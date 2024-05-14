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Только половина наших беженцев планирует вернуться в Украину, - опрос

Половина біженців не повернеться в Україну

Большинство опрошенных украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (66%) скорее или полностью удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в течение 20-26 апреля 2024 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди граждан, которые выехали из Украины после 24 февраля 2022 года и сейчас живут в Германии, Польше и Чехии, информирует Цензор.НЕТ.

Довольны ли украинские беженцы жизнью за границей?

інфографіка чи біженці задоволені життям у новій країні

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% украинских беженцев в Польше, Чехии и Германии верят, что в войне победит Украина, - КМИС

Как выяснили социологи, среди респондентов 7% утверждают, что они уже имеют гражданство другой (кроме Украины) страны, а еще 12% подали документы и ждут решения. Не подавали и не планируют делать этого - 34%.

Вместе с этим почти половина респондентов (45%) хоть и не подавали документы, но в целом хотели бы получить гражданство другой страны.

Также, как отмечается, у респондентов спросили, при каких условиях они бы вернулись в Украину. Относительно больше всего респондентов говорили о нормальной работе критической инфраструктуры (34%) и безопасности (34%). Далее следуют жилищный вопрос (26%) и завершение полномасштабного вторжения (26%). Несколько меньше респондентов говорили о возможности найти работу (16%) и условиях для детей посещать школу/сад (13%).

Планируют ли украинские беженцы возвращаться домой?

"... ровно половина респондентов (50%) являются теми, кто более вероятно может вернуться в Украину. Однако учитывая ответы респондентов на вопрос далее относительно интереса к Украине, указанная оценка скорее является оптимистическим сценарием в текущих условиях", - говорится в интерпретации результатов опроса.

Также читайте: Украинцы впервые за последние годы ответили, что демократическая система важнее, чем сильный лидер, - опрос КМИС

інфографіка скільки біженців планують повернутися додому

Автор: 

беженцы (1638) опрос (2824) КМИС (329)


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Топ комментарии
+20
Буде долар 45 при Зеленському, буде хаос, буде війна. Дивіться, нічого такого не сталося.
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14.05.2024 13:17
+15
Вони там шо тілімарафон не дивляться?
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14.05.2024 13:18
+15
Повертатися, для чого? Аби дали в голову, закинули в бусик незламності та повезли на фронт незалежно від фізичних можливостей та стану здоров'я, не спати через тривоги ризикуючи втратити життя та майно чи оцінити життя зимою без електроенергії? Можливо, є бажаючі пожити при щоденному зростанні цін, оцінити майбутні підвищення акцизів, тарифів та податків у практично мертвій економіці? Чи кортить попрацювати в "армії відновлення" за копійки, яких навіть на їжу бракує і все одно залишитися без пенсії? А може цікаво жити в корумпованій поліційній країні з диктатурою, без виборів, та прав лише з рабськими обов'язками? Якщо є мазохісти, яким все це довподоби - ЗЕкраїна до ваших послуг.
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14.05.2024 13:32
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Правила форума Совет форумчан
Да пока продолжается Война эти опросы до одного места. Большинство людей даже говоря о будущем исходят из текущей оценки событий.
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14.05.2024 13:17 Ответить
У тих хто планував повертатись вже є гіпотетичний страх повертатись і їдуть далі від безвихідної ситуації
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14.05.2024 13:54 Ответить
45% хочуть, але мову не вчать, на роботу не йдуть. Подивимось скільки прибіжуть коли виплати знімуть.
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14.05.2024 13:55 Ответить
Ніхто там нікого не опитував. Хтось вірить, що хтось поїхав з України в Германію робити опитування? Є такі наївні, які вірять зеленим гнидам?
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14.05.2024 18:11 Ответить
Буде долар 45 при Зеленському, буде хаос, буде війна. Дивіться, нічого такого не сталося.
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14.05.2024 13:17 Ответить
Вони там шо тілімарафон не дивляться?
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14.05.2024 13:18 Ответить
Дивояться, але сприймають, як передачу студії квартал-95.
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14.05.2024 13:24 Ответить
Якшо знаидуть роботу - то будуть приізжати тільки поплакатись за ненькою - рідко хто вернеться
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14.05.2024 13:18 Ответить
я в квітні 2019 року так і сказав - Україні *******
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14.05.2024 13:20 Ответить
Не может быть. Раньше ж рассказывали, что чуть ли не все собираются, потом 80%. Теперь 50.
А что случилось?
Пенсики войовнычие - а кто вас содержать будет в будущем?
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14.05.2024 13:22 Ответить
А тЯбЯ хто буІІІтЬ сАдєржать, кАдА здАров'я нє буІІІть, алі сАстАрішся?
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14.05.2024 13:53 Ответить
Никто не будет, пенсик. Возрастная пирамида Украины чётко об этом говорит.

