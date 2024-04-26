Українці розділилися щодо того, хто має забезпечувати їхній добробут - самі чи держава, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи". ІНФОГРАФІКА
П’ята частина українців вважають, що їхній добробут повинна забезпечувати держава, ще стільки ж - що вони мають робити це самостійно. Вдвічі більше тих, хто орієнтується на баланс між цими варіантами.
Про це свідчить опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нашому суспільстві не поширені ані однозначний індивідуалізм та самостійність, ані однозначний патерналізм", - зазначили соціологи.
Більше половини українців вважають, що рівень життя громадян мають однаковою мірою забезпечувати і держава, і вони самі.
На самостійне забезпечення життя орієнтовані більш заможні українці, на те, щоб його забезпечувала держава - бідні або з низьким рівнем забезпеченості. "Але навіть серед заможних переважає тенденція до комбінування особистої активності та державної підтримки", - йдеться в результатах дослідження.
При цьому орієнтація на самостійність більше поширена серед людей віком до 50 років. У старших вікових групах українці більше орієнтуються на державне забезпечення.
Хто та як проводив опитування
Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%
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Ну так, президент нікому нічого не должен, тепер скоро держава не буде должна нікому нічого.
Зато ви всі должни і президентові і його посіпакам і державі.
Здається, у держави переді мною вже накопичився деякий борг (не навпаки!)
А прикол у тому, що деожава повинна забезпечити умоаи, щоб кожен бажаючий міг сам забезпечити собі добробут.
Ледащему дурню (якому всі винні) ***, працьовитому та розумному добре оплачувану роботу.
таких совкових чекателів добробуту в Україні ще, нажаль, багато. і чекають вони не тільки добробут, а ще ковбасу по 2,20 та *****, який прийде, парядачєк наведе, та добробутом їх забезпечить на все життя.
"...на дурня не потрібен гострий ніж, йому з три короби набрешеш і роби з ним що хочеш..." - класика ...
Оскільки мав спадкову схильність, то захворів на варікоз. Під тиском військомату, аби оздоровити призовника для строєвої, мені зробили невдалу операцію венектомії (для молодого хірурга то була перша така практика.. потренувався на мені), що привело до зараження та щорічного рецедиву рожистого запалення, а його ніхто не лікує (окрім бабок-шептух). Ота щорічна бешиха (часто по два рази) перетворила мої ноги на жах в суцільних трофічних ранах на кератизованій шкірі... Але інвалідність отримав з іншої причини, хоча в якості емоційного впливу на лікарів вигляд моїх нижніх кінцівок був приголомшливим.
і да... пішов ти в дупу, сірьожа.