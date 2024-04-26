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Новини
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Українці розділилися щодо того, хто має забезпечувати їхній добробут - самі чи держава, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи". ІНФОГРАФІКА

Хто має забезпечувати добробут українців?

П’ята частина українців вважають, що їхній добробут повинна забезпечувати держава, ще стільки ж - що вони мають робити це самостійно. Вдвічі більше тих, хто орієнтується на баланс між цими варіантами.

Про це свідчить опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нашому суспільстві не поширені ані однозначний індивідуалізм та самостійність, ані однозначний патерналізм", - зазначили соціологи.

Більше половини українців вважають, що рівень життя громадян мають однаковою мірою забезпечувати і держава, і вони самі.

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Що українці думають про те, хто має забезпечувати їхній добробут

На самостійне забезпечення життя орієнтовані більш заможні українці, на те, щоб його забезпечувала держава - бідні або з низьким рівнем забезпеченості. "Але навіть серед заможних переважає тенденція до комбінування особистої активності та державної підтримки", - йдеться в результатах дослідження.

При цьому орієнтація на самостійність більше поширена серед людей віком до 50 років. У старших вікових групах українці більше орієнтуються на державне забезпечення.

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Хто та як проводив опитування

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%

Автор: 

опитування (1925) Центр Разумкова (209) ціни (3902) зарплата (2236)


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Топ коментарі
+9
Давно поділені. Одні сприйняли заклик минулої влади "Вам потрібно важко працювати, щоб стати успішними. Ми вам створюємо умови як в ЄС, а далі працюйте". Інші дивились ТВ, як актор самоучка, комік в стилі фарсу, обіцяв, що зробить чудо, і працювати не потрібно.
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26.04.2024 14:13
+8
73% вважають, як і їхній улюбленець, що любі їхні потреби повинні забезпечувати не тільки союзники, а й взагалі всі держави світу! вони ж "нікаму нічєго нє должні".
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26.04.2024 14:15
+8
якась маніпуляція. що вкладається в розуміння "забезпечувати добробут"? це типу сидіти на дивані, ніхєра не робити та звинувачувати всіх і вся в тому, як все навкруги хєрово, чекаючи, що хтось тобі за тебе "забезпечить добробут"?
таких совкових чекателів добробуту в Україні ще, нажаль, багато. і чекають вони не тільки добробут, а ще ковбасу по 2,20 та *****, який прийде, парядачєк наведе, та добробутом їх забезпечить на все життя.
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26.04.2024 14:18
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Тикаєте паличков щодо суспільних настроїв та можливих соціальних заворушень?

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26.04.2024 14:07 Відповісти
Тобто все йде до того, щоб пенсіонери, інваліди, та інші не захищені категорії населення самі себе забезпечували .
Ну так, президент нікому нічого не должен, тепер скоро держава не буде должна нікому нічого.
Зато ви всі должни і президентові і його посіпакам і державі.
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26.04.2024 14:11 Відповісти
Додік! Зміни прапор на червоний,с зіркою!
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26.04.2024 14:29 Відповісти
Якби зе-влада не відшивала бабло то рівень життя був би 2 рази вищий. 100%.
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26.04.2024 14:12 Відповісти
Давно поділені. Одні сприйняли заклик минулої влади "Вам потрібно важко працювати, щоб стати успішними. Ми вам створюємо умови як в ЄС, а далі працюйте". Інші дивились ТВ, як актор самоучка, комік в стилі фарсу, обіцяв, що зробить чудо, і працювати не потрібно.
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26.04.2024 14:13 Відповісти
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26.04.2024 23:33 Відповісти
Хм, 50 років держава чхала на мій добробут, лиш регулярно отримувала податки.
Здається, у держави переді мною вже накопичився деякий борг (не навпаки!)
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26.04.2024 14:14 Відповісти
Якби зе-влада не відшивала бабло то рівень життя був би 2 рази вищий. 100%. Може й більше.
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26.04.2024 14:14 Відповісти
73% вважають, як і їхній улюбленець, що любі їхні потреби повинні забезпечувати не тільки союзники, а й взагалі всі держави світу! вони ж "нікаму нічєго нє должні".
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26.04.2024 14:15 Відповісти
Ну, як завжди, ще дофіга совків, які вважають, що держава повинна їх годувати.

А прикол у тому, що деожава повинна забезпечити умоаи, щоб кожен бажаючий міг сам забезпечити собі добробут.