Ты лучше за себя беспокойся, мне то до пенсии ещё прилично.
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14.05.2024 13:56 Ответить
Всі так говорять, а коли у батьків закінчуються гроші, або помирають то і борги за квартиру наростають і скарги на життя постійні. Такі як ти звинувачують всіх і державу і чиновників тільки не себе. Це ти розумний поки є здоров'я заробити якусь копійчину та батьки допоможуть. Такі як ти скоріше за все податки не сплачують, оформлені на мінімалку, решту зарплати в конверті отримуєте. А за мене не переживай. У мене пенсія достойна, пропрацював більше 40 років, є збереження на всякий випадок. Пенсії на життя хватає.
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14.05.2024 14:12 Ответить
Молодец. Но это никак не касается вопроса пенсий и того, что скоро некому будет тебе её платить.
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14.05.2024 14:15 Ответить
Навіть коли перестануть платити, а цього ніколи не буде, у мене буде за що прожити. Є збереження, дача, гараж в кооперативі, авто, гостинка (де зараз живуть біженці) Шось продам, але з голоду не помру. Я, звісно не, глибокий старець, але вже й не молодий, хто знає скільки Бог відміряв...
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14.05.2024 14:44 Ответить
А с чего уверенность что "цього ніколи не буде"???? Запад будет вечно содержать, что ли или на подходе в Украину миллионы мигрантов чтоб работать на большом количестве открывающихся предприятий и содержать укр. пенсионеров своими отчислениями?
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14.05.2024 14:51 Ответить
Я ж сказав, що навіть якщо не будуть платити, то того, що в мене є на мій вік хватить.
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14.05.2024 14:59 Ответить
Ну так это ты. Есть ещё 11 млн. пенсов. Прикинь что будет если им нечего жрать станет.

И их число с годами растёт, а количество работоспособных падает. Я же не про завтра говорю.
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14.05.2024 15:07 Ответить
Ну, давай порахуємо. Приміром з 11 млн половина таких як я. для забезпечення 5,5 млн людей (а в основному малозабезпечені отримують пенсію десь приблизно 100 баксів. Це в місяць десь 500 мільйонів баксів, в рік 6 млрд баксів. Для держави такої як Україна це суттєво, але не критично.
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14.05.2024 15:13 Ответить
Нет, если возьмёмся ещё и считать, то всё будет гораздо печальнее.
Только за 2022 год расходы Пенсионного фонда были 590 млрд грн., на 10% больше чем в 2021. Даже если возьмём сегодняшний курс а не тогдашний, то это не менее 15 млрд. долларов, округляя.

И если сделать смелое допущение, как у тебя, что у половины есть сбережения и можно их отправить на воздух(а как определять у кого достаточно, у кого нет, кто заслужил дальше получать, а кто нет) - то вряд ли их будет достаточно чтоб отказаться от помощи государства на весь остаток жизни.

