Только половина наших беженцев планирует вернуться в Украину, - опрос
Большинство опрошенных украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (66%) скорее или полностью удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в течение 20-26 апреля 2024 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди граждан, которые выехали из Украины после 24 февраля 2022 года и сейчас живут в Германии, Польше и Чехии, информирует Цензор.НЕТ.
Довольны ли украинские беженцы жизнью за границей?
Как выяснили социологи, среди респондентов 7% утверждают, что они уже имеют гражданство другой (кроме Украины) страны, а еще 12% подали документы и ждут решения. Не подавали и не планируют делать этого - 34%.
Вместе с этим почти половина респондентов (45%) хоть и не подавали документы, но в целом хотели бы получить гражданство другой страны.
Также, как отмечается, у респондентов спросили, при каких условиях они бы вернулись в Украину. Относительно больше всего респондентов говорили о нормальной работе критической инфраструктуры (34%) и безопасности (34%). Далее следуют жилищный вопрос (26%) и завершение полномасштабного вторжения (26%). Несколько меньше респондентов говорили о возможности найти работу (16%) и условиях для детей посещать школу/сад (13%).
Планируют ли украинские беженцы возвращаться домой?
"... ровно половина респондентов (50%) являются теми, кто более вероятно может вернуться в Украину. Однако учитывая ответы респондентов на вопрос далее относительно интереса к Украине, указанная оценка скорее является оптимистическим сценарием в текущих условиях", - говорится в интерпретации результатов опроса.
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А что случилось?
Пенсики войовнычие - а кто вас содержать будет в будущем?
Ты лучше за себя беспокойся, мне то до пенсии ещё прилично.
И их число с годами растёт, а количество работоспособных падает. Я же не про завтра говорю.
Только за 2022 год расходы Пенсионного фонда были 590 млрд грн., на 10% больше чем в 2021. Даже если возьмём сегодняшний курс а не тогдашний, то это не менее 15 млрд. долларов, округляя.
И если сделать смелое допущение, как у тебя, что у половины есть сбережения и можно их отправить на воздух(а как определять у кого достаточно, у кого нет, кто заслужил дальше получать, а кто нет) - то вряд ли их будет достаточно чтоб отказаться от помощи государства на весь остаток жизни.
И главное, если нужно условно 7.5 миллиардов $ каждый год(и число это будет постоянно расти), то я согласен, украинское государство всегда сможет найти эти деньги, если бы речь шла только о половине пенсионеров со средней пенсией 100$
Но ведь ещё нужны деньги на: Армию, Налоговую, Пограничные и таможенные службы, на хоть какие-то выплаты и льготы воевавшим и погибшим на войне, на Чиновников и топ-чиновников, Поддержание социальной сферы чтоб окончательно не рухнула, ну и восстановление хоть какое-то... и так далее.
А это всё уже совсем другие цифры и на всё при нынешних тенденциях явно хватать не будет. И я не думаю, что именно пенсионеров поставят в топ-приоритет для этих расходов, чтоб ими жертвовать в последнюю очередь.
Для того, щоб люди побачили, що у України є майбутнє і повернулися, треба усю цю гнилу систему крадіїв та олігархів зламати повністю, як у Сингапурі. А це навіть Майдани не зробили.
не те що хтось повернеться
останні втечуть від тєлємарахвону
Куда эти люди должны вернуться ??? В никуда ???
П.С.
Телемарафон они не смотрят, а про коррупцию Зе-власти информированы прекрасно...
Два года - это идеальное время для адаптации человека
В новых условиях
Если бы украинцы поехали в Палестину, например
Или в Монголию
Тогда бы они точно вернулись
А они поехали в самые развитые страны мира
У многих украинцев даже в мирной Украине
Никогда не было такого шанса
Только благодаря войне - как это ни страшно звучит
Они попали в мир, о котором даже мечтать не могли....
Главное - чтобы они там ,на Западе
Поддерживали Украину,
А не россию
И чтобы у них все там получилось
Я вас расстрою - их большинство
В любой стране мира
Увы, мир не идеален
П.С. і не треба нічого говорити про демократію. Демократія була і під час WWII, але в кожній країні чітко пояснили їх права в такі моменти.
Демократия защищает права всех, даже если это лично Вам не нравится
Да, у демократии есть издержки
Жду ,когда человечество придумает нечто более совершенное
Вони ЗМУШУВАЛИ суспільство працювати над однією ціллю. А не питали мамена черешенька що ти хочеш, на завод снаряд робити чи в ліжечко полежати радіо послухати?
Совершенно не эффективна
Особенно на фоне ПУТИНА , ЗЕЛЕНСКОГО И ЕРМАКА
Как они втроем мировую демократию - то ****....и
Любо- дорого смотреть!!!
рашисти, ісламісти, ліваки, Китай...всі хочуть реваншу з вестернами. Хтось за колоніалізм Європі помститись хоче, хтось за програші в 20-му сторіччі від США.
Питання часу коли Візантія (Європа) та Рим (США) падуть під тиском варварів. Обидва центра цивілізації виродились і самі вже розвалюються.
Я б робив опитування *чи це була ваша мета заздалегідь?* Якщо будуть говорити правду до 60-80% скаже, що так.
Тому не розказуйте байки про корупцію і т.п. Той ******* корупційний, що є в США та Європі не менший. Просто в нас вкрали 50 млн доларів - караул. А в них вкрали мільярд євро і це бізнес і лоббіювання. В них колосальні ресурси і вони їх витрачають на всіляку маячню. А в нас ресурсів обмаль і кожен факт корупції викликає резонанс.
Подоляк це ти ? 😁
Прям я тоді не знаю як Британію в той час назвати, чи іншу Європейську країну.
Чувак, не буде навіть ВІнницької області. Твій барига не буде Президентом. Тут або ми виграємо, або Зеленський останній обраний Президент. Не буде перемир'я, не буде країни потім, як ми програємо. Цього не буде. Не буде Мінської капітуляції.
Тут буде або ми виграємо, або нас не стає. Ну з'їбався ти в іншу країну. Все одно вони далі підуть. І Поляк не піде помирати першим, він кине в бій українця-пливунця Тисівського. Як зробили і рузкіє, кинувши донецьких та луганських в м'ясорубку.
Програш означає однозначну смерть. В цьому році чи через 2-3 роки. Але це дуже швидко буде.
Не бачили нічого крім нього в житті і думаєте, що це скрізь так.
До того ж тільки немічні і розумово відсталі сидять на виплатах. В працюючих немає такого закону щоб забирали їх роботу якщо вони її виконують.
так что это фантазии