Лише половина наших біженців планує повернутися в Україну, - опитування
Більшість опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії (66%) скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні.
Про це свідчать результати опитування, проведеного упродовж 20-26 квітня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) серед громадян, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, інформує Цензор.НЕТ.
Чи задоволені українські біженці життям за кордоном?
Як з'ясували соціологи, серед респондентів 7% стверджують, що вони вже мають громадянство іншої (крім України) країни, а ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали і не планують робити цього – 34%.
Разом з цим майже половина респондентів (45%) хоч і не подавали документи, але загалом хотіли би отримати громадянство іншої країни.
Також, як зазначається у респондентів запитали, за яких умов вони би повернулися в Україну. Відносно найбільше респондентів говорили про нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%). Далі йдуть житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%). Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати школу/садок (13%).
Чи планують українські біженці повертатися додому?
"... рівно половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну. Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання далі щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах", - йдеться в інтерпретації результатів опитування.
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Пенсики войовнычие - а кто вас содержать будет в будущем?
Ты лучше за себя беспокойся, мне то до пенсии ещё прилично.
И их число с годами растёт, а количество работоспособных падает. Я же не про завтра говорю.
Только за 2022 год расходы Пенсионного фонда были 590 млрд грн., на 10% больше чем в 2021. Даже если возьмём сегодняшний курс а не тогдашний, то это не менее 15 млрд. долларов, округляя.
И если сделать смелое допущение, как у тебя, что у половины есть сбережения и можно их отправить на воздух(а как определять у кого достаточно, у кого нет, кто заслужил дальше получать, а кто нет) - то вряд ли их будет достаточно чтоб отказаться от помощи государства на весь остаток жизни.
И главное, если нужно условно 7.5 миллиардов $ каждый год(и число это будет постоянно расти), то я согласен, украинское государство всегда сможет найти эти деньги, если бы речь шла только о половине пенсионеров со средней пенсией 100$
Но ведь ещё нужны деньги на: Армию, Налоговую, Пограничные и таможенные службы, на хоть какие-то выплаты и льготы воевавшим и погибшим на войне, на Чиновников и топ-чиновников, Поддержание социальной сферы чтоб окончательно не рухнула, ну и восстановление хоть какое-то... и так далее.
А это всё уже совсем другие цифры и на всё при нынешних тенденциях явно хватать не будет. И я не думаю, что именно пенсионеров поставят в топ-приоритет для этих расходов, чтоб ими жертвовать в последнюю очередь.
Для того, щоб люди побачили, що у України є майбутнє і повернулися, треба усю цю гнилу систему крадіїв та олігархів зламати повністю, як у Сингапурі. А це навіть Майдани не зробили.
не те що хтось повернеться
останні втечуть від тєлємарахвону
Куда эти люди должны вернуться ??? В никуда ???
П.С.
Телемарафон они не смотрят, а про коррупцию Зе-власти информированы прекрасно...
Два года - это идеальное время для адаптации человека
В новых условиях
Если бы украинцы поехали в Палестину, например
Или в Монголию
Тогда бы они точно вернулись
А они поехали в самые развитые страны мира
У многих украинцев даже в мирной Украине
Никогда не было такого шанса
Только благодаря войне - как это ни страшно звучит
Они попали в мир, о котором даже мечтать не могли....
Главное - чтобы они там ,на Западе
Поддерживали Украину,
А не россию
И чтобы у них все там получилось
Я вас расстрою - их большинство
В любой стране мира
Увы, мир не идеален
П.С. і не треба нічого говорити про демократію. Демократія була і під час WWII, але в кожній країні чітко пояснили їх права в такі моменти.
Демократия защищает права всех, даже если это лично Вам не нравится
Да, у демократии есть издержки
Жду ,когда человечество придумает нечто более совершенное
Вони ЗМУШУВАЛИ суспільство працювати над однією ціллю. А не питали мамена черешенька що ти хочеш, на завод снаряд робити чи в ліжечко полежати радіо послухати?
Совершенно не эффективна
Особенно на фоне ПУТИНА , ЗЕЛЕНСКОГО И ЕРМАКА
Как они втроем мировую демократию - то ****....и
Любо- дорого смотреть!!!
рашисти, ісламісти, ліваки, Китай...всі хочуть реваншу з вестернами. Хтось за колоніалізм Європі помститись хоче, хтось за програші в 20-му сторіччі від США.
Питання часу коли Візантія (Європа) та Рим (США) падуть під тиском варварів. Обидва центра цивілізації виродились і самі вже розвалюються.
Я б робив опитування *чи це була ваша мета заздалегідь?* Якщо будуть говорити правду до 60-80% скаже, що так.
Тому не розказуйте байки про корупцію і т.п. Той ******* корупційний, що є в США та Європі не менший. Просто в нас вкрали 50 млн доларів - караул. А в них вкрали мільярд євро і це бізнес і лоббіювання. В них колосальні ресурси і вони їх витрачають на всіляку маячню. А в нас ресурсів обмаль і кожен факт корупції викликає резонанс.
Подоляк це ти ? 😁
Прям я тоді не знаю як Британію в той час назвати, чи іншу Європейську країну.
Чувак, не буде навіть ВІнницької області. Твій барига не буде Президентом. Тут або ми виграємо, або Зеленський останній обраний Президент. Не буде перемир'я, не буде країни потім, як ми програємо. Цього не буде. Не буде Мінської капітуляції.
Тут буде або ми виграємо, або нас не стає. Ну з'їбався ти в іншу країну. Все одно вони далі підуть. І Поляк не піде помирати першим, він кине в бій українця-пливунця Тисівського. Як зробили і рузкіє, кинувши донецьких та луганських в м'ясорубку.
Програш означає однозначну смерть. В цьому році чи через 2-3 роки. Але це дуже швидко буде.
Не бачили нічого крім нього в житті і думаєте, що це скрізь так.
До того ж тільки немічні і розумово відсталі сидять на виплатах. В працюючих немає такого закону щоб забирали їх роботу якщо вони її виконують.
так что это фантазии