И главное, если нужно условно 7.5 миллиардов $ каждый год(и число это будет постоянно расти), то я согласен, украинское государство всегда сможет найти эти деньги, если бы речь шла только о половине пенсионеров со средней пенсией 100$
Но ведь ещё нужны деньги на: Армию, Налоговую, Пограничные и таможенные службы, на хоть какие-то выплаты и льготы воевавшим и погибшим на войне, на Чиновников и топ-чиновников, Поддержание социальной сферы чтоб окончательно не рухнула, ну и восстановление хоть какое-то... и так далее.
А это всё уже совсем другие цифры и на всё при нынешних тенденциях явно хватать не будет. И я не думаю, что именно пенсионеров поставят в топ-приоритет для этих расходов, чтоб ими жертвовать в последнюю очередь.
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14.05.2024 15:58 Ответить
По статистиці та по опитуванням ніхто з молоді до пенсії не дотягне ...
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14.05.2024 14:27 Ответить
москалику які 10 років? Шо ти ліпиш
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14.05.2024 13:39 Ответить
Таких як ти, москалів, вже меньше.
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14.05.2024 13:57 Ответить
Перед цим була потужна підготовка ще на 20 років =(
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14.05.2024 14:06 Ответить
Скажу прості слова з власних спостережень і досвіду.До трьох років ще є шанс,після трьох років за кордоном не вертається ніхто.Тобто вертатись можуть,але вже як турист,обиватель іншої держави,щоб поцинкувати за нерухомістю,зустрітись з родичами і друзями,згадати,походити і таке інше...
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14.05.2024 13:25 Ответить
А ще влупити державі позов за втрачене майно ...
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14.05.2024 14:30 Ответить
якій державі? росії чи швейцарії?
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14.05.2024 22:29 Ответить
Без коментів різним довбойобам ...
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15.05.2024 00:34 Ответить
Я передбачала, що якщо війна затягнеться, то повернуться мінімум. Бо за роки люди там вже пристосувалися, хто не зміг - повернувся в перший рік. А хто пристосувався - не повернеться ніколи.
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14.05.2024 13:27 Ответить
а хто краще всіх пристосується? очевидно молодь! хто тут буде працювати, відбудовувати з руїни і піднімати, я навіть не можу уявити
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14.05.2024 13:40 Ответить
Завезуть якусь шушваль з Бангладешу, чи бомжів з Африки. Бо тут, схоже, тільки пенси доживати будуть. Бідним дупутатам навіть обкрадати буде нікого
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14.05.2024 13:43 Ответить
то ще гірше ніж безлюддя
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14.05.2024 13:48 Ответить
Ну, села трохи ще залишаться - випхати селян кудись може тільки загроза кацапської окупація. А от що і хто буде у містах - це велике питання.
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14.05.2024 13:51 Ответить
Та ні, я пенс, але вже планую звідси з...бувать у Польщу, до цурки
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14.05.2024 14:11 Ответить
Якщо будуть платити зарплатню хочаби 80 відсотків як в країнах ЄС то повернуться. Чужбина є чужбина. У мене є знайомі молоді люди які зараз проживають в Німеччині, але приїжджали в Україну взяти шлюб та побачити родичів плачуть та говорять, якби в них тут було таке матеріальне забезпечення як в Німеччині то повернулись би. Спілкування з українцями та друзями, з якими вони тут виросли та наша природа ні з чим не зрівнянна. Та, навіть медицина, щоб там не говорили, у нас краща ніж в ЄС. Там, щоб потрапити до лікаря місяцями треба чекати, а у приватних лікарів ціни захмарні та не підйомні для простих людей, а тим паче для біженців.
