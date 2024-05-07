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В Берлине запретили демонстрацию российской символики 8 и 9 мая

парад,день,перемоги,росія

Власти Берлина в этом году запретили российские флаги, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие атрибуты, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ, во время мероприятий к 9 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда"

Какие меры будет принимать Германия?

Издание Zeit сообщает, что 8 и 9 мая в Берлине запланирован ряд мероприятий по случаю завершения Второй мировой войны в Европе, в частности, состоится несколько церемоний возложения венков к советским мемориалам в Трептов-парке и Тиргартене, а также митинги у Бранденбургских ворот и в правительственном квартале.

Отмечается, что в этом году полиция снова запретила российские флаги, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие символы и знаки, которые могут прославлять войну РФ против Украины вблизи советских мемориалов. Также запрещены российские военные марши и песни.

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8 мая пройдут демонстрации в правительственном квартале и Трептов-парке, где к 9.00 уже зарегистрирован митинг левой инициативы с 300 участниками.

На 11:30 был объявлен митинг с 1000 участниками на улице 17 июня, чтобы почтить память погибших советских солдат во время Второй мировой войны. В полдень левая демонстрация пройдет маршем от Фридрихсгайна до Трептауэра парка. Аналогичное мероприятие запланировано вокруг Бранденбургских ворот с 17:00.

Также в четверг ожидается прибытие в Берлин группы пропутинских байкеров "Ночные волки".

Автор: 

Германия (6930) День Победы (1207) символика (298) Эстония (1414)


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Топ комментарии
+5
Від таких недолугих заходів , параша не стане менш агресивною,
а навпаки будуть продовжувати всіх залякувати ядерною зброєю 🙁
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07.05.2024 21:38
+4
ганьба !!!!!!!!!!!

Також у четвер очікується прибуття до Берліна групи пропутінських байкерів "Нічні вовки". Джерело:
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07.05.2024 23:23
+3
На місці німців можна було б провести демонстрацію згвалтованих асвабадітєлямі жінокі і дітей.
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08.05.2024 00:26
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Від таких недолугих заходів , параша не стане менш агресивною,
а навпаки будуть продовжувати всіх залякувати ядерною зброєю 🙁
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07.05.2024 21:38 Ответить
То есть, лучше вообще не запрещать рашистскую символику?
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07.05.2024 23:31 Ответить
А вже не страшно!
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08.05.2024 00:29 Ответить
Від того, що ви гівно змиватимете в унітазі й користуватиметеся йоршиками, теж кишкова паличка не винищиться докорінно. Але це непорушні заходи профілактики для чистоти і доглянутості місця вашого перебування. Теж саме і з кацапською символікою.
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08.05.2024 00:36 Ответить
гєоргієвські лєенточки не можно буде пов'язувати на дзеркало заднього виду, тільки наклеювати на торпедо і бардачок.
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07.05.2024 22:10 Ответить
ганьба !!!!!!!!!!!

Також у четвер очікується прибуття до Берліна групи пропутінських байкерів "Нічні вовки". Джерело:
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07.05.2024 23:23 Ответить
У Берліні заборонили, в Нью-Йорку носьться з портретами "дєди воєвалі" і хоч би куй , ніби СШАдля куйла "мишібратья"
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07.05.2024 23:32 Ответить
На місці німців можна було б провести демонстрацію згвалтованих асвабадітєлямі жінокі і дітей.
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08.05.2024 00:26 Ответить
нет кацап украинских женщин и детей которых руско-фашисткие асвабадители изнасиловали в Украине
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08.05.2024 08:40 Ответить
Так українську символіку теж заборонили, про це автор чомусь сором*язливо промовчав. Не треба німчуру і поляків видавати офігєнними друзями, у кожного свій інтерес.
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08.05.2024 05:14 Ответить
"...у четвер очікується прибуття до Берліна групи пропутінських байкерів "Нічні вовки".
Могут повторить. И надо повторить.
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08.05.2024 07:58 Ответить
Проста хвощизди какіє то.
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08.05.2024 09:02 Ответить
 
 