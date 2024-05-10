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Большинство украинцев считают Украину демократической, однако 14% видят диктатуру, - опрос

Більшість українців вважають Україну демократичною – опитування

Более половины украинцев (57%) считает, что Украина скорее или полностью является демократической страной. Зато 14% заявили, что Украина является скорее или полностью диктаторской.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

Среди опрошенных 34% считают, что Украина является почти или полностью демократической, 23% респондентов считают страну скорее демократической, чем недемократической.

Еще 27% среди опрошенных считают, что Украина одновременно является в равной степени диктаторской и демократической страной. В свою очередь 14% опрошенных убеждены, что Украина является скорее или полностью диктаторской страной. 2% респондентов отказались или не смогли ответить на этот вопрос.

"Хотя с Запада на Восток становится немного меньше тех, кто считает Украину демократией, но фактически во всех регионах большинство придерживается мнения, что Украина сохраняет свою демократичность (и не более 17% считают Украину диктаторской страной)", - отмечают социологи.

Згідно з опитуванням, понад половина українців вважають Україну демократичною, однак 14% вбачають диктатуру

Опрос был проведен в феврале 2024 года методом телефонных интервью. Социологи опросили около тысячи совершеннолетних граждан о том, насколько Украина является демократическим государством. Респондентов просили оценить уровень демократичности Украины по шкале от 0 до 10, где 0 означал, что Украина является полной диктатурой, а 10 - что Украина является полностью демократической.

Автор: 

демократия (490) опрос (2824) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+15
В Украине сейчас происходит переход от авторитаризма к тоталитаризму. С культом личности и полным контролем над жизнью людей.
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10.05.2024 12:20
+13
Цікаво, а на яких демократичних виборах обирали єрмака і делегували йому повноваження?
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10.05.2024 12:22
+12
А ви вже дививлись сьогодні тілімарафон?
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10.05.2024 12:40
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Правила форума Совет форумчан
В Украине сейчас происходит переход от авторитаризма к тоталитаризму. С культом личности и полным контролем над жизнью людей.
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10.05.2024 12:20 Ответить
Якби у нас був авторитаризм, то ти вже сидів би за свої висловлювання. Переїзжай у рф, там повна демократія. У мене там родичі живуть від владивостока до с-петербурга, знаю про їхню демократію від першої особи. І найперші вороги там, це сусіди. Доносять один на одного аж гай шумить.
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10.05.2024 12:37 Ответить
А ви вже дививлись сьогодні тілімарафон?
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10.05.2024 12:40 Ответить
Ты так пишешь как будто люди у нас не полны страха что услышат что они скажут что-то не то. Люди уже друг другу говорят много не болтать, а то услышат кто-то. Это признак того что у нас правит страх. Ты просто не заметил видимо.
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10.05.2024 12:43 Ответить
И да. Это началось не сейчас, а где-то год назад. Украинцы жили при СССР поколениями и они нутром почувствовали что и как. Задолго до того как властные пропагандисты начали запугивать людей.
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10.05.2024 12:44 Ответить
Вітаю вас з недавньою реєстрацією . Як там на ботформах Дєрьмака ? нормально платять ? Бронь дають ?
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10.05.2024 13:23 Ответить
до чого тут твоі дєрмаки?
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10.05.2024 16:05 Ответить
зовнішні ознаки диктатора за Чарлі Чапліним:
парамілітарний одяг на цивільному та мікрофон
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10.05.2024 14:06 Ответить
Еще один швондер. Открой форулировку тоталитаризм и хоть прочитай для начала.
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10.05.2024 16:07 Ответить
Так открой.
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10.05.2024 20:43 Ответить
в гугле забанили?

ТОТАЛІТАРИЗМ - політ. система, яка прагне встановити цілковитий (тоталітарний) контроль над сусп-вом і громадянами. Термін походить від італ. totalitario - те, що охоплюється повністю.
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10.05.2024 21:37 Ответить
Ну да. Прямо как у нас.
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10.05.2024 23:09 Ответить
З «Колгоспу тварин» вєрнай дарогай ідьом, таваріщі, в «1984».
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10.05.2024 12:21 Ответить
Цікаво, а на яких демократичних виборах обирали єрмака і делегували йому повноваження?
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10.05.2024 12:22 Ответить
Тобто по простому дЄрмакократія?
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10.05.2024 12:24 Ответить
Держава без справделивості - банда розбійників . Святий Августин.

