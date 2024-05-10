Большинство украинцев считают Украину демократической, однако 14% видят диктатуру, - опрос
Более половины украинцев (57%) считает, что Украина скорее или полностью является демократической страной. Зато 14% заявили, что Украина является скорее или полностью диктаторской.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.
Среди опрошенных 34% считают, что Украина является почти или полностью демократической, 23% респондентов считают страну скорее демократической, чем недемократической.
Еще 27% среди опрошенных считают, что Украина одновременно является в равной степени диктаторской и демократической страной. В свою очередь 14% опрошенных убеждены, что Украина является скорее или полностью диктаторской страной. 2% респондентов отказались или не смогли ответить на этот вопрос.
"Хотя с Запада на Восток становится немного меньше тех, кто считает Украину демократией, но фактически во всех регионах большинство придерживается мнения, что Украина сохраняет свою демократичность (и не более 17% считают Украину диктаторской страной)", - отмечают социологи.
Опрос был проведен в феврале 2024 года методом телефонных интервью. Социологи опросили около тысячи совершеннолетних граждан о том, насколько Украина является демократическим государством. Респондентов просили оценить уровень демократичности Украины по шкале от 0 до 10, где 0 означал, что Украина является полной диктатурой, а 10 - что Украина является полностью демократической.
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парамілітарний одяг на цивільному та мікрофон
ТОТАЛІТАРИЗМ - політ. система, яка прагне встановити цілковитий (тоталітарний) контроль над сусп-вом і громадянами. Термін походить від італ. totalitario - те, що охоплюється повністю.
Є банди, якими керують кровожерливі маніяки -канібали.. А є банди там де розбійники навіть імітують ,якусь демократію та право голосу .
Але потрібно реально дивитися на речі . Часто нам доводиться вибирати не між добром та злом . А між Великим злом і Малим злом . І якщо ми підтримуємо мале зло - то це не означає ,що мале зло стало добром.
Злодії не можуть бути патріотами . В. Чорновіл .
Зло для нас має бути зрозумілим - і Велике , і Маленьке . І навіть якщо - це зло підтримує більшість народу , і навіть якщо це зло закликає до патріотизму - воно не стане добром ...
Україна повністю стала як Білорусь, дебіли.
Короче, представь себе что есть метал. Он может быть гибким, а может быть хрупким. Гибкий метал гнется, но не ломается. Хрупкий не гнется, но ломается. Диктатура это хрупкий метал.
У США в 1944 навіть перезидента переобрали. Так, були обмеження, але обмеження продумані й раціональні.
А как было на самом деле...?
Как правило большинство - НИКОГДА НЕ ПРАВО !!!
Именно БОЛЬШИНСТВО считало что Земля - ПЛОСКАЯ...
Тобто це передусім про вибори у нашому випадку. Якщо у нас уже змінилося 5 президентів, то ми вже маємо демократію. Порівняйте з рашкою чи іраном
Це тільки депутати голосували?
Новина ні про що.