завхоз усиленно занимается придуманным им «саммитом жира», который кроме понтов не имеет никакой смысловой нагрузки ..."

"... https://dl-news.defence-line.org/?p=32045 А еще они придумали забаву, которая носит смысл такой себе лапши на уши, зато выглядит празднично, а именно - подписание вороха «безпекових угод». Чтобы понимать, что это такое, следует вспомнить «Будапештский меморандум». Это примерно тоже самое, но в большем количестве ..."
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05.06.2024 15:21 Відповісти
 
 