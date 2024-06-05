50% украинцев считают, что Зеленский не справился с предвыборными обещаниями, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
50% граждан Украины заявили, что президент Владимир Зеленский не выполнил или выполнил меньшинство из предвыборных обещаний.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
18% опрошенных заявили, что Зеленский выполнил большинство или все обещания (из них о выполнении всех обещаний говорят 5%). Почти столько же считают, что он выполнил около половины обещаний, а 50% считают, что он выполнил меньшинство или ни одного из обещаний (из них 25% считают, что он не выполнил ни одного обещания).
В то же время 50% граждан объяснили невыполнение обещаний наличием нечестных, коррумпированных людей в команде президента.
От 26 до 32% опрошенных объяснили это нехваткой компетентных людей в его команде, полномасштабным вторжением, его неопытностью и влиянием олигархов.
От 9 до 14% говорили о личной коррумпированности, влиянии других стран, расшатывании ситуации оппозицией, нереалистичности обещаний.
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https://www.slovoidilo.ua/2021/03/29/stattja/polityka/rytoryka-zelenskoho-vstupu-post-prezydenta-zaraz-cymy-obicyankamy
Абсолютний лузер.
Його місце на сцені, а не в кріслс президента.