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80% українських біженців у Польщі, Чехії та Німеччині вірять, що у війні переможе Україна, - КМІС

Більшість українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії вірять, що Україна переможе у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Проте зазначається,  що серед тих, хто вірить у перемогу України, повністю впевнені в цьому 40%, а решта – скоріше так вважають.

Як Ви відчуваєте, у війні в результаті переможе Україна чи Росія?

Хто переможе у війні?

Разом з цим 51% українських біженців підтримують варіант, коли Україна стає членом НАТО, але з гарантіями безпеки, що розповсюджуються лише на контрольовані наразі Урядом території. При цьому визволення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє. Не підтримують такий варіант – 33%, не визначилися з думкою – 16%.

Від деяких людей можна почути пропозицію: Україна стає членом НАТО, проте гарантії безпеки НАТО будуть розповсюджені лише на території, які зараз контролюються Україною. А визволення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє. Як Ви ставитеся до цієї ідеї?

Визволення окупованих територій

Опитування проводилося упродовж 20-26 квітня 2024 року. Методом онлайн-інтерв’ю було опитано 801 респондента (дорослі громадяни у віці 18 років і старше, що виїхали з України після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії).

За інформацією посла України в Польщі Василя Зварича, кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис. За даними Євростату, на кінець березні 2024 року кількість українських біженців  у Чехії скоротилась на 5,4%. А у Німеччині спостерігалось зростання на +1,2%.

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Автор: 

опитування (1930) КМІС (334)


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Топ коментарі
+12
Краще б навели статистику голосування, скільки з отих 80-ти відсотків є 73% клінічними ідіотами, що доповзли до вовививерження???
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13.05.2024 11:23
+12
Віра у перемогу особливо надихає їхати подалі, куди очі бачать...
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13.05.2024 11:24
+6
95% ціх біженців -- це жінки з дітьми . Й це брехня , що саме біженці це жителі Галичини . Я маю постійні контакти з тими родинами . Там в основному жітелі міст : Харківщини , Київщини , Днепрівщини й Запоріжжя . Галичани їздили туди в великій кількості в якості заробітчан виключно в часи до вторгнення й до 2014 . Й вони завжди поверталися - на свята ... у відпустку .
Один приклад такого собі благодійного фонду у Польші в районі Лодзя . В їх фундації живе у гуртожитку на 4 поверхи 50 родин . З них тільки в 2-х родинах є повнолітні чоловіки . Й це типова картина для Польші .
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13.05.2024 11:41
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Краще б навели статистику голосування, скільки з отих 80-ти відсотків є 73% клінічними ідіотами, що доповзли до вовививерження???
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13.05.2024 11:23 Відповісти
Бройлер місяць тому вилуплений, а ти Канаду на мапі знайдеш?
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13.05.2024 11:58 Відповісти
Віра у перемогу особливо надихає їхати подалі, куди очі бачать...
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13.05.2024 11:24 Відповісти
О, вже через такі опитування гроші виводять?
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13.05.2024 11:24 Відповісти
ну і центр, судячи по номерах авто, від них не відстає! та й київ не пасе задніх!
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13.05.2024 11:33 Відповісти
а якщо ні, то з'їси панталони вавироджениці?
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13.05.2024 11:53 Відповісти
Джерело? Чую тільки російську мову. Коліжанка в швейцарській школі підтверлила, що більшість дітей з південного сходу і центру.
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13.05.2024 12:02 Відповісти
Повна й абсолютна маячня . 90% це жінки з дітьми й галичан з них не більше 1% .
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13.05.2024 12:03 Відповісти
Не бреши , московит ! Я усе бачив на власні очі у конкретному місті й конкретного гуртожитку для біженців . А усякі ліві "відео" там не існує жодної фіксації країни , жодної фіксації часу й жодної фіксації будь чого .
А крім усього : вживання множинного часу в дуже конкретному питанні служить 100% доказом фальсифікації та підтасовування фактів .

"відєо с пАсольстВВВВВВ" - от же москалюга сраний !
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13.05.2024 13:15 Відповісти
Почуй , знов таки , мокша ... Поки ти не доведешь (через timestamp & localization) , що там відео з конкретної країни , конкретного часу (після 24.02.2022) розмови не буде - а буде бан й блокування твого IP . Бажанно конкретне посольство у Варшаві - бо саме у Польші 90% усіх біжеців .
А 2008 рік Рим , чи Лісабон , чи Тель-Авів подавати не требо -- там виключно заробітчане й туристи . Особливо Португалія це не приклад, бо там 1.5 млн. заробітчан з України завжди було й оскільки там працюють будівельники , то там 90% чоловіки , бо жінок на важку фізичну працю тільки софкоїди беруть .