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14.05.2024 14:02 Ответить
Та влада швидше вдавиться, ніж дасть людям нормальну зарплатню, та нормальні умови життя. На таке вони пайтіть не можуть, бо апетити дерибана у влади тільки підвищуються. Зараз вони вже вижимають з людей усе, що можна.
Для того, щоб люди побачили, що у України є майбутнє і повернулися, треба усю цю гнилу систему крадіїв та олігархів зламати повністю, як у Сингапурі. А це навіть Майдани не зробили.
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14.05.2024 14:09 Ответить
Якщо влада прагне бути Україні членом ЄС то прийдеться, хоча б таку як в Румунії, а в них середня зарплата приблизно 1200 Є. Ну, принаймні так Гугл говорить. Навіть, якщо в Україні будуть платити 800-1000 Є то люди повернуться, не всі звичайно, але більшість.
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14.05.2024 14:50 Ответить
Так, у Німеччині до лікарів тяжко достукатись, у Швейцарії інша справа, у всякому разі у нашому кантоні ...
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14.05.2024 14:33 Ответить
ще півроку єрмак при владі
не те що хтось повернеться
останні втечуть від тєлємарахвону
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14.05.2024 13:28 Ответить
Чтобы картина была полной, надо дать % беженцев, которые лишились жилья и жили в прифронтовой/оккупированной зоне!
Куда эти люди должны вернуться ??? В никуда ???
П.С.
Телемарафон они не смотрят, а про коррупцию Зе-власти информированы прекрасно...
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14.05.2024 13:30 Ответить
Повернеться тільки лінивий шмельц яких позбавлять виплат, трударі сюди вже не повернуться. Я так бачу влада наша розвалить всі підприємства, то і вертатись не буде куди, хіба продати нерухомість і назад за кордон.
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14.05.2024 13:30 Ответить
Наша влада взяла курс на війну до скону і "кофе в Ялті", а це означає що сьогоднішньому поколінню українців, які виїхали за кордон вже не буде куди повертатися, їм просто не вистачить на це років життя із заявленими цілями війни це протистояння може тривати вічно...........
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14.05.2024 13:31 Ответить
Хорошо, если вернутся 10%
Два года - это идеальное время для адаптации человека
В новых условиях
Если бы украинцы поехали в Палестину, например
Или в Монголию
Тогда бы они точно вернулись
А они поехали в самые развитые страны мира
У многих украинцев даже в мирной Украине
Никогда не было такого шанса
Только благодаря войне - как это ни страшно звучит
Они попали в мир, о котором даже мечтать не могли....
Главное - чтобы они там ,на Западе
Поддерживали Украину,
А не россию
И чтобы у них все там получилось
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14.05.2024 13:31 Ответить
їм начхати було на Україну і тут і там. Більш того скажу, вони її ненавидять не менше, ніж росіяни. Це просто тіла, яким начхати хто вони, що вони, куди вони. Дайте халяву, хачу жить жеття. Все. Це тваринка, яка хоче жити в теплі та нагодована. Все.
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14.05.2024 13:38 Ответить
Такие люди есть в любой стране мира
Я вас расстрою - их большинство
В любой стране мира
Увы, мир не идеален
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14.05.2024 14:05 Ответить
Так хто сказав, що таких людей треба питати, що вони хочуть?) Людина розумна не повинна гинути через вчинки таких тваринок нагодованих. Їх треба змушувати. І вони НІЧОГО не зроблять, бо безхребетні.

