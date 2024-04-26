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Украинцы разделились по поводу того, кто должен обеспечивать их благосостояние - сами или государство, - опрос Фонда "Демократичні ініціативи". ИНФОГРАФИКА

Хто має забезпечувати добробут українців?

Пятая часть украинцев считают, что их благосостояние должно обеспечивать государство, еще столько же - что они должны делать это самостоятельно. Вдвое больше тех, кто ориентируется на баланс между этими вариантами.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом "Демократичні ініціативи" и Центром Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

"В нашем обществе не распространены ни однозначный индивидуализм и самостоятельность, ни однозначный патернализм", - отметили социологи.

Более половины украинцев считают, что уровень жизни граждан должны в одинаковой степени обеспечивать и государство, и они сами.

Также читайте: Украинцы считают простых людей мудрее политиков и видят значительные разногласия между народом и политической элитой, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Що українці думають про те, хто має забезпечувати їхній добробут

На самостоятельное обеспечение жизни ориентированы более состоятельные украинцы, на то, чтобы его обеспечивало государство - бедные или с низким уровнем обеспеченности. "Но даже среди состоятельных преобладает тенденция к комбинированию личной активности и государственной поддержки", - говорится в результатах исследования.

При этом ориентация на самостоятельность больше распространена среди людей в возрасте до 50 лет. В старших возрастных группах украинцы больше ориентируются на государственное обеспечение.

Также читайте: Украинцев, пытающихся избежать мобилизации, меньше всего в центре страны, - опрос Фонда "Демократические инициативы". ИНФОГРАФИКА

Кто и как проводил опрос

Опрос был проведен Фондом "Демократичні ініціативи" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%

Автор: 

опрос (2820) Центр Разумкова (229) цены (2290) заработная плата (2399)


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Топ комментарии
+9
Давно поділені. Одні сприйняли заклик минулої влади "Вам потрібно важко працювати, щоб стати успішними. Ми вам створюємо умови як в ЄС, а далі працюйте". Інші дивились ТВ, як актор самоучка, комік в стилі фарсу, обіцяв, що зробить чудо, і працювати не потрібно.
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26.04.2024 14:13
+8
73% вважають, як і їхній улюбленець, що любі їхні потреби повинні забезпечувати не тільки союзники, а й взагалі всі держави світу! вони ж "нікаму нічєго нє должні".
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26.04.2024 14:15
+8
якась маніпуляція. що вкладається в розуміння "забезпечувати добробут"? це типу сидіти на дивані, ніхєра не робити та звинувачувати всіх і вся в тому, як все навкруги хєрово, чекаючи, що хтось тобі за тебе "забезпечить добробут"?
таких совкових чекателів добробуту в Україні ще, нажаль, багато. і чекають вони не тільки добробут, а ще ковбасу по 2,20 та *****, який прийде, парядачєк наведе, та добробутом їх забезпечить на все життя.
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26.04.2024 14:18
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Тикаєте паличков щодо суспільних настроїв та можливих соціальних заворушень?

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26.04.2024 14:07 Ответить
Тобто все йде до того, щоб пенсіонери, інваліди, та інші не захищені категорії населення самі себе забезпечували .
Ну так, президент нікому нічого не должен, тепер скоро держава не буде должна нікому нічого.
Зато ви всі должни і президентові і його посіпакам і державі.
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26.04.2024 14:11 Ответить
Додік! Зміни прапор на червоний,с зіркою!
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26.04.2024 14:29 Ответить
Якби зе-влада не відшивала бабло то рівень життя був би 2 рази вищий. 100%.
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26.04.2024 14:12 Ответить
Давно поділені. Одні сприйняли заклик минулої влади "Вам потрібно важко працювати, щоб стати успішними. Ми вам створюємо умови як в ЄС, а далі працюйте". Інші дивились ТВ, як актор самоучка, комік в стилі фарсу, обіцяв, що зробить чудо, і працювати не потрібно.
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26.04.2024 14:13 Ответить
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26.04.2024 23:33 Ответить
Хм, 50 років держава чхала на мій добробут, лиш регулярно отримувала податки.
Здається, у держави переді мною вже накопичився деякий борг (не навпаки!)
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26.04.2024 14:14 Ответить
Якби зе-влада не відшивала бабло то рівень життя був би 2 рази вищий. 100%. Може й більше.
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26.04.2024 14:14 Ответить
73% вважають, як і їхній улюбленець, що любі їхні потреби повинні забезпечувати не тільки союзники, а й взагалі всі держави світу! вони ж "нікаму нічєго нє должні".
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26.04.2024 14:15 Ответить
Ну, як завжди, ще дофіга совків, які вважають, що держава повинна їх годувати.

А прикол у тому, що деожава повинна забезпечити умоаи, щоб кожен бажаючий міг сам забезпечити собі добробут.

