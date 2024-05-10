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Українці вперше за останні роки відповіли, що демократична система важливіша, ніж сильний лідер, - опитування КМІС

Для українців демократична система важливіша, ніж сильний лідер – опитування

Українці вперше за останні роки дотримуються думки, що для країни важливішою є демократична система, ніж сильний лідер.

Про такі зміни свідчать результати опитувань Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

Соціологи порівняли результати опитування проведеного у грудні 2023 - лютому 2024 року з відповідями українців у минулих роках. Зокрема, у липні 2022 року 58% опитаних вважали, що "зараз Україні сильний лідер важливіший, ніж демократична система", натомість 27% опитаних віддавали перевагу демократичній системі.

У жовтні 2020 року 54% опитаних віддавали перевагу сильному лідеру і 31% – демократичній системі.

Проте у грудні 2023 року понад половина опитаних (59%) відповіли, що для України є важливішою демократична система. Надають перевагу сильному лідеру все ще 32% українців.

Для українців демократична система важливіша, ніж сильний лідер – опитування

Читайте також: Українці змінили своє ставлення до Дня праці і 9 травня, тепер це найменш популярні свята, - опитування

Соціологи зазначають, що тих, хто віддає перевагу демократичній системі, більше у всіх регіонах країни.

Відповідне опитування було проведене у грудні 2023 року методом телефонного інтерв'ю. Участь в опитуванні взяли близько 1000 респондентів за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян. 

Як повідомлялося раніше, більшість українців (57%) вважає, що Україна скоріше або повністю є демократичною країною. Натомість 14% заявили, що Україна є скоріше або повністю диктаторською.

Читайте також: 63% українців підтримують повну заборону УПЦ МП в Україні, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

демократія (104) лідер (9) опитування (1929) українці (2537) КМІС (334)


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Топ коментарі
+41
Що, наїлися вже свого лідора, зедовбні? На третій рік кровопролитної війни та руйнації держави, почали підозрювати, що "сильний Лідор" кудись не туди країну пхає? Ну-ну.
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10.05.2024 14:24
+38
В нас повинна бути не просто демократична система. В нас повинна бути система з запобіжниками проти дебілізму населення, яке внєзапно вирішує "хоч паржать" під час війни. Повинні бути процедури імпічменту і обов'язкового відклику дупутатів, повинна бути психіатрична експертиза (!) для усіх, хто пнеться у владу. Щоб більше не було деграданток-безуглих, наркоманів, ків та інш. дегенератів.
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10.05.2024 14:35
+34
Просто один найвеличніший лідор вже всіх за..довбав.
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10.05.2024 14:24
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Що невже країна дорослішає ?
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10.05.2024 14:21 Відповісти
Язиком ворочати, не мішки з піском на барикадах носити ! А лідер сьогодні хто ? Артист вільного жанру - "куда хочу, туда и ворочу." І вас не спитає.
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10.05.2024 14:24 Відповісти
А яка у того лідора реальна підтримка тепер?
Хотілось би знати, та хто ж скаже.
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10.05.2024 14:28 Відповісти
Наша четверта влада зі всіх ящиків повідомить будь-яку цифру на кшталт московській пропаганді. Всі телеканали марафону вже під зелєнскімі. А ще й досі українці щось белькочуть про демократію ! Чи сліпі, чи не бажають бачити погані "ПРОЦЕСИ" дЄрмака ? Але прийдуть .... вночі за всіма.
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10.05.2024 14:37 Відповісти
От русня відкрито за сільную руку і диктатуру.
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10.05.2024 14:38 Відповісти
АГА, хто не за дЄрмака, той проти нас, хАхлів у сорочках-вишиванках (косоворотках)? Твої хитрощі перекрутити з ніг на голову не проходять. Я не з 73 % аби мир.
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10.05.2024 14:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lIteszNhNHs СБУ постукає в двері кожному! Мосейчук
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10.05.2024 14:45 Відповісти
Вони так хотіли у 2013-4 роках. Але ... не сталось. Нехай приходять сьогодні - автомати вже є у половини.
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10.05.2024 14:48 Відповісти
наташка(масейчукча)-МОВУ НА ХЛІБ НЕ НАМАЖЕШ!...............
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11.05.2024 08:38 Відповісти
дурна курва масєйчук,

