Большинство украинцев считают Украину демократической, однако 14% видят диктатуру, - опрос

Более половины украинцев (57%) считает, что Украина скорее или полностью является демократической страной. Зато 14% заявили, что Украина является скорее или полностью диктаторской.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

Среди опрошенных 34% считают, что Украина является почти или полностью демократической, 23% респондентов считают страну скорее демократической, чем недемократической.

Еще 27% среди опрошенных считают, что Украина одновременно является в равной степени диктаторской и демократической страной. В свою очередь 14% опрошенных убеждены, что Украина является скорее или полностью диктаторской страной. 2% респондентов отказались или не смогли ответить на этот вопрос.

"Хотя с Запада на Восток становится немного меньше тех, кто считает Украину демократией, но фактически во всех регионах большинство придерживается мнения, что Украина сохраняет свою демократичность (и не более 17% считают Украину диктаторской страной)", - отмечают социологи.

Опрос был проведен в феврале 2024 года методом телефонных интервью. Социологи опросили около тысячи совершеннолетних граждан о том, насколько Украина является демократическим государством. Респондентов просили оценить уровень демократичности Украины по шкале от 0 до 10, где 0 означал, что Украина является полной диктатурой, а 10 - что Украина является полностью демократической.