Так що без конкретики , чухонська пика , не відповідай , бо -- бан гарантую .
99% біженців : Польша , Чехія , Австрія , Естонія, Латвія , Літва . Інші країни не потрібні , бо 99% українських громядян це туристи й заробітчани . Або як в Германії чи Ізраїлі -- пораненні з ЗСУ , яких там лікую й протезують . В очевидь, що там чоловіків більше в рази. Я вже не кажу про 800 тисяч тих, в кого є даркон (закордоний паспорт Ізраїлю) й український паспорт . Від українського посольства до московитського в Тель Авіві 800 метрів ... й усяка шваль з курятиною у кішені може прийти до вулиці ха-Єрміяху ... Бо у тому ж Ізраїлі софкоїди дуже розлюченні -- аквафреш вішати вони бздять , а жовтоблакитні прапори можно побачити будь де ... Навіть на "рюзькаязичних" сайтах co.il ... ********** травлять дізлайками . Ось й можуть прибігти до посольства й зняти натовп з 4 ранку ...
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14.05.2024 13:54 Відповісти
Ну да, звідтіля видніше і віриться краще.
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13.05.2024 11:29 Відповісти
Потом после окончания войны они вернутся и проголосуют на выборах президента ))
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13.05.2024 11:31 Відповісти
Не знаю. Віра це річ іраціональна. Багато хто влаштовує життя як може. Дивіться на дії, а не на слова.
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13.05.2024 11:39 Відповісти
95% ціх біженців -- це жінки з дітьми . Й це брехня , що саме біженці це жителі Галичини . Я маю постійні контакти з тими родинами . Там в основному жітелі міст : Харківщини , Київщини , Днепрівщини й Запоріжжя . Галичани їздили туди в великій кількості в якості заробітчан виключно в часи до вторгнення й до 2014 . Й вони завжди поверталися - на свята ... у відпустку .
Один приклад такого собі благодійного фонду у Польші в районі Лодзя . В їх фундації живе у гуртожитку на 4 поверхи 50 родин . З них тільки в 2-х родинах є повнолітні чоловіки . Й це типова картина для Польші .
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13.05.2024 11:41 Відповісти
згинь підкацапний зебіл.
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13.05.2024 11:55 Відповісти
кому що, а педалам члін до рота.
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13.05.2024 12:01 Відповісти
"Вірьте" Ви , а я знаю впевненно , бо в травні 2023 року там був . Вам намалювати схему аеропоту ім. Фр. Шопена ?! Чи схему західно-північного вокзалу у Варшаві ?! Й який там дурацький перехід до 10 перону . Що валізи по сходах требо було тягати на 10 метрів угору й з гори !
Й яке там "жіноче королівство" , що аж жахливо . Й як там товаріші онука й онук сам каже , що він не пОляк , він українець . Бо відчуття дому там не має майже у нікого .
Усі , хто не планував повертатися вони не у Польші , вони у Німетчинні й йще далі на захід . Батько мого онука він районі Фастова у свому будинку . В його одна нога на металевих штіфтах . Але й він не має дозволу на виїзд й не бачив сина з серпня 2022 року .
Крім того 99% українців це законопослухняні громадяни й вони дуже дискомфортно себе почувають , якщо обставини змушують їх порушувати закони й вони частіше за усе пливуть по течії й нічого не порушуют . Ось й зять - його работодавці з канадської корпорації йще у квітні 2022 наполеглево рекомендували перебратися до Львова (до їх головного офіса в Україні) , а він тримаєтся обома руками за свій будинок , до якого орки були в 30 км. Й він добре знає , що сталося з будинком родини брата бабусі моєї донькі в Ірпені . Але ж сидить телепнєм й працюї на дистанційці .
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13.05.2024 13:03 Відповісти
вони там усі вечорами гундоси слухають?
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13.05.2024 11:44 Відповісти
Мені цікаво, а чим і як і за рахунок кого Україна має перемогти? Одна надія, що після 20 травня весь цирк і клоуни заберуться на свою арену, а на їх місце прийдуть військові-українці й дорослі дядьки, то можливо і переможемо.
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13.05.2024 11:44 Відповісти
Пора ввести війська ЄС на території України і домовитися з росіянами як було Західною і Східною Німеччиною. Все інше це просто відтерміноване в часі поступове повне розорення країни і вбивство її людей.
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13.05.2024 11:45 Відповісти
А військо міжгалактичного розуму ввести не вважаєте за потрібне ?
Які нахер війска ЕС -- де ця тваринка водится у яких лісах та морях ?!

Й хто з ким буде "домовлятися" -- звіроящур-кремляді , військовий злочинець й людожер з тим , чий термін збігається 20 травня ?!
Не смішіть моє шкарпетки . В Україні зара суб"єктним є тих , хто воює й за їх спинами жодна падла не виришиться щось там підписувати у колуарах . Суб"єтним є ЗСУ й вони не згодні на тимчасове припинення вогню . Та й 61 млрд. ніхто б не надавав би , якщо б хтось щось міг вирішити не зброєю ...
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13.05.2024 13:31 Відповісти
В нашому випадку швидше підійде корейський варіант ,ніж німецький .
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13.05.2024 17:45 Відповісти
Бачу по коментах,ІПСО Єрмака-Подоляка досягло успіху.Всі забули,що основний донор українського бюджету-це український заробітчанин.90% біженців-це жінки і діти,не треба плутати українців,які живуть в Європі по 20-30 років з біженями.Зеля вдало в 19 році провів спецоперацію "порохобот",а тепер вдало переводить негатив від себе і 5-ти "найефективніших" менеджерів,через спецоперацію - "ухилянт".
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13.05.2024 11:46 Відповісти
як патріотично. До сліз.
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13.05.2024 12:08 Відповісти
Пусть возвращаются перемагають.
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13.05.2024 12:46 Відповісти
За кордоном воно завжди краще видно. Так сказати здалеку
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13.05.2024 17:38 Відповісти
 
 