П.С. і не треба нічого говорити про демократію. Демократія була і під час WWII, але в кожній країні чітко пояснили їх права в такі моменти.
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14.05.2024 14:22 Ответить
Нет такого понятия в законе - БЕСХРЕБЕТНЫЙ
Демократия защищает права всех, даже если это лично Вам не нравится
Да, у демократии есть издержки
Жду ,когда человечество придумает нечто более совершенное
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14.05.2024 14:26 Ответить
Демократія в поточній точці еволюції показує свою неефективність. Якщо є варіант здохнути лицарем або вижити - я оберу вижити. І знову повторюсь, подивіться як себе повели *демократичні* країни в WWII. Щось я там суіцидальної поведінки не побачив у країн.

Вони ЗМУШУВАЛИ суспільство працювати над однією ціллю. А не питали мамена черешенька що ти хочеш, на завод снаряд робити чи в ліжечко полежати радіо послухати?
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14.05.2024 14:40 Ответить
Не эффективна
Совершенно не эффективна
Особенно на фоне ПУТИНА , ЗЕЛЕНСКОГО И ЕРМАКА
Как они втроем мировую демократию - то ****....и
Любо- дорого смотреть!!!
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14.05.2024 16:24 Ответить
Та ти навіть і на тваринку не тягнешь ...
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14.05.2024 14:37 Ответить
Повертатися, для чого? Аби дали в голову, закинули в бусик незламності та повезли на фронт незалежно від фізичних можливостей та стану здоров'я, не спати через тривоги ризикуючи втратити життя та майно чи оцінити життя зимою без електроенергії? Можливо, є бажаючі пожити при щоденному зростанні цін, оцінити майбутні підвищення акцизів, тарифів та податків у практично мертвій економіці? Чи кортить попрацювати в "армії відновлення" за копійки, яких навіть на їжу бракує і все одно залишитися без пенсії? А може цікаво жити в корумпованій поліційній країні з диктатурою, без виборів, та прав лише з рабськими обов'язками? Якщо є мазохісти, яким все це довподоби - ЗЕкраїна до ваших послуг.
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14.05.2024 13:32 Ответить
Війна буде майже усюди, куди пливун Тисівський зможе доплисти. Питання часу. Жаль що українці загинуть раніше, або в новій армії окупанта будуть штурмувати такі міста, де засіли ці зйобики.

рашисти, ісламісти, ліваки, Китай...всі хочуть реваншу з вестернами. Хтось за колоніалізм Європі помститись хоче, хтось за програші в 20-му сторіччі від США.

Питання часу коли Візантія (Європа) та Рим (США) падуть під тиском варварів. Обидва центра цивілізації виродились і самі вже розвалюються.
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14.05.2024 13:36 Ответить
кремлівськй брєд блідої молі.
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14.05.2024 13:38 Ответить
Питання 5-10-15 років. Якщо не помремо від війни, будемо свідками. Це не теоретичне далеке майбутнє. Це от от настане.
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14.05.2024 13:40 Ответить
Питання в тому де ти будеш 20 травня 2024 року в понеділок.
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14.05.2024 13:41 Ответить
нарешті перестають брехати собі і іншим.