бо скоро до неї погрюкають у двері "рєволюціонні матроси" 👿
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11.05.2024 11:27 Відповісти
Та да. Аж удивился. Неужели нашему населению начало хоть что-то доходить?
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10.05.2024 14:41 Відповісти
а чому ти так???
хто не голосував за зе, а це 27%
хто розчарувався в ньому ще в 2020му, бо той нікому нічого не должен, тобто на....бав.
та й опитувань не було.
я знаю багато людей які голосували за зе а через 3-5 місяців віднєкувались і відкрито брехали що не голосували.
і таких море.
на стоянці авто нас було 15...
я один був проти зе.
зараз майже всі.
це не подорослішали...
вони повірили в ту передвиборчу пі...дьож + серіад + рожеві окуляри.
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10.05.2024 15:09 Відповісти
Та ні, українці завжди були демократичного спрямування. Референдум про незалежність вам у поміч, де більше 90% проголосували проти диктаторської імперії.
У даному випадку швидше кмісу зелені щось недоплатили, от вони вирішили зняти штани і показати їм своє фе.
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11.05.2024 11:33 Відповісти
А як же Боневтік?
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10.05.2024 14:23 Відповісти
Просто один найвеличніший лідор вже всіх за..довбав.
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10.05.2024 14:24 Відповісти
Що, наїлися вже свого лідора, зедовбні? На третій рік кровопролитної війни та руйнації держави, почали підозрювати, що "сильний Лідор" кудись не туди країну пхає? Ну-ну.
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10.05.2024 14:24 Відповісти
Если бы у нас были бы сильные лидеры то не было бы войны.
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10.05.2024 14:27 Відповісти
чому це?
ми б пішли визволяти частину мадяріїї, від мадярів. бо щось дофіга хочуть.
а ще, в польші є ненависники степана андрійовича.
і в пмр, на кордон по дністру.

отакі вони, сильні лідори!
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10.05.2024 14:32 Відповісти
Завдання 'сільних лідєров' не робити людям краще, а лише для себе і своєї 'світи'. То тільки на расєї завжди панувала думка, що царь-батюшка про них думає, але це було лише через 'дрємучій народєц', завжди були відсталими.
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10.05.2024 14:47 Відповісти
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10.05.2024 14:28 Відповісти
під сил ним лідером, хто мався на увазі?
невже наш лідорський зе!лідор?
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10.05.2024 14:28 Відповісти
Ці 32% за царя ? На московії в 90-ті дві третини плакали за царем, за сталіним. Ось і отримали. Нам теж йти їхнім шляхом ? Чи з ними в одній кінській упряжі ? Під одним батогом ?
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10.05.2024 14:30 Відповісти
на паузі....
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10.05.2024 14:31 Відповісти
Здається хтось почав щось підозрювати.
На виході не має ні того ні іншого...
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10.05.2024 14:34 Відповісти
В нас повинна бути не просто демократична система. В нас повинна бути система з запобіжниками проти дебілізму населення, яке внєзапно вирішує "хоч паржать" під час війни. Повинні бути процедури імпічменту і обов'язкового відклику дупутатів, повинна бути психіатрична експертиза (!) для усіх, хто пнеться у владу. Щоб більше не було деграданток-безуглих, наркоманів, ків та інш. дегенератів.
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10.05.2024 14:35 Відповісти
Така демократія не підходить олігархату і касті чиновників. Тому це найближчим часом нездійсненна мрія.
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10.05.2024 14:57 Відповісти
Запобіжників для населення не має.Демократичні вибори відбулись в Україні двічі завдяки Майданам,а не владі..Третій тур виборів Ющенко- янукович і 2019р.І що, допомогло? Як голосували за доброго царя,так і зараз,а не за себе і за свій рідний дім - УКРАЇНУ.Для мене не дивно, відкіля взялось 73%.Чому демократія з'явилась лише під час вибороів,а далі її нема.І далі державні інститути не створіються.Реформування дієвого реформування досі не відбувається,як і попередні роки.А с Зеленського і влада і велика частина суспільства ліплять з нього доброго і спроможнього царя і при цьому не помічають його дуже погані справи для України,невігловість та хамство к народу. і це провина в народі що маємо безуглу,довіру,слуг.за майбутнє,за життя і пр.при владі.А запобіжники для влади обов'язково повинні бути з легкою процедурою відкликання і заборони отримання ідти до влади.Думка народу може змінитися,коли в Україні побудуються спрівжні дієві державні демократичні інститувти.Що є обов'язковим в демократичних західних державах. .
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10.05.2024 15:45 Відповісти
Систему Майдани не зламали. Щоб в країні була демократична система, кучмівську олігократію, яка зараз виродилася в повну какістократію треба винести і бажано, вперед ногами. Інакше зміни на краще ніколи не відбудуться.
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10.05.2024 15:51 Відповісти
І я про це! Незележність та Майдани не зломали систему. Влада цього не робила з 1991р,а у Майданів не було такої мити. У першего була мета провести чесні вибори,у другого метою було домогтися у влади підпису до входження в ЄС.А вперед ногами треба виносити .ой как богато люду і не тільки росадник кучмістів.Мені зразумілі ваши ємоції і бажання,но мити в такий спосіб (побудови демократичного суспільства) -не досягти.Краснопузі так робили - і погрузили населення в пошук контролю спрпаведливості,рівноправністі, та країну порад і суддів..А куди подіти слуг та їх прихильників? які набогато гірши, ніж кучмісти.Двічі у народа впродовж незалежності була можливість зробити свій вибір і він такий як є. І йому ніхто не заважав зробити це.Маємо те, що маємо.
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10.05.2024 18:22 Відповісти
Ні одна демократична країна не прийшла до демократії, не перевішавши попередників (виняток, хіба що США, хоч там і була громадянськаквійна, але з другого приводу).
Законним шляхом можна йти. Дійти важко. (с)
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10.05.2024 19:51 Відповісти
Так.Французька революція тривала 99 років. Гільйотина працювала без перерви.А термін був дуже великий.Голов на Україні для відруби дуже богато.І це теж не малий шлях.Але зараз 21 століття і ніхто цього робити не буде.Також наш народ дуже хворий і він завжди хоче доброго царя.Стільки років був в імперіях.Но українці європейці,чого не сказати о московітих.Тому ми швидко вилікуємось,коли вступим до ЄС.
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11.05.2024 00:44 Відповісти
Для цього треба просто стрілєти ! Усіх ! Наліво і направо ! Просто нам зброї не дають... Я б стільки стрілєв, шо троє з шуфлями не вспівали б гільзи відгортати ! А в "максіма" вся вода википіла б !..
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10.05.2024 18:13 Відповісти
+💯!

