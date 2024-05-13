80% українських біженців у Польщі, Чехії та Німеччині вірять, що у війні переможе Україна, - КМІС
Більшість українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії вірять, що Україна переможе у війні з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Проте зазначається, що серед тих, хто вірить у перемогу України, повністю впевнені в цьому 40%, а решта – скоріше так вважають.
Як Ви відчуваєте, у війні в результаті переможе Україна чи Росія?
Разом з цим 51% українських біженців підтримують варіант, коли Україна стає членом НАТО, але з гарантіями безпеки, що розповсюджуються лише на контрольовані наразі Урядом території. При цьому визволення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє. Не підтримують такий варіант – 33%, не визначилися з думкою – 16%.
Від деяких людей можна почути пропозицію: Україна стає членом НАТО, проте гарантії безпеки НАТО будуть розповсюджені лише на території, які зараз контролюються Україною. А визволення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє. Як Ви ставитеся до цієї ідеї?
Опитування проводилося упродовж 20-26 квітня 2024 року. Методом онлайн-інтерв’ю було опитано 801 респондента (дорослі громадяни у віці 18 років і старше, що виїхали з України після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії).
За інформацією посла України в Польщі Василя Зварича, кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис. За даними Євростату, на кінець березні 2024 року кількість українських біженців у Чехії скоротилась на 5,4%. А у Німеччині спостерігалось зростання на +1,2%.
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А крім усього : вживання множинного часу в дуже конкретному питанні служить 100% доказом фальсифікації та підтасовування фактів .
"відєо с пАсольстВВВВВВ" - от же москалюга сраний !
А 2008 рік Рим , чи Лісабон , чи Тель-Авів подавати не требо -- там виключно заробітчане й туристи . Особливо Португалія це не приклад, бо там 1.5 млн. заробітчан з України завжди було й оскільки там працюють будівельники , то там 90% чоловіки , бо жінок на важку фізичну працю тільки софкоїди беруть .
Так що без конкретики , чухонська пика , не відповідай , бо -- бан гарантую .
99% біженців : Польша , Чехія , Австрія , Естонія, Латвія , Літва . Інші країни не потрібні , бо 99% українських громядян це туристи й заробітчани . Або як в Германії чи Ізраїлі -- пораненні з ЗСУ , яких там лікую й протезують . В очевидь, що там чоловіків більше в рази. Я вже не кажу про 800 тисяч тих, в кого є даркон (закордоний паспорт Ізраїлю) й український паспорт . Від українського посольства до московитського в Тель Авіві 800 метрів ... й усяка шваль з курятиною у кішені може прийти до вулиці ха-Єрміяху ... Бо у тому ж Ізраїлі софкоїди дуже розлюченні -- аквафреш вішати вони бздять , а жовтоблакитні прапори можно побачити будь де ... Навіть на "рюзькаязичних" сайтах co.il ... ********** травлять дізлайками . Ось й можуть прибігти до посольства й зняти натовп з 4 ранку ...
Один приклад такого собі благодійного фонду у Польші в районі Лодзя . В їх фундації живе у гуртожитку на 4 поверхи 50 родин . З них тільки в 2-х родинах є повнолітні чоловіки . Й це типова картина для Польші .
Й яке там "жіноче королівство" , що аж жахливо . Й як там товаріші онука й онук сам каже , що він не пОляк , він українець . Бо відчуття дому там не має майже у нікого .
Усі , хто не планував повертатися вони не у Польші , вони у Німетчинні й йще далі на захід . Батько мого онука він районі Фастова у свому будинку . В його одна нога на металевих штіфтах . Але й він не має дозволу на виїзд й не бачив сина з серпня 2022 року .
Крім того 99% українців це законопослухняні громадяни й вони дуже дискомфортно себе почувають , якщо обставини змушують їх порушувати закони й вони частіше за усе пливуть по течії й нічого не порушуют . Ось й зять - його работодавці з канадської корпорації йще у квітні 2022 наполеглево рекомендували перебратися до Львова (до їх головного офіса в Україні) , а він тримаєтся обома руками за свій будинок , до якого орки були в 30 км. Й він добре знає , що сталося з будинком родини брата бабусі моєї донькі в Ірпені . Але ж сидить телепнєм й працюї на дистанційці .
Які нахер війска ЕС -- де ця тваринка водится у яких лісах та морях ?!
Й хто з ким буде "домовлятися" -- звіроящур-кремляді , військовий злочинець й людожер з тим , чий термін збігається 20 травня ?!
Не смішіть моє шкарпетки . В Україні зара суб"єктним є тих , хто воює й за їх спинами жодна падла не виришиться щось там підписувати у колуарах . Суб"єтним є ЗСУ й вони не згодні на тимчасове припинення вогню . Та й 61 млрд. ніхто б не надавав би , якщо б хтось щось міг вирішити не зброєю ...