Я б робив опитування *чи це була ваша мета заздалегідь?* Якщо будуть говорити правду до 60-80% скаже, що так.
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14.05.2024 13:32 Ответить
Знаю не одну людину, та на віть родини, для яких війна стала шансом здриснути з України під маркою біженців. І це за 60-80 км від кордону з Польщею...не витерпіли обстрілів, бомбувань.
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14.05.2024 13:40 Ответить
Жили в страху, нестерпні страждання для громадянина планети!
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14.05.2024 13:41 Ответить
Значит не надо было быть такой страной, уехать из которой почитают за счастье и величайшую удачу, даже если приходиться лежать на раскладушках в Польше или жить с 2000 тысячами людей в бывшем аэропорту Берлина. Из нормальной страны, где все честно и хорошо, на такие условия не побегут, а если все же побежали и согласились, и живут в таком, то значит дома было ещё хуже.
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14.05.2024 23:32 Ответить
В цілому ви праві, але є маленький нюанс - винна "не такая страна"(як територія), а в основному "население", яке тут живе, яке обирає собі таких "руководителей во власть", яке хоче "шашличков и поржать", яке хоче "поприкаливатся". Яке верещало - "ви нам должни", "путин, введи войска", "нас притесняют..." та багато що можна ще сказати. І що характерно -більшість, хто так верещав перший і здриснув. Так що хотіли, те і мають-і розкладушки, і вокзали. Хтось може приживеться, адаптується, але вони не стануть від цього європейцями, американцями. Може їх діти,внуки, але не вони. як були совками так і залишаться.
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16.05.2024 05:25 Ответить
Лише половина наших біженців планує повернутися в Україну, - опитування Джерело: КВНський кондом вирішить цю проблему просто і швидко - надасть громадянство України вихідцям з Азії і Африки
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14.05.2024 13:37 Ответить
Оце буде справжня "країна мрій" зелені. Тільки для життя українців вона вже стан непридатна, як якесь африканське гетто.
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14.05.2024 13:39 Ответить
Да, гніди малороські з України хочуть зробити чи то Албанію чи то Косово ....
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14.05.2024 13:40 Ответить
Відмінять виплати і повернуться майже всі.
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14.05.2024 13:37 Ответить
. Хто хотів- знайшли роботу, вчать мову, словом адаптуються. Питання- а потрібно вже тоді вертатись?
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14.05.2024 13:43 Ответить
Розчарую, навіть старі знаходять роботу зараз чи інші шляхи. На виплатах сидять чі зовсім немічні чи розумово відсталі. Вертатися в той ''рай'' ніхто не збирається.
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14.05.2024 13:46 Ответить
лише сидить на райському цензорі і строчить коменти з ранку до ночі, як тут погано
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14.05.2024 22:33 Ответить
Не погано. Могло б бути і гірше.
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14.05.2024 22:47 Ответить
Кілька знайомих виїхали в США - не отримують виплат як біженці, а живуть з того, що заробляють. Працюють так само, як в Україні, але дозволити собі можуть більше і вже виставили тут майно на продаж, бо не хочуть повертатися за жодних обставин. Люди, які звикли працювати знаходять роботу і працюють, а не сидять на допомозі.
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14.05.2024 13:48 Ответить
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14.05.2024 13:51 Ответить
"Солдату лишнего имущества не надо". Нехай продають. Війна закінчиться і всіх відпустять на всі чотири боки.
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14.05.2024 13:51 Ответить
Неправда. Більше половини наших біженців не планують повертатися в Україну і це тільки на сьогодні. З розцвітанням корупції і мародерства, та ще більше часу проживання в Європі і звикання до їх звичаїв, роботи, мови та навчання там дітей, все більше віддаляють цих людей від України.
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14.05.2024 13:52 Ответить
Знаю людей 40, які з'їбались. Може комусь вони капають на вуха про корупцію і т.п. Але вони самі корупційно звалили, максимально сидять на шиї інших держав як паразити. І це їх мета всього життя була. І вони взагалі не згадують ніяку корупцію в своїх розмовах. Їм взагалі було начхати і зараз начхати на країну і на інших (що в Україні, що в новій країні, де живуть).

Тому не розказуйте байки про корупцію і т.п. Той ******* корупційний, що є в США та Європі не менший. Просто в нас вкрали 50 млн доларів - караул. А в них вкрали мільярд євро і це бізнес і лоббіювання. В них колосальні ресурси і вони їх витрачають на всіляку маячню. А в нас ресурсів обмаль і кожен факт корупції викликає резонанс.
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14.05.2024 13:56 Ответить
у нас не ресурсів мало, а державників при владі яким вона болить ..але немає кого винуватити. бо влада це дзеркало суспільства.
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14.05.2024 14:05 Ответить
Той ******* корупційний, що є в США та Європі не менший.

Подоляк це ти ? 😁
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14.05.2024 15:29 Ответить
Ну так ти розкажи це чувакам в США, які отримали замовлення на FPV дрони ціною 90 000$ за штуку. Без захисту від РЕБу. Чи європейці, які рубили в 23-му році гроші на замовленнях снарядів по 20 тисяч доларів за штуку. А коли стало страшно, ціна різко впала до 2000+.
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14.05.2024 16:11 Ответить
Ти там свічку тримав антикорупціонер ?
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15.05.2024 01:05 Ответить
ти хоч уяву маєш про шо говориш .. чи вирішив всих налякати своїм радикалізмом ??
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14.05.2024 15:39 Ответить
В мене нема ніякого радикалізму. Є реалізм в варіантах як перемогти. Те що ти бачиш радикалізм, адекватні люди бачуть просто реальні рішення, а не імітацію.
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14.05.2024 16:09 Ответить
Тобі треба на фронт а не стрясати повітря на цензорі
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14.05.2024 17:21 Ответить
Всі ми там будемо, на нашому чи вже на чужому.
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14.05.2024 20:31 Ответить
Ще раз нагадую , який обливає брудом людей, які втекли в чому були подалі від організованого слугоригами концтабору . Якщо і там корупція, то чому вони не повертаються в "зелений Рай"? А тому, що тій корупції далеко братися до слугорижної. Риба пливе де гдибше, а людина де краще. Вибір зроблено у 2019 році назавжди!!!
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14.05.2024 20:55 Ответить
Концтабір? будь-ласка, порівняй нас та Британію під час війни з Гітлером і битви за Острів. Розкажи що саме зроблено жорсткіше, ніж в Британії.

