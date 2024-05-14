Только половина наших беженцев планирует вернуться в Украину, - опрос

Большинство опрошенных украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (66%) скорее или полностью удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в течение 20-26 апреля 2024 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди граждан, которые выехали из Украины после 24 февраля 2022 года и сейчас живут в Германии, Польше и Чехии, информирует Цензор.НЕТ.

Довольны ли украинские беженцы жизнью за границей?

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Как выяснили социологи, среди респондентов 7% утверждают, что они уже имеют гражданство другой (кроме Украины) страны, а еще 12% подали документы и ждут решения. Не подавали и не планируют делать этого - 34%.

Вместе с этим почти половина респондентов (45%) хоть и не подавали документы, но в целом хотели бы получить гражданство другой страны.

Также, как отмечается, у респондентов спросили, при каких условиях они бы вернулись в Украину. Относительно больше всего респондентов говорили о нормальной работе критической инфраструктуры (34%) и безопасности (34%). Далее следуют жилищный вопрос (26%) и завершение полномасштабного вторжения (26%). Несколько меньше респондентов говорили о возможности найти работу (16%) и условиях для детей посещать школу/сад (13%).

Планируют ли украинские беженцы возвращаться домой?

"... ровно половина респондентов (50%) являются теми, кто более вероятно может вернуться в Украину. Однако учитывая ответы респондентов на вопрос далее относительно интереса к Украине, указанная оценка скорее является оптимистическим сценарием в текущих условиях", - говорится в интерпретации результатов опроса.

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