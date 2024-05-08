Українці змінили своє ставлення до Дня праці і 9 травня, тепер це найменш популярні свята, - опитування

День праці 1 травня та День перемоги 9 травня тепер є найменш популярні свята серед українців. Найпопулярнішими продовжують залишатися Різдво та Великдень.

Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у 2024 році в Україні залишається лише 4% прихильників Дня праці, а Дня перемоги - 11%. Соціологи зауважують, що у 2010 році 9 травня було одним з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення. Однак уже в 2021 році важливим святом його вважали лише 30% українців. Падіння популярності 9 травня в Україні пояснюється тим, що цей день дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято.

Щодо Дня праці, то його у 2021 році вважали важливим лише 12%. Соціологи зазначають, що День праці 1 травня завжди мав незначну популярність в українському суспільстві.

Найбільш популярними святами в Україні продовжують залишатися Різдво 70% та Великдень 68%. Далі йдуть День Незалежності України 64% і День захисників і захисниць України (58%). До слова, останнє зі згаданих свят з кожним роком набуває популярності. Суттєвий приріст прихильників цього свята відбувся в період з 2020 до 2023 року.

Новий рік на п'ятому місці популярності серед українців з відсотком у 47%. День Конституції, Міжнародний жіночий день, Трійця, мають відповідно 28%, 21%, 17%.

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Раніше результати опитування від КМІС показали, що більшість українців хочуть, щоб Українська православна церква (Московського патріархату) (УПЦ (МП) була повністю забороненою в Україні.