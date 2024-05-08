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Українці змінили своє ставлення до Дня праці і 9 травня, тепер це найменш популярні свята, - опитування

Українці змінили своє ставлення до Дня праці і 9 травня

День праці 1 травня та День перемоги 9 травня тепер є найменш популярні свята серед українців. Найпопулярнішими продовжують залишатися Різдво та Великдень.

Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у 2024 році в Україні залишається лише 4% прихильників Дня праці, а Дня перемоги - 11%. Соціологи зауважують, що у 2010 році 9 травня було одним з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення. Однак уже в 2021 році важливим святом його вважали лише 30% українців. Падіння популярності 9 травня в Україні пояснюється тим, що цей день дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято.

Українці змінили своє ставлення до Дня праці і 9 травня

Щодо Дня праці, то його у 2021 році вважали важливим лише 12%. Соціологи зазначають, що День праці 1 травня завжди мав незначну популярність в українському суспільстві.

Найбільш популярними святами в Україні продовжують залишатися Різдво 70% та Великдень 68%. Далі йдуть День Незалежності України 64% і День захисників і захисниць України (58%). До слова, останнє зі згаданих свят з кожним роком набуває популярності. Суттєвий приріст прихильників цього свята відбувся в період з 2020 до 2023 року.

Новий рік на п'ятому місці популярності серед українців з відсотком у 47%. День Конституції, Міжнародний жіночий день, Трійця, мають відповідно 28%, 21%, 17%.

Читайте також: Українці розділилися щодо того, хто має забезпечувати їхній добробут - самі чи держава, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи". ІНФОГРАФІКА

Раніше результати опитування від КМІС показали, що більшість українців хочуть, щоб Українська православна церква (Московського патріархату) (УПЦ (МП) була повністю забороненою в Україні.

Автор: 

День Перемоги (434) опитування (1929) КМІС (334)


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Топ коментарі
+8
ненавиджу "девятомай" , висунутий рашизмом як основну ******* победобесия
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08.05.2024 16:28
+5
Мiй батько у 18 рокiв пiшов на фронт i воював до
кiнця вiйни. Також ВСI моi дядьки воювали. I для мого
батька 9 травня було великим святом та для всiх нас це було
свято... Але з 2014 року почало згасати чуство свята, а після початку повномасштабної війни повністю зникло! Слава загиблим за Україну нашим дідам і батькам ... Але для мене зараз головні наші Воїни, які жертвують своїм життям і здоров'ям заради нас! І те, що вони роблять не тільки для нас, але і для всього світу безцінно!

Протистояти такій недокраїні з її ресурсами-це більше, ніж героїзм... Низький уклін і величезна любов до вас, наші Герої! Хай благословить і захистить наш Господь! 🙏
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08.05.2024 18:28
+4
Падіння популярності до 9 травня пов'язано з тим,що велика кількість "какая разніца" виїхали в ЄС,а також з тим,що українська гнида,ФСБшна пропагандистка і "смотряща" за "теплою ванночкою" президента,Наташа Мосейчук,не "згодовує" "корисним хом'ячкам" любов до дєдавоєвалкі через бидломарафон Міші Подоляка.
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08.05.2024 16:31
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ненавиджу "девятомай" , висунутий рашизмом як основну ******* победобесия
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08.05.2024 16:28 Відповісти
тим більше що червоні комуно-нацисти дибіла генетичного йоськи сталіна (джкгашвілі) https://youtu.be/GOIf89SevyA?t=506 міфічну "вов", а по факту німецьку-совіцьку війну, як частину 2Світової, не виграли, але зробили усе для того щоб її розв'язати

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09.05.2024 08:17 Відповісти
Падіння популярності до 9 травня пов'язано з тим,що велика кількість "какая разніца" виїхали в ЄС,а також з тим,що українська гнида,ФСБшна пропагандистка і "смотряща" за "теплою ванночкою" президента,Наташа Мосейчук,не "згодовує" "корисним хом'ячкам" любов до дєдавоєвалкі через бидломарафон Міші Подоляка.
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08.05.2024 16:31 Відповісти
Для більшості українців ніколи не було, і не може бити щза визноченням жодного свята так званого "9 мая" - міфчного дня міфічної, видуманої червоною комуно-нацистькою окупаційною пропагандою, "побіди" кацапів у міфічній, придуманій ними ж "вов" !!!



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08.05.2024 16:42 Відповісти
Падіння популярності 9 травня в Україні пояснюється тим, що цей день дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято. Джерело:

Саме так . Русня настільки вже спаскудила цю дату - 9 травня , що вона вже вважається в Україні - днем відкритих воріт пекла , коли вся нечисть вилазить звідти щоб потанцювати на могилах загиблих у другій світовій війні ..
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08.05.2024 16:48 Відповісти
не має прав у трудящих) от і не має свята)))
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08.05.2024 16:50 Відповісти
А в совку в кого не будь були права? Як ви вже достали із своїми тупими пропагандистськими штампами. Боти, від вас смердить тупістю.
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08.05.2024 17:09 Відповісти
Ша шваль))) це свято не совкове, а Європейське, для простих людей, які вибороли своє право жити як люди і працювати не як раби за їдло!!!! А в нас рабство і Гулаг... як при совку ...
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08.05.2024 17:18 Відповісти
Мiй батько у 18 рокiв пiшов на фронт i воював до
кiнця вiйни. Також ВСI моi дядьки воювали. I для мого
батька 9 травня було великим святом та для всiх нас це було
свято... Але з 2014 року почало згасати чуство свята, а після початку повномасштабної війни повністю зникло! Слава загиблим за Україну нашим дідам і батькам ... Але для мене зараз головні наші Воїни, які жертвують своїм життям і здоров'ям заради нас! І те, що вони роблять не тільки для нас, але і для всього світу безцінно!

Протистояти такій недокраїні з її ресурсами-це більше, ніж героїзм... Низький уклін і величезна любов до вас, наші Герої! Хай благословить і захистить наш Господь! 🙏
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08.05.2024 18:28 Відповісти
а мій дід воював спочатку в 1 українській дивізії Січових Стрільців "Галичина", а потім в ОУН УПА !!! для мене він Герой !!!!
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09.05.2024 08:19 Відповісти
Пiдтримую, що ваш дiдусь Герой! 😊
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09.05.2024 10:19 Відповісти
1 травня...обісрано комуняками...а повинно існувати, як день боротьби трудящих за свої права...і святкувати його треба так як "святкували" 2 травня в Одесі..щоб родові замки багатіїїв палали як будинок профспілок з усіма олігархічними виводками-мажорами
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08.05.2024 17:53 Відповісти
Вообще-то с 1 по 9 мая все ездили в деревню картошку сажать!
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08.05.2024 18:56 Відповісти
Нет, не все. Украинцы ездили в СЕЛО.
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08.05.2024 20:16 Відповісти
ладно, согласен.
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09.05.2024 10:36 Відповісти
дедывоевалы!
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08.05.2024 20:14 Відповісти
З 14 року зі зневагою ставлюсь до 9 травня.
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09.05.2024 08:12 Відповісти
 
 