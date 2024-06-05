Зеленський та Сунак обговорили підготовку до Саміту миру та оборонну співпрацю
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сторони обговорили підготовку до Саміту в Швейцарії та оборонну співпрацю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
Співрозмовники зосередились на підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.
"Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні", - зазначив глава держави.
Крім того, лідери обговорили продовження оборонної співпраці. Пріоритети – посилення ППО та далекобійних спроможностей. Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ. Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей.
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брiти бити пацак
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Називати Зеленського "главой держави" можна тільки у величезних лапках і тільки з важкого бодуна. Якщо у держави така "голова" - хана такій державі.
Зеленський своїм задом дірку затуляє, доки не з'явиться справжній глава держави.
Зарплата у вчителів 4000 євро, дороги, діджиталізація, перестати стріляти, подивитися в ночі, мільярд дерев, контрнаступ,, НАТО, саміт миру...далі буде