Украинцы разделились по поводу того, кто должен обеспечивать их благосостояние - сами или государство, - опрос Фонда "Демократичні ініціативи". ИНФОГРАФИКА
Пятая часть украинцев считают, что их благосостояние должно обеспечивать государство, еще столько же - что они должны делать это самостоятельно. Вдвое больше тех, кто ориентируется на баланс между этими вариантами.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом "Демократичні ініціативи" и Центром Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.
"В нашем обществе не распространены ни однозначный индивидуализм и самостоятельность, ни однозначный патернализм", - отметили социологи.
Более половины украинцев считают, что уровень жизни граждан должны в одинаковой степени обеспечивать и государство, и они сами.
На самостоятельное обеспечение жизни ориентированы более состоятельные украинцы, на то, чтобы его обеспечивало государство - бедные или с низким уровнем обеспеченности. "Но даже среди состоятельных преобладает тенденция к комбинированию личной активности и государственной поддержки", - говорится в результатах исследования.
При этом ориентация на самостоятельность больше распространена среди людей в возрасте до 50 лет. В старших возрастных группах украинцы больше ориентируются на государственное обеспечение.
Кто и как проводил опрос
Опрос был проведен Фондом "Демократичні ініціативи" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%
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Ну так, президент нікому нічого не должен, тепер скоро держава не буде должна нікому нічого.
Зато ви всі должни і президентові і його посіпакам і державі.
Здається, у держави переді мною вже накопичився деякий борг (не навпаки!)
А прикол у тому, що деожава повинна забезпечити умоаи, щоб кожен бажаючий міг сам забезпечити собі добробут.
Ледащему дурню (якому всі винні) ***, працьовитому та розумному добре оплачувану роботу.
таких совкових чекателів добробуту в Україні ще, нажаль, багато. і чекають вони не тільки добробут, а ще ковбасу по 2,20 та *****, який прийде, парядачєк наведе, та добробутом їх забезпечить на все життя.
"...на дурня не потрібен гострий ніж, йому з три короби набрешеш і роби з ним що хочеш..." - класика ...
Оскільки мав спадкову схильність, то захворів на варікоз. Під тиском військомату, аби оздоровити призовника для строєвої, мені зробили невдалу операцію венектомії (для молодого хірурга то була перша така практика.. потренувався на мені), що привело до зараження та щорічного рецедиву рожистого запалення, а його ніхто не лікує (окрім бабок-шептух). Ота щорічна бешиха (часто по два рази) перетворила мої ноги на жах в суцільних трофічних ранах на кератизованій шкірі... Але інвалідність отримав з іншої причини, хоча в якості емоційного впливу на лікарів вигляд моїх нижніх кінцівок був приголомшливим.
і да... пішов ти в дупу, сірьожа.