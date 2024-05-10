Украинцы впервые за последние годы ответили, что демократическая система важнее, чем сильный лидер, - опрос КМИС

Украинцы впервые за последние годы придерживаются мнения, что для страны важнее демократическая система, чем сильный лидер.

О таких изменениях свидетельствуют результаты опросов Киевского международного института социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

Социологи сравнили результаты опроса, проведенного в декабре 2023 - феврале 2024 года, с ответами украинцев в прошлые годы. В частности, в июле 2022 года 58% опрошенных считали, что "сейчас Украине сильный лидер важнее, чем демократическая система", зато 27% опрошенных отдавали предпочтение демократической системе.

В октябре 2020 года 54% опрошенных отдавали предпочтение сильному лидеру и 31% - демократической системе.

Однако в декабре 2023 года более половины опрошенных (59%) ответили, что для Украины важнее демократическая система. Предпочитают сильного лидера все еще 32% украинцев.

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Социологи отмечают, что тех, кто предпочитает демократическую систему, больше во всех регионах страны.

Соответствующий опрос был проведен в декабре 2023 года методом телефонного интервью. Участие в опросе приняли около 1000 респондентов по всеукраинской выборке взрослых граждан.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев (57%) считает, что Украина скорее или полностью является демократической страной. Зато 14% заявили, что Украина является скорее или полностью диктаторской.

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