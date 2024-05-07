В Берлине запретили демонстрацию российской символики 8 и 9 мая
Власти Берлина в этом году запретили российские флаги, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие атрибуты, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ, во время мероприятий к 9 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда"
Какие меры будет принимать Германия?
Издание Zeit сообщает, что 8 и 9 мая в Берлине запланирован ряд мероприятий по случаю завершения Второй мировой войны в Европе, в частности, состоится несколько церемоний возложения венков к советским мемориалам в Трептов-парке и Тиргартене, а также митинги у Бранденбургских ворот и в правительственном квартале.
Отмечается, что в этом году полиция снова запретила российские флаги, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие символы и знаки, которые могут прославлять войну РФ против Украины вблизи советских мемориалов. Также запрещены российские военные марши и песни.
8 мая пройдут демонстрации в правительственном квартале и Трептов-парке, где к 9.00 уже зарегистрирован митинг левой инициативы с 300 участниками.
На 11:30 был объявлен митинг с 1000 участниками на улице 17 июня, чтобы почтить память погибших советских солдат во время Второй мировой войны. В полдень левая демонстрация пройдет маршем от Фридрихсгайна до Трептауэра парка. Аналогичное мероприятие запланировано вокруг Бранденбургских ворот с 17:00.
Также в четверг ожидается прибытие в Берлин группы пропутинских байкеров "Ночные волки".
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а навпаки будуть продовжувати всіх залякувати ядерною зброєю 🙁
Також у четвер очікується прибуття до Берліна групи пропутінських байкерів "Нічні вовки". Джерело:
Могут повторить. И надо повторить.