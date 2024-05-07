У Берліні заборонили демонстрацію російської символіки 8 та 9 травня

Влада Берліна цього року заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші атрибути, які можуть бути використані для прославляння агресії РФ, під час заходів до 9 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Яких заходів вживатиме Німеччина?

Видання Zeit повідомляє, що 8 та 9 травня в Берліні запланована низка заходів з нагоди завершення Другої світової війни в Європі, зокрема, відбудеться кілька церемоній покладання вінків до радянських меморіалів у Трептов-парку і Тіргартені, а також мітинги біля Бранденбурзьких воріт та в урядовому кварталі.

Зазначається, що цьогоріч поліція знову заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть прославляти війну РФ проти України поблизу радянських меморіалів. Також заборонені російські військові марші та пісні.

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8 травня відбудуться демонстрації в урядовому кварталі та Трептов-парку, де на 9.00 вже зареєстрований мітинг лівої ініціативи з 300 учасниками.

На 11.30 було оголошено мітинг із 1000 учасниками на вулиці 17 червня, щоб вшанувати пам'ять загиблих радянських солдатів під час Другої світової війни. Опівдні ліва демонстрація пройде маршем від Фрідріхсгайна до Трептауер парку. Аналогічний захід запланований навколо Бранденбурзьких воріт з 17:00.

Також у четвер очікується прибуття до Берліна групи пропутінських байкерів "Нічні вовки".

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