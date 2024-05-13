80% українських біженців у Польщі, Чехії та Німеччині вірять, що у війні переможе Україна, - КМІС

Більшість українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії вірять, що Україна переможе у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Проте зазначається, що серед тих, хто вірить у перемогу України, повністю впевнені в цьому 40%, а решта – скоріше так вважають.

Як Ви відчуваєте, у війні в результаті переможе Україна чи Росія?

Разом з цим 51% українських біженців підтримують варіант, коли Україна стає членом НАТО, але з гарантіями безпеки, що розповсюджуються лише на контрольовані наразі Урядом території. При цьому визволення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє. Не підтримують такий варіант – 33%, не визначилися з думкою – 16%.

Від деяких людей можна почути пропозицію: Україна стає членом НАТО, проте гарантії безпеки НАТО будуть розповсюджені лише на території, які зараз контролюються Україною. А визволення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє. Як Ви ставитеся до цієї ідеї?

Опитування проводилося упродовж 20-26 квітня 2024 року. Методом онлайн-інтерв’ю було опитано 801 респондента (дорослі громадяни у віці 18 років і старше, що виїхали з України після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії).

За інформацією посла України в Польщі Василя Зварича, кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис. За даними Євростату, на кінець березні 2024 року кількість українських біженців у Чехії скоротилась на 5,4%. А у Німеччині спостерігалось зростання на +1,2%.

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