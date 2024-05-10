Більшість українців вважають Україну демократичною, однак 14% бачать диктатуру, - опитування

Понад половина українців (57%) вважає, що Україна скоріше або повністю є демократичною країною. Натомість 14% заявили, що Україна є скоріше або повністю диктаторською.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

Серед опитаних 34% вважають, що Україна є майже або повністю демократичною, 23% респондентів вважають країну скоріше демократичною, ніж недемократичною.

Ще 27% серед опитаних вважають, що Україна водночас є рівною мірою диктаторською і демократичною країною. Своєю чергою 14% опитаних переконані, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською країною. 2% респонлентів відмовилися або не змогли дати відповіді на це питання.

"Хоча із Заходу на Схід стає трохи менше тих, хто вважає Україну демократією, але фактично у всіх регіонах більшість дотримується думки, що Україна зберігає свою демократичність (і не більше 17% вважають Україну диктаторською країною)", - зазначають соціологи.

Опитування було проведене у лютому 2024 року методом телефонних інтерв'ю. Соціологи опитали близько тисячі повнолітніх громадян щодо того, наскільки Україна є демократичною державою. Респондентів просили оцінити рівень демократичності України за шкалою від 0 до 10, де 0 означав, що Україна є цілковитою диктатурою, а 10 – що Україна є повністю демократичною.