Ледащему дурню (якому всі винні) ***, працьовитому та розумному добре оплачувану роботу.
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26.04.2024 14:15 Ответить
якась маніпуляція. що вкладається в розуміння "забезпечувати добробут"? це типу сидіти на дивані, ніхєра не робити та звинувачувати всіх і вся в тому, як все навкруги хєрово, чекаючи, що хтось тобі за тебе "забезпечить добробут"?
таких совкових чекателів добробуту в Україні ще, нажаль, багато. і чекають вони не тільки добробут, а ще ковбасу по 2,20 та *****, який прийде, парядачєк наведе, та добробутом їх забезпечить на все життя.
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26.04.2024 14:18 Ответить
А потім волають: "ми нє єтава хатєлі!". Ну як мешканці ордло після2016,а осболиво 2022!
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26.04.2024 14:24 Ответить
держава повинна забезпечувати добробут насамперед чиновників всіх рівнів, політиків та вигоодоотримувачів від утримання партій та інших, хто харчується від наших податків... всі інші йдуть в сад. або лісом... ось оці перші жодного разу не сумніваються в тому, хто кому винен...
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26.04.2024 14:22 Ответить
Ці 22% - залізобетоний,та ще й броньований, лохторат зєленского!
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26.04.2024 14:26 Ответить
І що рівень життя в державі хтось може забезпечити? Навіщо такі безглузді питання і обговорення.
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26.04.2024 14:26 Ответить
Лохами не народжуються, лохів "виховує" пропаганда.
"...на дурня не потрібен гострий ніж, йому з три короби набрешеш і роби з ним що хочеш..." - класика ...
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26.04.2024 23:48 Ответить
Люди СХАМЕНІТЬСЯ ,яка влада на даний час ....?
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26.04.2024 14:27 Ответить
а шо робити непрацездатним інвалідам, які себе не в змозі обслужити в побуті???
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26.04.2024 14:33 Ответить
Раніше треба було думати перед тим як стати інвалідом , вести здоровий образ життя , не вживати наркоту , не пити китайський спирт з гімна , займатись фізкольтурою ...
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26.04.2024 17:23 Ответить
не пив спиртного ні краплі, не палив ніколи, йога з дитинства, з 13 до 60 - вегетаріанець (із тваринного споживав молочне, мед та ембріональне: яйця, ікру), зараз вимушений їсти, що дають. Настільна книга дитинства Аґаджанян та Катков "Резерви вашого організму", на основі якої розробив власний режим життя СОФН - СамоОбмежень та Фізіологічних Навантажень, який включав: ранкову пробіжку 10-20 км, денне тренування чи (через день) плавання 2 км , вечірне тренування 4 год чи (через день) пробіжка 20-30 км.
Оскільки мав спадкову схильність, то захворів на варікоз. Під тиском військомату, аби оздоровити призовника для строєвої, мені зробили невдалу операцію венектомії (для молодого хірурга то була перша така практика.. потренувався на мені), що привело до зараження та щорічного рецедиву рожистого запалення, а його ніхто не лікує (окрім бабок-шептух). Ота щорічна бешиха (часто по два рази) перетворила мої ноги на жах в суцільних трофічних ранах на кератизованій шкірі... Але інвалідність отримав з іншої причини, хоча в якості емоційного впливу на лікарів вигляд моїх нижніх кінцівок був приголомшливим.
і да... пішов ти в дупу, сірьожа.
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26.04.2024 18:18 Ответить
Я без пропитания не могу, где же я буду харчеваться?
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26.04.2024 14:36 Ответить
кілограм гречки, це добробут?
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26.04.2024 15:11 Ответить
В чехії гречка називають поганка.
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26.04.2024 17:24 Ответить
Давно спостерігаю, що у цих соціолухів як правило питання або дурнуваті, або явно маніпулятивні. Питання ставлять як правило такі, що вимагають однозначної відповіді, хоча переважна більшість проблем не має однозначної відповіді, чого вартує те ж формулювання "рівною мірою", хоча той же "рівень життя" має безліч параметрів, це і індивідуальні доходи і питання безпеки, це інфрастуктура і екологія, і в одному більшість залежить від самої людини, в іншому - від держави... Заради цікавості зайшов на сайт, передивився теми опитувань і там повний набір маніпулятивних питань, особливо тих, що торкаються влади і виборів.
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26.04.2024 15:13 Ответить
Дивно, бо завжди вважав, що державу створює НАРОД, який вчиться обробляти РАЙ. ТІ, ЩО НЕ ВЧАТЬСЯ? Так скоро, - без закінчення Академії Джунглів(ад) жоден "шлях до РАЮ" не знаходить. Довго вчитись? Кому як повезе, ***** точно за Земне коло з УРНИ не вилізе. До речі, АРХ-І-МАНД-Ріто-в та згідно ЗАКОНУ ПОДІБНОСТІ подібних їм, тобто всю "тупо церкву" чекає те, що вказав БОГ географічно: - лоно типу *****, тарілка типу *****, ложка типу *****, де знаходяться та як виглядає одежа-шкура хай дивляться самі. АРХ М
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26.04.2024 15:21 Ответить
Кожен має дбати про свою старість ще з часів коли стає студентом. Так у всьому цивілізованому світі. Виключення повинні бути для людей з інвалідністю. Крапка. Це при ідеальних умовах. Але у нас пенсійна система ще наполовину совдепівська. Погано, що більшість молоді про це не думають коли погоджуються отримувати зарплати в конвертах.
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26.04.2024 15:27 Ответить
Класичний розподіл 80 % на 20%.
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26.04.2024 15:48 Ответить
 
 