Прям я тоді не знаю як Британію в той час назвати, чи іншу Європейську країну.

Чувак, не буде навіть ВІнницької області. Твій барига не буде Президентом. Тут або ми виграємо, або Зеленський останній обраний Президент. Не буде перемир'я, не буде країни потім, як ми програємо. Цього не буде. Не буде Мінської капітуляції.

Тут буде або ми виграємо, або нас не стає. Ну з'їбався ти в іншу країну. Все одно вони далі підуть. І Поляк не піде помирати першим, він кине в бій українця-пливунця Тисівського. Як зробили і рузкіє, кинувши донецьких та луганських в м'ясорубку.

Програш означає однозначну смерть. В цьому році чи через 2-3 роки. Але це дуже швидко буде.
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14.05.2024 21:27 Ответить
він думає, він польському тцк розкаже про свої права)))
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14.05.2024 22:36 Ответить
Зеленський-Підермачний вибудовує країну своєї мрії - без Українців
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14.05.2024 13:54 Ответить
Якщо правда це опитування, то і йух з ними. Це не стосується жінок і дітей. А хто з'їбався від війни і не донатить на ЗСУ, то і х...й з ними, нехай там і здохнуть.
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14.05.2024 13:59 Ответить
наразі досить оптимістично, але ці опроси, це все відносно бо через ще пару років цифри бажаючих репатріантів будуть ще менші, як правило люди розглядають таке питання безпосередньо перед уваленням рішення і дивляться умови, що змінилося в плані безпеки та матеріального забезпечення, житлових умов та роботи тощо..
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14.05.2024 13:59 Ответить
Питаня не в кільксті тих,хто повернеться,а в тому ХТО повернеться?
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14.05.2024 14:04 Ответить
Какой то бред... незнаю, что ещё должно произойти, чтобы властьимущие не уничтожали страну. Вернутся 90%, если власть хоть немного уши откроет, а не развесит. На текущий момент, власть самостоятельно делает всё возможное чтобы люди не вернулись. Упорно этого добивается
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14.05.2024 14:09 Ответить
У вас радянський менталітет і відношення до людей.

Не бачили нічого крім нього в житті і думаєте, що це скрізь так.

До того ж тільки немічні і розумово відсталі сидять на виплатах. В працюючих немає такого закону щоб забирали їх роботу якщо вони її виконують.
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14.05.2024 15:03 Ответить
Одни арабов не могут выселить, другие мексиканцев - и все по закону

так что это фантазии
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14.05.2024 15:06 Ответить
На землю без народу прийде народ без землі.
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14.05.2024 14:19 Ответить
А прочитавши тут на форумі висери тих хто вважає їх зрадниками а себе ну прямо героєм тільки за тому що не виїхав і ті 40% передумають повертатись .. ТА мабуть і донатити на ЗСУ перестануть ( маю такі приклади серед знайомих )
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14.05.2024 15:45 Ответить
Так если половина хочет вернутся---так просто отлично это! Но реальность скорее иная будет. Пожилые вернутся и то из числа простых, бедных. И при условии что жильё уцелело. Это базовый фактор возврата. А если разрушено и почти---закрытая тема, ясно окончательно.
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14.05.2024 16:46 Ответить
 
 