помічник "машиніста" не потрібен? 😂👍

.
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11.05.2024 11:34 Відповісти
Ой як потрібен !
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11.05.2024 18:44 Відповісти
Главное, чтобы законы работали. И была неотвратимая ответственность за преступления. Пока не будут сажать, тех, кто нарушает закон ничего не изменится.
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11.05.2024 01:43 Відповісти
А сейчас все наоборот получается. Все хуже и хуже.
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11.05.2024 01:45 Відповісти
Для зелених вже і лідер не підходить? Завгосп Єрмак тепер ще зробить їм і систему...
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10.05.2024 14:35 Відповісти
Сіамські близнюки не можуть жити окремо один від одного. Вибір лише один - хто ПАТУЖНІШИЙ брехати.
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10.05.2024 14:40 Відповісти
брехня
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10.05.2024 14:43 Відповісти
Ст 5 Конст. УА:
Єдиним джерелом влади в Україні є народ.
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10.05.2024 14:43 Відповісти
Це в теорії. А по факту вже 30 років - олігархічні клани.
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10.05.2024 16:24 Відповісти
У нас нема ні одного, ні другого.
Правий був Митець, коли називав українців самогубцями.
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10.05.2024 14:45 Відповісти
Хто в нас Митець?
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10.05.2024 18:46 Відповісти
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10.05.2024 19:02 Відповісти
...це вже як "паляниця"! то xто ти? каца чи малорос?
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10.05.2024 20:33 Відповісти
Після 2019 все те ж саме, але ще з'явився мудрий завгосп, якого ніхто не обирав.
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10.05.2024 15:01 Відповісти
+💯!
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11.05.2024 11:36 Відповісти
демократія завжди краще, але без бардаку, порядок і закон мають бути. В росії ніколи не було демократії, то був час смути і руїни для них після розпаду совка, а далі пішло знову по накатаному. Президент не може бути при владі 20 і більше років, то смішно, хай вже назвуть путіна імператором, бо по суті так воно є.
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10.05.2024 14:52 Відповісти
І шо? Тобі від того легше буде? Назви його просто х у . лом та заспокойся. Я саме таке роблю і не парюсь
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10.05.2024 16:46 Відповісти
Підарський КМІС підміняє поняття, вживаючи поняття «сильний лідер» замість «автократ», «диктатор», «всраний клоун Коломойськог». І все це впарюється народу щоб потім, коли президента-державника назвуть «сильним лідером», то нарід відразу захейтить його.
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10.05.2024 14:54 Відповісти
Що це таке *сильний лідер*. в парламентсько - презедентській державі.КМІС ********** населеннє вибирати царя.Це не навмисно,а тому що живе і працює з совковими думками.
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10.05.2024 18:43 Відповісти
"зелезомбікам квартальним" ніяк не підходив демократичний Петро і вони вирішили проголосувати за "сильного антиукраїнського лідора..."зеленого"
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10.05.2024 14:54 Відповісти
На мій погляд це не так було,йому було байдуже яке гімно буде при владі,аби не порох,гірші не буде.
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10.05.2024 18:51 Відповісти
по приколу,зате посміємося
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10.05.2024 18:54 Відповісти
Фільм "Слуга народу" (так здається?), розбавлений "ліпецкою хвабрикою", зробив з населення отару баранів, яка завіривши очі, весело мекаючи, поперлася на виборчі дільниці...

