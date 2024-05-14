Лише половина наших біженців планує повернутися в Україну, - опитування

Більшість опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії (66%) скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного упродовж 20-26 квітня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) серед громадян, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, інформує Цензор.НЕТ.

Чи задоволені українські біженці життям за кордоном?

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Як з'ясували соціологи, серед респондентів 7% стверджують, що вони вже мають громадянство іншої (крім України) країни, а ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали і не планують робити цього – 34%.

Разом з цим майже половина респондентів (45%) хоч і не подавали документи, але загалом хотіли би отримати громадянство іншої країни.

Також, як зазначається у респондентів запитали, за яких умов вони би повернулися в Україну. Відносно найбільше респондентів говорили про нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%). Далі йдуть житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%). Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати школу/садок (13%).

Чи планують українські біженці повертатися додому?

"... рівно половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну. Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання далі щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах", - йдеться в інтерпретації результатів опитування.

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