Є банди, якими керують кровожерливі маніяки -канібали.. А є банди там де розбійники навіть імітують ,якусь демократію та право голосу .

Але потрібно реально дивитися на речі . Часто нам доводиться вибирати не між добром та злом . А між Великим злом і Малим злом . І якщо ми підтримуємо мале зло - то це не означає ,що мале зло стало добром.

Злодії не можуть бути патріотами . В. Чорновіл .

Зло для нас має бути зрозумілим - і Велике , і Маленьке . І навіть якщо - це зло підтримує більшість народу , і навіть якщо це зло закликає до патріотизму - воно не стане добром ...
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10.05.2024 12:28 Ответить
Це, шановні друзі, екзитпол до виборів. Ну якби вони відбулися сьогодні. І схоже що від 27% притомних у 19 році живими на сьогодні залишилося лише 14%, тобто половина. Отака райдужна перспектива
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10.05.2024 12:29 Ответить
Якби так, але з цифрами зовсім і не так.
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10.05.2024 13:00 Ответить
Процент идиотов снизился с 73 до 57, но остаётся смертельным для существования Украины.
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10.05.2024 12:30 Ответить
Знову слуга Розумков проводив опитування.
Україна повністю стала як Білорусь, дебіли.
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10.05.2024 12:33 Ответить
Поки що Україна не диктатура. Поки що. Але Вова старається, дайте йому ще 100 днів....
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10.05.2024 12:34 Ответить
Або підтасовані результати, або дійсно більшість сліпі, дурні і зашиті поцреоти...
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10.05.2024 12:34 Ответить
Кого і де опитували? 80% вважають Україну вже диктатурою і тільки 20% не зрозуміли про що йде мова, бо такі вони від народження. В підтвердження слів пропоную подивитися, яке місце в керівництві держави по Конституції займає Офіс Президента і чи він є в Конституції?
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10.05.2024 12:38 Ответить
А до чого тут Конституція?
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10.05.2024 16:49 Ответить
Як це до чого тут Конституція. Не велика тайна, що фактично країною керує офіс президента - Єрмак, татаров, шурма, смірнов та інші. То ж я пропоную відшукати такий інститут, як офіс президента в Конституції. Я шукав і не знайшов, невже хтось передав владу не існуючому в Конституції органу? Так це ж здється стаття?
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10.05.2024 21:38 Ответить
Демократичною? А люди в курсі, що таке демократія чи так по телемарафону сказали просто?
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10.05.2024 12:38 Ответить
А ви в курсі?
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10.05.2024 16:42 Ответить
В Україні все так..."дихтатор" трошки того ... дєбільний
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10.05.2024 12:38 Ответить
Країна ніяка, ні не демокраична, ні диктаторська, просто мозгів не має, бо при владі група коміків Зе і його команди, через що маємо хаос із-за їхньої некомпетенції.
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10.05.2024 12:41 Ответить
Демократичною вважають напевно жінки і "слобоженкі"
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10.05.2024 12:45 Ответить
А 73 стало 57
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10.05.2024 14:52 Ответить
Більшість українців вважають Україну демократичною... - опитування
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10.05.2024 12:47 Ответить
Авже ж, психічно нестабільний та не легітимний Кім Чин Зе, який закрутив гайки до максимуму для громадян, його хунта "6-7 менеджерів", захоплення ЗМІ та намагання прикрити інші джерела інформації - це все демократія, не переплутайте.
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10.05.2024 12:48 Ответить
Про що це свідчить ? Українці мають все: Інтернет, смартфони й різні ЗМІ й партії, освіту. Продовжують залишатись бовдурами й невігласами. ТАК-так. Що таке демократія ? Це коли три гілки влади: законодавча, виконавча й судова влади ... працюють, як в США, Європі чи в тому ж В'єтнамі. У зеленских все є, щоб ці гілки працювали. Монобільшість у законодавчій, ЗЕчиновники у виконавчій, всі інститути у судовій гілці, які контролюються у телефонному режимі. Питання до 86 % - які гілки в Україні працюють на користь ЛЮДИНИ ? України й українців ? Навіть ЗМІ вже на 90% вже під контролем падляка й дЄрмака. Єдиний марафон - свободна преса ? Залишилась свобода демократії на КУХНІ. То чекайте, й вашу кухню ще рік й закриють ! Де демократія в Україні ? Ау -ау - ау !
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10.05.2024 12:49 Ответить
Демократія може виграти війну у диктатури.Але для цього їй треба бути США,а диктатурі - Іраком.При відносно рівних можливостях диктатура демократіі не дасть жодного шансу.Наведу простий приклад з нашої історії - козацька Запорізька Січ.Мирний час - гуляють,п"ють,що кошовий,що простий козак - всі рівні і браття.Але тільки похід,війна - дисципліна залізна,порушення - смерть...Тобто демократія - для мирного часу...і на тому крапка.
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10.05.2024 12:50 Ответить
Диктатуры не выигрывают войны. Как раз наоборот. Так как во время диктатуры ошибки никто не исправит, оттого они множаться. При демократии ошибки исправляются, так как демократия гибкая.

