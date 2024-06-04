43% украинцев считают, что ситуация с демократией при президентстве Зеленского ухудшилась, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Более 90% украинцев хотят видеть Украину полноценно функционирующей демократией. В то же время 43% считают, что ситуация с демократией за период президентства Владимира Зеленского ухудшилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Граждан спросили, является ли ухудшение ситуации с демократией скорее следствием объективных обстоятельств военного положения или скорее следствием попыток власти сворачивать права и свободы граждан?

19% респондентов считают, что ситуация с демократией улучшилась, а 29% - что не изменилась.

43% опрошенных видят определенные ухудшения. Среди них 11% прежде всего связывают это с объективными обстоятельствами военного времени, а 28% - с попытками власти сворачивать права и свободы граждан (еще 3% обе причины назвали обе причины).

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Опрос КМИС проводился в течение 16-22 мая 2024 года.

Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом из 1002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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