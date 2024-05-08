Украинцы изменили свое отношение ко Дню труда и 9 мая, теперь это наименее популярные праздники, - опрос

День труда, 1 мая, и День победы, 9 мая, теперь являются наименее популярными праздниками среди украинцев. Самыми популярными продолжают оставаться Рождество и Пасха.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в 2024 году в Украине остается лишь 4% сторонников Дня труда, а Дня победы - 11%. Социологи отмечают, что в 2010 году 9 мая было одним из самых важных праздников, так считали 58% населения. Однако уже в 2021 году важным праздником его считали лишь 30% украинцев. Падение популярности 9 мая в Украине объясняется тем, что этот день очень активно празднуется в России как милитаристский агрессивный праздник.

Что касается Дня труда, то его в 2021 году считали важным лишь 12%. Социологи отмечают, что День труда 1 мая всегда имел незначительную популярность в украинском обществе.

Наиболее популярными праздниками в Украине продолжают оставаться Рождество 70% и Пасха 68%. Далее следуют День Независимости Украины 64% и День защитников и защитниц Украины (58%). К слову, последний из упомянутых праздников с каждым годом приобретает все большую популярность. Существенный прирост сторонников этого праздника произошел в период с 2020 до 2023 года.

Новый год находится на пятом месте по популярности среди украинцев, с процентом в 47%. День Конституции, Международный женский день, Троица, имеют соответственно 28%, 21%, 17%.

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Ранее результаты опроса от КМИС показали, что большинство украинцев хотят, чтобы Украинская православная церковь (Московского патриархата) (УПЦ (МП) была полностью запрещена в Украине.