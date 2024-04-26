Українці розділилися щодо того, хто має забезпечувати їхній добробут - самі чи держава, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи". ІНФОГРАФІКА

П’ята частина українців вважають, що їхній добробут повинна забезпечувати держава, ще стільки ж - що вони мають робити це самостійно. Вдвічі більше тих, хто орієнтується на баланс між цими варіантами.

Про це свідчить опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нашому суспільстві не поширені ані однозначний індивідуалізм та самостійність, ані однозначний патерналізм", - зазначили соціологи.

Більше половини українців вважають, що рівень життя громадян мають однаковою мірою забезпечувати і держава, і вони самі.

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На самостійне забезпечення життя орієнтовані більш заможні українці, на те, щоб його забезпечувала держава - бідні або з низьким рівнем забезпеченості. "Але навіть серед заможних переважає тенденція до комбінування особистої активності та державної підтримки", - йдеться в результатах дослідження.

При цьому орієнтація на самостійність більше поширена серед людей віком до 50 років. У старших вікових групах українці більше орієнтуються на державне забезпечення.

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Хто та як проводив опитування

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%