Геть загальне виборче право!!
А то вони наголосують!

Вже наголосували...
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10.05.2024 20:06 Відповісти
Стадо баранів успішно зробили комуняки,слуги вони такеж саме стадо баранів на чолі до мозга кісток совкового барана.А вот загальне виборче право для нашего суспільства шкідливе.Вибори мають бути дефференціювальні.Голос кожного повинен мати свою вагу,а хтось не має право брати участь в голусувані.Самий низчий коефіціент у держсужбовців та пенсіонерів,а самий великий у середнього і малого бізнеса., ті,которі не працюють і не сплачують налоги заборонити голосуваннє.Господарі на засіб виробництва не повинен мати переваги свого голосу..Загальне виборче право,це плохі наслідки демократії,але там права людини виконуються.Ще до виборів був впевнений в перемозі зе,якби люди не голосували.І в цьому приоритети вини в загальному виборчому плані мала,головне в рабському стаді безмозких баранів.Захисту от дурнів в природі немає!!!
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10.05.2024 22:01 Відповісти
Пробачте за помилки,я є і був російско мовним українцем.І інколи буває тяжко спілкуватися украЇнською.
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10.05.2024 22:07 Відповісти
що парадоксально, саме Порох був і є сильним лідером за здібностями і діями, а не за зовнішніми понтами, як ЗЄля.

Україні потрібен Гетьман !
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11.05.2024 11:40 Відповісти
все ж українці не безнадійні: попри бидломаратон та тотальний гундос розпізнати у лідера справжнього лідОра, не всім народам до снаги... ми впорались, а жорна історії домелють зелену плісняву на порох (... і його теж).
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10.05.2024 15:02 Відповісти
совкодрочери вимирають, а нові покоління вже без сцаря в голові.
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10.05.2024 15:09 Відповісти
То- ухилянти!! Терміноово до них СБУ мосейчук, та телепанель з єпломарафоноом, евгеном кнуром диким та миколу рушницю на ланцюгу, та прострілити коліна. Бо Тису перепливуть, а це тільки притулі можна .. І вообщє. демократіія оця і конституція на паузі . Ач чого захотііли. Сильний лідор їх не влаштовує!! Ухилянти кляті!!
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10.05.2024 15:15 Відповісти
В цей момент роздався громкий вибух десь з Банкової. Чи де там перебуває чотирижди великий ухилянт?
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10.05.2024 15:21 Відповісти
Конституція наш Лідер !

інше смертне і тимчасове
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10.05.2024 15:23 Відповісти
Конституція покриває багатьох покидьків корупціонерів, що безкарно знущаються над країною.
В конситуції має бути переписано багато пунктів, зокерма зменшити права нардепів, зробити обов'язкову звітність, і забезпечити прозорість усіх дій. Також треба заборонити олігархам спонсорувати кандидатів на виборах. Агітації в соцмережах, ТВ на білбордах мають зникнути назавжди, щоб у всіх кандидатів були рівні шанси, і гроші на впливали не результат виборів.
Має бути проведена суддівська реформа, за хабарі - довічне. Нардепи, міністри і всі хто має відношення до політики, мають здавати іспит на профпридатність, на знання мови, історії, базової економіки, та головних пунктів конституції, якщо не здаєш, то це рік не можеш займати держ. посади допоки не здаш в наступному році. Крім того має бути спрощена процедура імпічменту та зняття з посади непридатних осіб. І ще багато чого можна переписати, щоб ті хто керують країною почали виконувати свої обов'язки.
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10.05.2024 16:02 Відповісти
Що ти мелеш 🤣 Конституція Україна адекватно написана і для адекватних людей, єдине щотреба добавити так це ануляція громадянства за сепаратизм і держзраду.
Юрист - любітєль
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10.05.2024 16:39 Відповісти
Ну... Поясніть це хоча б Єрмаку....
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10.05.2024 20:16 Відповісти
Свинець у голову йому краще пояснить, там суцільна раша в мізках.
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12.05.2024 00:05 Відповісти
Правильна думка... Але нездійснена в наших реаліях. Зелена сволота нищить армію та країну.
Може, простіше та швидше, просто перевішати їх?
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10.05.2024 20:14 Відповісти
у

