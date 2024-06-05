Зеленский и Сунак обсудили подготовку к Саммиту мира и оборонное сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Стороны обсудили подготовку к Саммиту в Швейцарии и оборонное сотрудничество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Собеседники сосредоточились на подготовке к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.
"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на Саммите на самом высоком уровне", - отметил глава государства.
Кроме того, лидеры обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Приоритеты - усиление ПВО и дальнобойных возможностей. Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ. Он подчеркнул, что это помешает попыткам российских оккупантов расширить войну и спасет жизни людей.
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брiти бити пацак
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Називати Зеленського "главой держави" можна тільки у величезних лапках і тільки з важкого бодуна. Якщо у держави така "голова" - хана такій державі.
Зеленський своїм задом дірку затуляє, доки не з'явиться справжній глава держави.
Зарплата у вчителів 4000 євро, дороги, діджиталізація, перестати стріляти, подивитися в ночі, мільярд дерев, контрнаступ,, НАТО, саміт миру...далі буде