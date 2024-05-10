Українці вперше за останні роки відповіли, що демократична система важливіша, ніж сильний лідер, - опитування КМІС
Українці вперше за останні роки дотримуються думки, що для країни важливішою є демократична система, ніж сильний лідер.
Про такі зміни свідчать результати опитувань Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.
Соціологи порівняли результати опитування проведеного у грудні 2023 - лютому 2024 року з відповідями українців у минулих роках. Зокрема, у липні 2022 року 58% опитаних вважали, що "зараз Україні сильний лідер важливіший, ніж демократична система", натомість 27% опитаних віддавали перевагу демократичній системі.
У жовтні 2020 року 54% опитаних віддавали перевагу сильному лідеру і 31% – демократичній системі.
Проте у грудні 2023 року понад половина опитаних (59%) відповіли, що для України є важливішою демократична система. Надають перевагу сильному лідеру все ще 32% українців.
Соціологи зазначають, що тих, хто віддає перевагу демократичній системі, більше у всіх регіонах країни.
Відповідне опитування було проведене у грудні 2023 року методом телефонного інтерв'ю. Участь в опитуванні взяли близько 1000 респондентів за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян.
Як повідомлялося раніше, більшість українців (57%) вважає, що Україна скоріше або повністю є демократичною країною. Натомість 14% заявили, що Україна є скоріше або повністю диктаторською.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотілось би знати, та хто ж скаже.
бо скоро до неї погрюкають у двері "рєволюціонні матроси" 👿
хто не голосував за зе, а це 27%
хто розчарувався в ньому ще в 2020му, бо той нікому нічого не должен, тобто на....бав.
та й опитувань не було.
я знаю багато людей які голосували за зе а через 3-5 місяців віднєкувались і відкрито брехали що не голосували.
і таких море.
на стоянці авто нас було 15...
я один був проти зе.
зараз майже всі.
це не подорослішали...
вони повірили в ту передвиборчу пі...дьож + серіад + рожеві окуляри.
У даному випадку швидше кмісу зелені щось недоплатили, от вони вирішили зняти штани і показати їм своє фе.
ми б пішли визволяти частину мадяріїї, від мадярів. бо щось дофіга хочуть.
а ще, в польші є ненависники степана андрійовича.
і в пмр, на кордон по дністру.
отакі вони, сильні лідори!
невже наш лідорський зе!лідор?
На виході не має ні того ні іншого...
Законним шляхом можна йти. Дійти важко. (с)
помічник "машиніста" не потрібен? 😂👍
.
Єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Правий був Митець, коли називав українців самогубцями.
Геть загальне виборче право!!
А то вони наголосують!
Вже наголосували...
Україні потрібен Гетьман !
інше смертне і тимчасове
В конситуції має бути переписано багато пунктів, зокерма зменшити права нардепів, зробити обов'язкову звітність, і забезпечити прозорість усіх дій. Також треба заборонити олігархам спонсорувати кандидатів на виборах. Агітації в соцмережах, ТВ на білбордах мають зникнути назавжди, щоб у всіх кандидатів були рівні шанси, і гроші на впливали не результат виборів.
Має бути проведена суддівська реформа, за хабарі - довічне. Нардепи, міністри і всі хто має відношення до політики, мають здавати іспит на профпридатність, на знання мови, історії, базової економіки, та головних пунктів конституції, якщо не здаєш, то це рік не можеш займати держ. посади допоки не здаш в наступному році. Крім того має бути спрощена процедура імпічменту та зняття з посади непридатних осіб. І ще багато чого можна переписати, щоб ті хто керують країною почали виконувати свої обов'язки.
Юрист - любітєль
Може, простіше та швидше, просто перевішати їх?
Який поганий наріт. Лідору не вірять !!
Зебіли заходяться своїм блевотинням😆
Поясню.
У нас тільки імітація демократичних виборів. Які вони демократичні, коли народ обирає зі ставлеників олігархії, які "законним" чином скуповують місця в бюлетенях на виборах президента. Треба розуміти, що це не демократія коли скуповуються місця через багатомільйонну "виборчу заставу". І ми обираємо із таких негідників. Тільки барани не розуміють, що це маніпуляції і шахрайство. І тільки шахраї захищають таку небаченого більше ніде в світі розміру заставу. В тому числі барани і шахраї кишать тут в коментарях.