Який поганий наріт. Лідору не вірять !!
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10.05.2024 15:27 Відповісти
О, вже зебільне лайно бомбануло. в спам, дегрот.
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10.05.2024 15:48 Відповісти
Взагалі - то у нас проблема з верховенством права,з кастами, з великим відривом між бідними і багатими, але це у певній мірі є у всіх країнах, але ми ж українці, то для нас неприйнятно. Нащадки вільних козаків не можуть собі дозволити існування каст і відсутності верховенства права, інакше це буде означати, що ми з одного ярма совєтів влізли в інше ярмо. Де громадянське суспільство, що не повинно давати спокою бажаючим зробити з нас дикий капіталізм? щось я його не спостерігаю, а бачу нахабні прокурорські, суддівські, депутатські і т. д. касти. У Києві представники воєнкомату по усіх жк ходять? в елітні не пхаються, а чому? бо там ловити нема кого - усі недоторкані, кастове суспільство у всій красі. А в кастовому суспільстві справжньої демократії не буває
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10.05.2024 15:44 Відповісти
ДИВИВМСЯ - ОЦЕ ТАК НОВИНА.
Зебіли заходяться своїм блевотинням😆
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10.05.2024 16:36 Відповісти
Як тільки стали забирати в армію, так відразу всі про демократію заволали. Ну що ліцемери хіба це не так? А в 2019 це нормально було - і навіть «по приколу». Тепер я розумію чому ці «приколісти» так побоюються воєнного на посаді гаранта і кричать - ні ні ні, тільки не це
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10.05.2024 16:42 Відповісти
Цілаво про якого "сильного лідора" йде мова? Чи це не про того гундосого чотирижди ухилянта???
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10.05.2024 17:21 Відповісти
Все таки як по різному люди сприймають оте "опитування".Поясню що воно значить.Колись лідер казав - я сильний,"розбійник вийди","весна прийде - садити будем" і його обрали.Але прийшла весна,одна-друга-третя...лідер виявився не надто сильним і тепер він тикає пальцем в "демократичну систему",каже єслі шо так це вона винна...А я хоч і "сільний" але так тут збоку,бо главноє ето дємократія...
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10.05.2024 17:48 Відповісти
Це добре, бо означає, що частина людей повірила у власні сили.
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10.05.2024 18:11 Відповісти
Мабуть зебарани за кордон втікли.
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10.05.2024 18:28 Відповісти
В Який лідер, що за маразм? Не смішіть, лідер вже віддав більше 500 кв. км. теріторії! У лідера, немає пів мільона загиблих громадян, він береже кожну людину!!!!
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10.05.2024 18:38 Відповісти
Ага. канешна. Коли квартальна кодла при владі позбавила їх права спокійно зїбатися з воюючої країни і стала затягувати в бусики для подальшої мобілізації, тоді 73 відсоткова отара раптом згадал про права і демократію. Коча кілька років тому цій отарі все було "какаяразніца"
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10.05.2024 20:28 Відповісти
Про яку демократію мова. У нас ніколи не було демократії. Головна причина в тому, що в нас не демократичні вибори і демократичними були тільки перші. А потім комуняки все знищили.
Поясню.
У нас тільки імітація демократичних виборів. Які вони демократичні, коли народ обирає зі ставлеників олігархії, які "законним" чином скуповують місця в бюлетенях на виборах президента. Треба розуміти, що це не демократія коли скуповуються місця через багатомільйонну "виборчу заставу". І ми обираємо із таких негідників. Тільки барани не розуміють, що це маніпуляції і шахрайство. І тільки шахраї захищають таку небаченого більше ніде в світі розміру заставу. В тому числі барани і шахраї кишать тут в коментарях.
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10.05.2024 22:41 Відповісти
Все правильно пишете. Але олігархо-залежним та їм проплаченим це не дійде, вони свою маму готові продати за 30 срібняків. Олігарх їм сцить у рота, а вони кажуть що це роса і так має бути.
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11.05.2024 11:52 Відповісти
В Україні немає ні того ні іншого, і не передбачається.
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11.05.2024 08:25 Відповісти
Українці відповіли ще в 2019 році, їх було 25%. А це вже малороси наржались і надивились на мир у глозах путіна
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11.05.2024 10:50 Відповісти
 
 