Короче, представь себе что есть метал. Он может быть гибким, а может быть хрупким. Гибкий метал гнется, но не ломается. Хрупкий не гнется, но ломается. Диктатура это хрупкий метал.
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10.05.2024 12:56 Ответить
Вес ошибок при диктатуре нарастает до такой степени, что она не выдерживает. Как бы не силен был бы её хребет. А в это время демократия тащит на себе в десять раз меньше. Даже если у неё нет такого мощного хребта, то ей и не надо.
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10.05.2024 12:58 Ответить
Хіба Сталін програв війну? А при ньому була точно диктатура.
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10.05.2024 16:52 Ответить
Сталин когда просрал все понял что был не прав и стал гибче. Ради победы правда. Но в этом была особенность коммунистов, что они умели в гибкость для цели. Так что он выиграл войну не потому что был диктатором, а потому что понял что обосрался.
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10.05.2024 20:40 Ответить
жодна Січ не існувала більше 90 років
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10.05.2024 12:58 Ответить
Демократичні США та Британія виграли в тоталітарних Німеччини, Італії та Японії, причому Італію і Японію вони знесли переважно своїми силами, без совка...
У США в 1944 навіть перезидента переобрали. Так, були обмеження, але обмеження продумані й раціональні.
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10.05.2024 13:00 Ответить
Да у нас прямо есть пример как СССР проиграло США Холодную войну. Причем причина давно всеми проанализирована. СССР погубил вес ошибок, которые никто не исправлял.
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10.05.2024 13:02 Ответить
В Україні демократії як такої немає завдяки виборчій системі. Демократія має бути: 1)представницькою - мажоритарна система, кандидати в депутати мають проживати мінімум 10 років за місцем голосування і виборці мають право негайно відкликати свого представника в разі негідної поведінки і 2) пропорційною до етнічного складу населення - в Україні 80% населення українці і це означає що мінімум 80% депутатів ВР мають бути українцями. Сьогодні в "першій сотні Зєлєнского" 76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел (Арахамія) і 9 українців. Іншими словами, Україно. правлять жиди та кацапи і приймають закони які всіляко принижують і визискують етнічних українців. Етнічний склад Кабінету Мінстрів теж вражає - 15,5% українців, 66% жидів, 1 відсоток "інші меншини", а решта кацапи. І вони там сидять поколіннями починаючи з указу сталіна від 1928 року про 15% українців на всіх керівних посадах... Така ситуація вже призвела до повного відчудження українців від влади - влада сприймається чужою, репресивною, продажною і ворожою для етнічного українця силою, а переважна більшість українців "пасивні терпіли"...
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10.05.2024 12:55 Ответить
В львові мер та міська рада - в основному етнічні українці - але корупція та злодійство - не всі "євреї " з таким розмахом "працюють"...
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10.05.2024 13:25 Ответить
Там ставленик і утриманець Фрідмана Садовий. Цей тип взагалі феноменально корумповане падло і вічна ганьба Львова. Кожен житель Львова проснувшись зранку і глянувши в дзеркало має плюнути в своє відображення...
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10.05.2024 13:29 Ответить
А чим від твого висеру відрізняється "патріотка" Фаріон,готова за бабки налипити на громадян України ярлик "ухилянт".Прастітутка, роздвигаюча ноги перед комуністичною номенклатурою у молодості.
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10.05.2024 13:29 Ответить
Фаріон не займає державних та виборчих посад і є звичайною приватною особою яка має право висловлювати свою точку зору. Вам що сильно муляє коли вона відверто засуджує чотирижди ухилянта Зєлєнского?
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10.05.2024 13:34 Ответить
На ум приходе тікі одне-"дебіли б...ь".Не бажав цітувати гопніка з мвс рашкі.Однак біль нічого не можу написати.
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10.05.2024 13:24 Ответить
Зато зелегниди називали Пороха диктатором і узурпатором!
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10.05.2024 13:29 Ответить
Є такий устрій, підоралізм називається, оце він і є.
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10.05.2024 13:36 Ответить
Ну а что... в СССР тоже большинство считало, что они "демократическое государство"... И только немногие считали её - тоталитарным...

