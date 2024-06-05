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Зеленский и Сунак обсудили подготовку к Саммиту мира и оборонное сотрудничество

Зеленський провів телефонну розмову з Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Стороны обсудили подготовку к Саммиту в Швейцарии и оборонное сотрудничество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Собеседники сосредоточились на подготовке к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на Саммите на самом высоком уровне", - отметил глава государства.

Кроме того, лидеры обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Приоритеты - усиление ПВО и дальнобойных возможностей. Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ. Он подчеркнул, что это помешает попыткам российских оккупантов расширить войну и спасет жизни людей.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Сунак Риши (129) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+4
"...зазначив глава держави..."

Називати Зеленського "главой держави" можна тільки у величезних лапках і тільки з важкого бодуна. Якщо у держави така "голова" - хана такій державі.
Зеленський своїм задом дірку затуляє, доки не з'явиться справжній глава держави.
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05.06.2024 21:22
+3
Нікчемний саміт жиру.
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05.06.2024 20:51
+3
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05.06.2024 21:38
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Нікчемний саміт жиру.
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05.06.2024 20:51 Ответить
Британія дозволила Україні бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський
брiти бити пацак
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
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06.06.2024 00:55 Ответить
Якім чіном це до дЕрьмаковського нікчемного маміту жиру?
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06.06.2024 09:04 Ответить
"...зазначив глава держави..."

Називати Зеленського "главой держави" можна тільки у величезних лапках і тільки з важкого бодуна. Якщо у держави така "голова" - хана такій державі.
Зеленський своїм задом дірку затуляє, доки не з'явиться справжній глава держави.
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05.06.2024 21:22 Ответить
Це не голова держави, а точно що жопа по якій час від часу дають підсрачники.
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05.06.2024 21:44 Ответить
страна сидит без света , а пианист гастролирует . два блока АЭС поставили на ремонт в критический момент . точно работает на путина
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05.06.2024 21:26 Ответить
А воно гастролює бо боіться шо люди прийдуть до нього спитати шо це за муйня з тарифами, та завозом спитають і за інши справи, які воно народило за 5 років свого панування.
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06.06.2024 09:06 Ответить
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05.06.2024 21:38 Ответить
Зарплата у вчителів 4000 євро, дороги, діджиталізація, перестати стріляти, подивитися в ночі, мільярд дерев, контрнаступ,, НАТО, саміт миру...далі буде
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05.06.2024 22:30 Ответить
А на шостому році створив він світло по 4,32
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05.06.2024 22:32 Ответить
Індус стоїть і думає:" Яке кончене мутить саміт миру, під час війни. Це реально психіатрія, або незакінчена робота розвідки."
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05.06.2024 22:53 Ответить
 
 