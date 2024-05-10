Украинцы впервые за последние годы ответили, что демократическая система важнее, чем сильный лидер, - опрос КМИС
Украинцы впервые за последние годы придерживаются мнения, что для страны важнее демократическая система, чем сильный лидер.
О таких изменениях свидетельствуют результаты опросов Киевского международного института социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.
Социологи сравнили результаты опроса, проведенного в декабре 2023 - феврале 2024 года, с ответами украинцев в прошлые годы. В частности, в июле 2022 года 58% опрошенных считали, что "сейчас Украине сильный лидер важнее, чем демократическая система", зато 27% опрошенных отдавали предпочтение демократической системе.
В октябре 2020 года 54% опрошенных отдавали предпочтение сильному лидеру и 31% - демократической системе.
Однако в декабре 2023 года более половины опрошенных (59%) ответили, что для Украины важнее демократическая система. Предпочитают сильного лидера все еще 32% украинцев.
Социологи отмечают, что тех, кто предпочитает демократическую систему, больше во всех регионах страны.
Соответствующий опрос был проведен в декабре 2023 года методом телефонного интервью. Участие в опросе приняли около 1000 респондентов по всеукраинской выборке взрослых граждан.
Как сообщалось ранее, большинство украинцев (57%) считает, что Украина скорее или полностью является демократической страной. Зато 14% заявили, что Украина является скорее или полностью диктаторской.
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Хотілось би знати, та хто ж скаже.
бо скоро до неї погрюкають у двері "рєволюціонні матроси" 👿
хто не голосував за зе, а це 27%
хто розчарувався в ньому ще в 2020му, бо той нікому нічого не должен, тобто на....бав.
та й опитувань не було.
я знаю багато людей які голосували за зе а через 3-5 місяців віднєкувались і відкрито брехали що не голосували.
і таких море.
на стоянці авто нас було 15...
я один був проти зе.
зараз майже всі.
це не подорослішали...
вони повірили в ту передвиборчу пі...дьож + серіад + рожеві окуляри.
У даному випадку швидше кмісу зелені щось недоплатили, от вони вирішили зняти штани і показати їм своє фе.
ми б пішли визволяти частину мадяріїї, від мадярів. бо щось дофіга хочуть.
а ще, в польші є ненависники степана андрійовича.
і в пмр, на кордон по дністру.
отакі вони, сильні лідори!
невже наш лідорський зе!лідор?
На виході не має ні того ні іншого...
Законним шляхом можна йти. Дійти важко. (с)
помічник "машиніста" не потрібен? 😂👍
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Єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Правий був Митець, коли називав українців самогубцями.
Геть загальне виборче право!!
А то вони наголосують!
Вже наголосували...
Україні потрібен Гетьман !
інше смертне і тимчасове
В конситуції має бути переписано багато пунктів, зокерма зменшити права нардепів, зробити обов'язкову звітність, і забезпечити прозорість усіх дій. Також треба заборонити олігархам спонсорувати кандидатів на виборах. Агітації в соцмережах, ТВ на білбордах мають зникнути назавжди, щоб у всіх кандидатів були рівні шанси, і гроші на впливали не результат виборів.
Має бути проведена суддівська реформа, за хабарі - довічне. Нардепи, міністри і всі хто має відношення до політики, мають здавати іспит на профпридатність, на знання мови, історії, базової економіки, та головних пунктів конституції, якщо не здаєш, то це рік не можеш займати держ. посади допоки не здаш в наступному році. Крім того має бути спрощена процедура імпічменту та зняття з посади непридатних осіб. І ще багато чого можна переписати, щоб ті хто керують країною почали виконувати свої обов'язки.
Юрист - любітєль
Може, простіше та швидше, просто перевішати їх?
Який поганий наріт. Лідору не вірять !!
Зебіли заходяться своїм блевотинням😆
Поясню.
У нас тільки імітація демократичних виборів. Які вони демократичні, коли народ обирає зі ставлеників олігархії, які "законним" чином скуповують місця в бюлетенях на виборах президента. Треба розуміти, що це не демократія коли скуповуються місця через багатомільйонну "виборчу заставу". І ми обираємо із таких негідників. Тільки барани не розуміють, що це маніпуляції і шахрайство. І тільки шахраї захищають таку небаченого більше ніде в світі розміру заставу. В тому числі барани і шахраї кишать тут в коментарях.