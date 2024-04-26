Украинцы разделились по поводу того, кто должен обеспечивать их благосостояние - сами или государство, - опрос Фонда "Демократичні ініціативи". ИНФОГРАФИКА

Пятая часть украинцев считают, что их благосостояние должно обеспечивать государство, еще столько же - что они должны делать это самостоятельно. Вдвое больше тех, кто ориентируется на баланс между этими вариантами.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом "Демократичні ініціативи" и Центром Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

"В нашем обществе не распространены ни однозначный индивидуализм и самостоятельность, ни однозначный патернализм", - отметили социологи.

Более половины украинцев считают, что уровень жизни граждан должны в одинаковой степени обеспечивать и государство, и они сами.

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На самостоятельное обеспечение жизни ориентированы более состоятельные украинцы, на то, чтобы его обеспечивало государство - бедные или с низким уровнем обеспеченности. "Но даже среди состоятельных преобладает тенденция к комбинированию личной активности и государственной поддержки", - говорится в результатах исследования.

При этом ориентация на самостоятельность больше распространена среди людей в возрасте до 50 лет. В старших возрастных группах украинцы больше ориентируются на государственное обеспечение.

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Кто и как проводил опрос

Опрос был проведен Фондом "Демократичні ініціативи" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%