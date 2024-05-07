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У Берліні заборонили демонстрацію російської символіки 8 та 9 травня

парад,день,перемоги,росія

Влада Берліна цього року заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші атрибути, які можуть бути використані для прославляння агресії РФ, під час заходів до 9 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Яких заходів вживатиме Німеччина?

Видання Zeit повідомляє, що 8 та 9 травня в Берліні запланована низка заходів з нагоди завершення Другої світової війни в Європі, зокрема, відбудеться кілька церемоній покладання вінків до радянських меморіалів у Трептов-парку і Тіргартені, а також мітинги біля Бранденбурзьких воріт та в урядовому кварталі.

Зазначається, що цьогоріч поліція знову заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть прославляти війну РФ проти України поблизу радянських меморіалів. Також заборонені російські військові марші та пісні.

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8 травня відбудуться демонстрації в урядовому кварталі та Трептов-парку, де на 9.00 вже зареєстрований мітинг лівої ініціативи з 300 учасниками.

На 11.30 було оголошено мітинг із 1000 учасниками на вулиці 17 червня, щоб вшанувати пам'ять загиблих радянських солдатів під час Другої світової війни. Опівдні ліва демонстрація пройде маршем від Фрідріхсгайна до Трептауер парку. Аналогічний захід запланований навколо Бранденбурзьких воріт з 17:00.

Також у четвер очікується прибуття до Берліна групи пропутінських байкерів "Нічні вовки".

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Автор: 

Німеччина (7326) День Перемоги (434) символіка (188)


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Топ коментарі
+5
Від таких недолугих заходів , параша не стане менш агресивною,
а навпаки будуть продовжувати всіх залякувати ядерною зброєю 🙁
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07.05.2024 21:38
+4
ганьба !!!!!!!!!!!

Також у четвер очікується прибуття до Берліна групи пропутінських байкерів "Нічні вовки". Джерело:
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07.05.2024 23:23
+3
На місці німців можна було б провести демонстрацію згвалтованих асвабадітєлямі жінокі і дітей.
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08.05.2024 00:26
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Від таких недолугих заходів , параша не стане менш агресивною,
а навпаки будуть продовжувати всіх залякувати ядерною зброєю 🙁
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07.05.2024 21:38 Відповісти
То есть, лучше вообще не запрещать рашистскую символику?
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07.05.2024 23:31 Відповісти
А вже не страшно!
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08.05.2024 00:29 Відповісти
Від того, що ви гівно змиватимете в унітазі й користуватиметеся йоршиками, теж кишкова паличка не винищиться докорінно. Але це непорушні заходи профілактики для чистоти і доглянутості місця вашого перебування. Теж саме і з кацапською символікою.
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08.05.2024 00:36 Відповісти
гєоргієвські лєенточки не можно буде пов'язувати на дзеркало заднього виду, тільки наклеювати на торпедо і бардачок.
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07.05.2024 22:10 Відповісти
ганьба !!!!!!!!!!!

Також у четвер очікується прибуття до Берліна групи пропутінських байкерів "Нічні вовки". Джерело:
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07.05.2024 23:23 Відповісти
У Берліні заборонили, в Нью-Йорку носьться з портретами "дєди воєвалі" і хоч би куй , ніби СШАдля куйла "мишібратья"
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07.05.2024 23:32 Відповісти
На місці німців можна було б провести демонстрацію згвалтованих асвабадітєлямі жінокі і дітей.
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08.05.2024 00:26 Відповісти
нет кацап украинских женщин и детей которых руско-фашисткие асвабадители изнасиловали в Украине
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08.05.2024 08:40 Відповісти
Так українську символіку теж заборонили, про це автор чомусь сором*язливо промовчав. Не треба німчуру і поляків видавати офігєнними друзями, у кожного свій інтерес.
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08.05.2024 05:14 Відповісти
"...у четвер очікується прибуття до Берліна групи пропутінських байкерів "Нічні вовки".
Могут повторить. И надо повторить.
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08.05.2024 07:58 Відповісти
Проста хвощизди какіє то.
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08.05.2024 09:02 Відповісти
 
 