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Украинцы изменили свое отношение ко Дню труда и 9 мая, теперь это наименее популярные праздники, - опрос

Українці змінили своє ставлення до Дня праці і 9 травня

День труда, 1 мая, и День победы, 9 мая, теперь являются наименее популярными праздниками среди украинцев. Самыми популярными продолжают оставаться Рождество и Пасха.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в 2024 году в Украине остается лишь 4% сторонников Дня труда, а Дня победы - 11%. Социологи отмечают, что в 2010 году 9 мая было одним из самых важных праздников, так считали 58% населения. Однако уже в 2021 году важным праздником его считали лишь 30% украинцев. Падение популярности 9 мая в Украине объясняется тем, что этот день очень активно празднуется в России как милитаристский агрессивный праздник.

Українці змінили своє ставлення до Дня праці і 9 травня

Что касается Дня труда, то его в 2021 году считали важным лишь 12%. Социологи отмечают, что День труда 1 мая всегда имел незначительную популярность в украинском обществе.

Наиболее популярными праздниками в Украине продолжают оставаться Рождество 70% и Пасха 68%. Далее следуют День Независимости Украины 64% и День защитников и защитниц Украины (58%). К слову, последний из упомянутых праздников с каждым годом приобретает все большую популярность. Существенный прирост сторонников этого праздника произошел в период с 2020 до 2023 года.

Новый год находится на пятом месте по популярности среди украинцев, с процентом в 47%. День Конституции, Международный женский день, Троица, имеют соответственно 28%, 21%, 17%.

Также читайте: В Берлине запретили демонстрацию российской символики 8 и 9 мая

Ранее результаты опроса от КМИС показали, что большинство украинцев хотят, чтобы Украинская православная церковь (Московского патриархата) (УПЦ (МП) была полностью запрещена в Украине.

Автор: 

День Победы (1207) опрос (2823) КМИС (329)


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Топ комментарии
+8
ненавиджу "девятомай" , висунутий рашизмом як основну ******* победобесия
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08.05.2024 16:28
+5
Мiй батько у 18 рокiв пiшов на фронт i воював до
кiнця вiйни. Також ВСI моi дядьки воювали. I для мого
батька 9 травня було великим святом та для всiх нас це було
свято... Але з 2014 року почало згасати чуство свята, а після початку повномасштабної війни повністю зникло! Слава загиблим за Україну нашим дідам і батькам ... Але для мене зараз головні наші Воїни, які жертвують своїм життям і здоров'ям заради нас! І те, що вони роблять не тільки для нас, але і для всього світу безцінно!

Протистояти такій недокраїні з її ресурсами-це більше, ніж героїзм... Низький уклін і величезна любов до вас, наші Герої! Хай благословить і захистить наш Господь! 🙏
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08.05.2024 18:28
+4
Падіння популярності до 9 травня пов'язано з тим,що велика кількість "какая разніца" виїхали в ЄС,а також з тим,що українська гнида,ФСБшна пропагандистка і "смотряща" за "теплою ванночкою" президента,Наташа Мосейчук,не "згодовує" "корисним хом'ячкам" любов до дєдавоєвалкі через бидломарафон Міші Подоляка.
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08.05.2024 16:31
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ненавиджу "девятомай" , висунутий рашизмом як основну ******* победобесия
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08.05.2024 16:28 Ответить
тим більше що червоні комуно-нацисти дибіла генетичного йоськи сталіна (джкгашвілі) https://youtu.be/GOIf89SevyA?t=506 міфічну "вов", а по факту німецьку-совіцьку війну, як частину 2Світової, не виграли, але зробили усе для того щоб її розв'язати

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09.05.2024 08:17 Ответить
Падіння популярності до 9 травня пов'язано з тим,що велика кількість "какая разніца" виїхали в ЄС,а також з тим,що українська гнида,ФСБшна пропагандистка і "смотряща" за "теплою ванночкою" президента,Наташа Мосейчук,не "згодовує" "корисним хом'ячкам" любов до дєдавоєвалкі через бидломарафон Міші Подоляка.
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08.05.2024 16:31 Ответить
Для більшості українців ніколи не було, і не може бити щза визноченням жодного свята так званого "9 мая" - міфчного дня міфічної, видуманої червоною комуно-нацистькою окупаційною пропагандою, "побіди" кацапів у міфічній, придуманій ними ж "вов" !!!



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08.05.2024 16:42 Ответить
Падіння популярності 9 травня в Україні пояснюється тим, що цей день дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято. Джерело:

Саме так . Русня настільки вже спаскудила цю дату - 9 травня , що вона вже вважається в Україні - днем відкритих воріт пекла , коли вся нечисть вилазить звідти щоб потанцювати на могилах загиблих у другій світовій війні ..
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08.05.2024 16:48 Ответить
не має прав у трудящих) от і не має свята)))
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08.05.2024 16:50 Ответить
А в совку в кого не будь були права? Як ви вже достали із своїми тупими пропагандистськими штампами. Боти, від вас смердить тупістю.
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08.05.2024 17:09 Ответить
Ша шваль))) це свято не совкове, а Європейське, для простих людей, які вибороли своє право жити як люди і працювати не як раби за їдло!!!! А в нас рабство і Гулаг... як при совку ...
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08.05.2024 17:18 Ответить
Мiй батько у 18 рокiв пiшов на фронт i воював до
кiнця вiйни. Також ВСI моi дядьки воювали. I для мого
батька 9 травня було великим святом та для всiх нас це було
свято... Але з 2014 року почало згасати чуство свята, а після початку повномасштабної війни повністю зникло! Слава загиблим за Україну нашим дідам і батькам ... Але для мене зараз головні наші Воїни, які жертвують своїм життям і здоров'ям заради нас! І те, що вони роблять не тільки для нас, але і для всього світу безцінно!

Протистояти такій недокраїні з її ресурсами-це більше, ніж героїзм... Низький уклін і величезна любов до вас, наші Герої! Хай благословить і захистить наш Господь! 🙏
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08.05.2024 18:28 Ответить
а мій дід воював спочатку в 1 українській дивізії Січових Стрільців "Галичина", а потім в ОУН УПА !!! для мене він Герой !!!!
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09.05.2024 08:19 Ответить
Пiдтримую, що ваш дiдусь Герой! 😊
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09.05.2024 10:19 Ответить
1 травня...обісрано комуняками...а повинно існувати, як день боротьби трудящих за свої права...і святкувати його треба так як "святкували" 2 травня в Одесі..щоб родові замки багатіїїв палали як будинок профспілок з усіма олігархічними виводками-мажорами
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08.05.2024 17:53 Ответить
Вообще-то с 1 по 9 мая все ездили в деревню картошку сажать!
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08.05.2024 18:56 Ответить
Нет, не все. Украинцы ездили в СЕЛО.
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08.05.2024 20:16 Ответить
ладно, согласен.
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09.05.2024 10:36 Ответить
дедывоевалы!
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08.05.2024 20:14 Ответить
З 14 року зі зневагою ставлюсь до 9 травня.
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09.05.2024 08:12 Ответить
 
 