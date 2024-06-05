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Новини
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Зеленський та Сунак обговорили підготовку до Саміту миру та оборонну співпрацю

Зеленський провів телефонну розмову з Сунаком

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сторони обговорили підготовку до Саміту в Швейцарії та оборонну співпрацю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Співрозмовники зосередились на підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.

"Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні", - зазначив глава держави.

Крім того, лідери обговорили продовження оборонної співпраці. Пріоритети – посилення ППО та далекобійних спроможностей. Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ. Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Сунак Ріші (183) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+4
"...зазначив глава держави..."

Називати Зеленського "главой держави" можна тільки у величезних лапках і тільки з важкого бодуна. Якщо у держави така "голова" - хана такій державі.
Зеленський своїм задом дірку затуляє, доки не з'явиться справжній глава держави.
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05.06.2024 21:22
+3
Нікчемний саміт жиру.
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05.06.2024 20:51
+3
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05.06.2024 21:38
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Нікчемний саміт жиру.
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05.06.2024 20:51 Відповісти
Британія дозволила Україні бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський
брiти бити пацак
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
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06.06.2024 00:55 Відповісти
Якім чіном це до дЕрьмаковського нікчемного маміту жиру?
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06.06.2024 09:04 Відповісти
"...зазначив глава держави..."

Називати Зеленського "главой держави" можна тільки у величезних лапках і тільки з важкого бодуна. Якщо у держави така "голова" - хана такій державі.
Зеленський своїм задом дірку затуляє, доки не з'явиться справжній глава держави.
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05.06.2024 21:22 Відповісти
Це не голова держави, а точно що жопа по якій час від часу дають підсрачники.
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05.06.2024 21:44 Відповісти
страна сидит без света , а пианист гастролирует . два блока АЭС поставили на ремонт в критический момент . точно работает на путина
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05.06.2024 21:26 Відповісти
А воно гастролює бо боіться шо люди прийдуть до нього спитати шо це за муйня з тарифами, та завозом спитають і за інши справи, які воно народило за 5 років свого панування.
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06.06.2024 09:06 Відповісти
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05.06.2024 21:38 Відповісти
Зарплата у вчителів 4000 євро, дороги, діджиталізація, перестати стріляти, подивитися в ночі, мільярд дерев, контрнаступ,, НАТО, саміт миру...далі буде
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05.06.2024 22:30 Відповісти
А на шостому році створив він світло по 4,32
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05.06.2024 22:32 Відповісти
Індус стоїть і думає:" Яке кончене мутить саміт миру, під час війни. Це реально психіатрія, або незакінчена робота розвідки."
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05.06.2024 22:53 Відповісти
 
 