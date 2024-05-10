Українці вперше за останні роки відповіли, що демократична система важливіша, ніж сильний лідер, - опитування КМІС

Українці вперше за останні роки дотримуються думки, що для країни важливішою є демократична система, ніж сильний лідер.

Про такі зміни свідчать результати опитувань Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

Соціологи порівняли результати опитування проведеного у грудні 2023 - лютому 2024 року з відповідями українців у минулих роках. Зокрема, у липні 2022 року 58% опитаних вважали, що "зараз Україні сильний лідер важливіший, ніж демократична система", натомість 27% опитаних віддавали перевагу демократичній системі.

У жовтні 2020 року 54% опитаних віддавали перевагу сильному лідеру і 31% – демократичній системі.

Проте у грудні 2023 року понад половина опитаних (59%) відповіли, що для України є важливішою демократична система. Надають перевагу сильному лідеру все ще 32% українців.

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Соціологи зазначають, що тих, хто віддає перевагу демократичній системі, більше у всіх регіонах країни.

Відповідне опитування було проведене у грудні 2023 року методом телефонного інтерв'ю. Участь в опитуванні взяли близько 1000 респондентів за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян.

Як повідомлялося раніше, більшість українців (57%) вважає, що Україна скоріше або повністю є демократичною країною. Натомість 14% заявили, що Україна є скоріше або повністю диктаторською.

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