А как было на самом деле...?

Как правило большинство - НИКОГДА НЕ ПРАВО !!!
Именно БОЛЬШИНСТВО считало что Земля - ПЛОСКАЯ...
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10.05.2024 13:40 Ответить
Демократія в нас скінчилася коли Дерьмак привів шоблу Януковича до влади .
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10.05.2024 13:55 Ответить
У вас могло що завгодно закінчитися, а в Україні - демократія. Вчіть формулювання.
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10.05.2024 16:46 Ответить
У кого це у вас? Дерьмак це демократія? А Татарова я ще з телевізора пам'ятаю , коли він з Захарченко у 2013 році щось варнякав. А взагалі демократії в нас і не було , була олігархія , була охлократія , кримінал зрісся з владою , а от про демократію ми тільки мріяли і боролись , але отримали те що отримали.
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10.05.2024 18:22 Ответить
Демократія, народоправність - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади у державі визнається його народ. У цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія) чи через обраних представників (представницька демократія)

Тобто це передусім про вибори у нашому випадку. Якщо у нас уже змінилося 5 президентів, то ми вже маємо демократію. Порівняйте з рашкою чи іраном
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10.05.2024 19:24 Ответить
В Украине были выборы каждые пять лет с 94 года. Сейчас впервые не произошли. Даже если считать что вот раньше была демократия, то сейчас уже нет.
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10.05.2024 20:45 Ответить
Была такая страна Мексика. В ней постоянно менялись президенты. А потом пришел генерал и правил сорок лет. После него была страшная гражданская война, но это уже другая история.
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10.05.2024 20:46 Ответить
Сейчас война идет, причина, что нет выборов - война. Во время войны демократия - это смерть. Потерпите, закончится война и будут выборы.
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10.05.2024 21:34 Ответить
Не кивай тогда на прошлое, если оно сейчас не действительно.
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10.05.2024 23:12 Ответить
Так під це визначення навіть параша підпадає , адже там теж вибори так звані! Але як тільки президент починає під себе підпорядковувати усі гілки влади , то то вже не демократія!В нас справжньої демократіі ніколи й не було , була охлократія , почитайте визначення , або олігархат , або назвіть як хочете.
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10.05.2024 21:37 Ответить
Дивуюся як соціолухи формулюють опитування - "або-або" , "демократія чи диктатура". А їх не вчили, що існує і така система влади як "олігархія" (буквально "влада кількох, небагатьох")? Де-юре у нас демократія, але де факто починаючи з часів "в кабінеті у Кучми" і до сих пір все вирішувала купка наближених до того чи іншого президента (і не обов'язково багатіїв). І до речі повний ідіотизм називати окремих багатих дюдей "олігархами", ще більший - пропонувати так звані "реєстри олігархів". Адже сьогодні купка людей при владі одна, вчора були зовсім інші, і сам термін "олігарх" в однині - як на мене, некоректний.
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10.05.2024 14:03 Ответить
Украина и не демократия и не диктатура, это страна олигархата и его обслуги в виде властной вертикали с доведенным до нищеты и войны населением после майдана 2014-го!!!!
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10.05.2024 14:18 Ответить
Как в Зажопінскє пагодка, ваня? Холадна?
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11.05.2024 01:03 Ответить
Значить зʼявилась потреба запевнити, що вірять в демократію. Хахахаха три раза - зелень і демократія навіть поряд не валялись. Але зебарани хавають локшину з марафона ще й причмокують.
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10.05.2024 14:45 Ответить
Якась не адекватна статистика.
Це тільки депутати голосували?
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10.05.2024 23:03 Ответить
Пригадайте Марка Твена: "Є просто брехня, є нахабна брехня, а є статистика".
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11.05.2024 01:02 Ответить
Одкровення КМІСу, частина... дідько знає, котра.
Новина ні про що.
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11.05.2024 01:00 Ответить
 
 