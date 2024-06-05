РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12198 посетителей онлайн
Новости
19 013 229

50% украинцев считают, что Зеленский не справился с предвыборными обещаниями, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Чи виконав Зеленський свої обіцянки

50% граждан Украины заявили, что президент Владимир Зеленский не выполнил или выполнил меньшинство из предвыборных обещаний.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

18% опрошенных заявили, что Зеленский выполнил большинство или все обещания (из них о выполнении всех обещаний говорят 5%). Почти столько же считают, что он выполнил около половины обещаний, а 50% считают, что он выполнил меньшинство или ни одного из обещаний (из них 25% считают, что он не выполнил ни одного обещания).

Чи виконав Зеленський обіцянки? Опитування КМІС

В то же время 50% граждан объяснили невыполнение обещаний наличием нечестных, коррумпированных людей в команде президента.

От 26 до 32% опрошенных объяснили это нехваткой компетентных людей в его команде, полномасштабным вторжением, его неопытностью и влиянием олигархов.

От 9 до 14% говорили о личной коррумпированности, влиянии других стран, расшатывании ситуации оппозицией, нереалистичности обещаний.

Читайте также: 43% украинцев считают, что ситуация с демократией при президентстве Зеленского ухудшилась, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Чи виконав Зеленський обіцянки? Опитування КМІС

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обещания (52) КМИС (329)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+106
Це опитування чітко відповідає на запитання про кількість клінічних ідіотів в країні.
показать весь комментарий
05.06.2024 11:42
+77
показать весь комментарий
05.06.2024 11:45
+73
Может, для кого-то Порошенко и "петя", а для такого говна, как Зеленский, и его избиратели, он Петр Алексеевич. И не потому, что он мне страшно нравится. Просто по опыту, образованию, да и вообще по умственному развитию разница между Порошенко и шутом с его почитателями, как между человеком и павианом (и это в лучшем случае).
показать весь комментарий
05.06.2024 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
показать весь комментарий
05.06.2024 19:47 Ответить
50...??? А є ще 50. Але кажуть, що ті, хто вишивають бісером портрети Зеленського, прирівняні к"критичній інфраструктурі"та не підлягають мобілізації і вимкненню світла...
показать весь комментарий
05.06.2024 20:01 Ответить
Зовсім ку-ку?
показать весь комментарий
05.06.2024 22:28 Ответить
Більш дебільного комента важко вигадати
показать весь комментарий
05.06.2024 22:12 Ответить
Цей коментар навіть перевершив перший
показать весь комментарий
06.06.2024 08:49 Ответить
73% перетворились на 37, але ж це з-біса багато.
показать весь комментарий
05.06.2024 21:08 Ответить
Я думав дегенерати, що голосували "по приколу", першими виїхали. Але статистика показує що вони лишилися.
показать весь комментарий
05.06.2024 21:13 Ответить
Знаю кількох, які хочуть виїхати. А є такий, який 2 роки тому говорив, що був би Порох то все би здав, а зараз сидить в підпіллі, каже, що державі нічого не должен, а Єрмак з Зеленським шпигуни москальські.
показать весь комментарий
05.06.2024 22:34 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2024 07:22 Ответить
Я щось пропустив? А що були виконані обіцянки? Нагадайте хоч одну.
показать весь комментарий
05.06.2024 21:15 Ответить
Ламати систему(державу).
показать весь комментарий
05.06.2024 22:35 Ответить
Це опитування показало що кількість клінічних ідіотів ніяк не зменшилась. Їх навіть війна не вилікувала. Це просто якийсь жах.
показать весь комментарий
05.06.2024 21:43 Ответить
Ефект Даннінга - Крюґера
показать весь комментарий
06.06.2024 08:13 Ответить
Дуже дивно виглядає опитування, враховуючи, що зеленський взагалі то нічого не обіцяв, всі його обіцянки вигадали саме ті хто за нього голосував
показать весь комментарий
05.06.2024 22:11 Ответить
Незнайка и неумейка. Но проголосовали.
показать весь комментарий
06.06.2024 00:01 Ответить
щодо обіцянок (трохи застаріде, але):
https://www.slovoidilo.ua/2021/03/29/stattja/polityka/rytoryka-zelenskoho-vstupu-post-prezydenta-zaraz-cymy-obicyankamy
показать весь комментарий
06.06.2024 01:42 Ответить
Не впоролся Бл...дь!!! Бенин Оманский Нарик со своей фсбэшной кодлой это прямая угроза Украине!!!
показать весь комментарий
06.06.2024 06:20 Ответить
Це президент Халепа.
Абсолютний лузер.
Його місце на сцені, а не в кріслс президента.
показать весь комментарий
06.06.2024 07:37 Ответить
ці нікчемні люди просто заздрять Володимиру нашому Сонцесяйному, наш потужний Лідор високоосвічений - мама русская, папа юріст, спортсмен - чотирикратний чемпіон по ухилянству, активіст оманський і просто красень серед пігмеїв)
показать весь комментарий
06.06.2024 08:14 Ответить
Получается, что вторые 50 процентов населения - полные идиоты, не способные к логическим построениям...
показать весь комментарий
06.06.2024 08:16 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2024 08:28 Ответить
Чергове брехливе пропагандистське "опитування" для маніпуляції населенням
показать весь комментарий
06.06.2024 21:56 Ответить
Страница 3 из 3
 
 