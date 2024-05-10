Більшість українців вважають Україну демократичною, однак 14% бачать диктатуру, - опитування
Понад половина українців (57%) вважає, що Україна скоріше або повністю є демократичною країною. Натомість 14% заявили, що Україна є скоріше або повністю диктаторською.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.
Серед опитаних 34% вважають, що Україна є майже або повністю демократичною, 23% респондентів вважають країну скоріше демократичною, ніж недемократичною.
Ще 27% серед опитаних вважають, що Україна водночас є рівною мірою диктаторською і демократичною країною. Своєю чергою 14% опитаних переконані, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською країною. 2% респонлентів відмовилися або не змогли дати відповіді на це питання.
"Хоча із Заходу на Схід стає трохи менше тих, хто вважає Україну демократією, але фактично у всіх регіонах більшість дотримується думки, що Україна зберігає свою демократичність (і не більше 17% вважають Україну диктаторською країною)", - зазначають соціологи.
Опитування було проведене у лютому 2024 року методом телефонних інтерв'ю. Соціологи опитали близько тисячі повнолітніх громадян щодо того, наскільки Україна є демократичною державою. Респондентів просили оцінити рівень демократичності України за шкалою від 0 до 10, де 0 означав, що Україна є цілковитою диктатурою, а 10 – що Україна є повністю демократичною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
парамілітарний одяг на цивільному та мікрофон
ТОТАЛІТАРИЗМ - політ. система, яка прагне встановити цілковитий (тоталітарний) контроль над сусп-вом і громадянами. Термін походить від італ. totalitario - те, що охоплюється повністю.
Є банди, якими керують кровожерливі маніяки -канібали.. А є банди там де розбійники навіть імітують ,якусь демократію та право голосу .
Але потрібно реально дивитися на речі . Часто нам доводиться вибирати не між добром та злом . А між Великим злом і Малим злом . І якщо ми підтримуємо мале зло - то це не означає ,що мале зло стало добром.
Злодії не можуть бути патріотами . В. Чорновіл .
Зло для нас має бути зрозумілим - і Велике , і Маленьке . І навіть якщо - це зло підтримує більшість народу , і навіть якщо це зло закликає до патріотизму - воно не стане добром ...
Україна повністю стала як Білорусь, дебіли.
Короче, представь себе что есть метал. Он может быть гибким, а может быть хрупким. Гибкий метал гнется, но не ломается. Хрупкий не гнется, но ломается. Диктатура это хрупкий метал.
У США в 1944 навіть перезидента переобрали. Так, були обмеження, але обмеження продумані й раціональні.
А как было на самом деле...?
Как правило большинство - НИКОГДА НЕ ПРАВО !!!
Именно БОЛЬШИНСТВО считало что Земля - ПЛОСКАЯ...
Тобто це передусім про вибори у нашому випадку. Якщо у нас уже змінилося 5 президентів, то ми вже маємо демократію. Порівняйте з рашкою чи іраном
Це тільки депутати голосували?
Новина ні про що.