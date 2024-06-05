Зеленский и Сунак обсудили подготовку к Саммиту мира и оборонное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Стороны обсудили подготовку к Саммиту в Швейцарии и оборонное сотрудничество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Собеседники сосредоточились на подготовке к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на Саммите на самом высоком уровне", - отметил глава государства.

Кроме того, лидеры обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Приоритеты - усиление ПВО и дальнобойных возможностей. Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ. Он подчеркнул, что это помешает попыткам российских оккупантов расширить войну и спасет жизни людей.

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