Ледащему дурню (якому всі винні) ***, працьовитому та розумному добре оплачувану роботу.
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26.04.2024 14:15 Відповісти
якась маніпуляція. що вкладається в розуміння "забезпечувати добробут"? це типу сидіти на дивані, ніхєра не робити та звинувачувати всіх і вся в тому, як все навкруги хєрово, чекаючи, що хтось тобі за тебе "забезпечить добробут"?
таких совкових чекателів добробуту в Україні ще, нажаль, багато. і чекають вони не тільки добробут, а ще ковбасу по 2,20 та *****, який прийде, парядачєк наведе, та добробутом їх забезпечить на все життя.
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26.04.2024 14:18 Відповісти
А потім волають: "ми нє єтава хатєлі!". Ну як мешканці ордло після2016,а осболиво 2022!
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26.04.2024 14:24 Відповісти
держава повинна забезпечувати добробут насамперед чиновників всіх рівнів, політиків та вигоодоотримувачів від утримання партій та інших, хто харчується від наших податків... всі інші йдуть в сад. або лісом... ось оці перші жодного разу не сумніваються в тому, хто кому винен...
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26.04.2024 14:22 Відповісти
Ці 22% - залізобетоний,та ще й броньований, лохторат зєленского!
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26.04.2024 14:26 Відповісти
І що рівень життя в державі хтось може забезпечити? Навіщо такі безглузді питання і обговорення.
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26.04.2024 14:26 Відповісти
Лохами не народжуються, лохів "виховує" пропаганда.
"...на дурня не потрібен гострий ніж, йому з три короби набрешеш і роби з ним що хочеш..." - класика ...
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26.04.2024 23:48 Відповісти
Люди СХАМЕНІТЬСЯ ,яка влада на даний час ....?
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26.04.2024 14:27 Відповісти
а шо робити непрацездатним інвалідам, які себе не в змозі обслужити в побуті???
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26.04.2024 14:33 Відповісти
Раніше треба було думати перед тим як стати інвалідом , вести здоровий образ життя , не вживати наркоту , не пити китайський спирт з гімна , займатись фізкольтурою ...
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26.04.2024 17:23 Відповісти
не пив спиртного ні краплі, не палив ніколи, йога з дитинства, з 13 до 60 - вегетаріанець (із тваринного споживав молочне, мед та ембріональне: яйця, ікру), зараз вимушений їсти, що дають. Настільна книга дитинства Аґаджанян та Катков "Резерви вашого організму", на основі якої розробив власний режим життя СОФН - СамоОбмежень та Фізіологічних Навантажень, який включав: ранкову пробіжку 10-20 км, денне тренування чи (через день) плавання 2 км , вечірне тренування 4 год чи (через день) пробіжка 20-30 км.
Оскільки мав спадкову схильність, то захворів на варікоз. Під тиском військомату, аби оздоровити призовника для строєвої, мені зробили невдалу операцію венектомії (для молодого хірурга то була перша така практика.. потренувався на мені), що привело до зараження та щорічного рецедиву рожистого запалення, а його ніхто не лікує (окрім бабок-шептух). Ота щорічна бешиха (часто по два рази) перетворила мої ноги на жах в суцільних трофічних ранах на кератизованій шкірі... Але інвалідність отримав з іншої причини, хоча в якості емоційного впливу на лікарів вигляд моїх нижніх кінцівок був приголомшливим.
і да... пішов ти в дупу, сірьожа.
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26.04.2024 18:18 Відповісти
Я без пропитания не могу, где же я буду харчеваться?
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26.04.2024 14:36 Відповісти
кілограм гречки, це добробут?
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26.04.2024 15:11 Відповісти
В чехії гречка називають поганка.
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26.04.2024 17:24 Відповісти
Давно спостерігаю, що у цих соціолухів як правило питання або дурнуваті, або явно маніпулятивні. Питання ставлять як правило такі, що вимагають однозначної відповіді, хоча переважна більшість проблем не має однозначної відповіді, чого вартує те ж формулювання "рівною мірою", хоча той же "рівень життя" має безліч параметрів, це і індивідуальні доходи і питання безпеки, це інфрастуктура і екологія, і в одному більшість залежить від самої людини, в іншому - від держави... Заради цікавості зайшов на сайт, передивився теми опитувань і там повний набір маніпулятивних питань, особливо тих, що торкаються влади і виборів.
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26.04.2024 15:13 Відповісти
Дивно, бо завжди вважав, що державу створює НАРОД, який вчиться обробляти РАЙ. ТІ, ЩО НЕ ВЧАТЬСЯ? Так скоро, - без закінчення Академії Джунглів(ад) жоден "шлях до РАЮ" не знаходить. Довго вчитись? Кому як повезе, ***** точно за Земне коло з УРНИ не вилізе. До речі, АРХ-І-МАНД-Ріто-в та згідно ЗАКОНУ ПОДІБНОСТІ подібних їм, тобто всю "тупо церкву" чекає те, що вказав БОГ географічно: - лоно типу *****, тарілка типу *****, ложка типу *****, де знаходяться та як виглядає одежа-шкура хай дивляться самі. АРХ М
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26.04.2024 15:21 Відповісти
Кожен має дбати про свою старість ще з часів коли стає студентом. Так у всьому цивілізованому світі. Виключення повинні бути для людей з інвалідністю. Крапка. Це при ідеальних умовах. Але у нас пенсійна система ще наполовину совдепівська. Погано, що більшість молоді про це не думають коли погоджуються отримувати зарплати в конвертах.
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26.04.2024 15:27 Відповісти
Класичний розподіл 80 % на 20%.
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26.04.2024 15:48 Відповісти
 
 