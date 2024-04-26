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Украинцы считают простых людей мудрее политиков и видят значительные разногласия между народом и политической элитой, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Українці не вірять політикам та хочуть, щоб керували люди з народу

Половина украинцев считают, что мнение простых людей важнее мнения профессиональных политиков и экспертов. Не согласен с этим утверждением лишь каждый пятый.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократичні ініціативи" и Центром Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

Простые люди vs политики: что думают украинцы?

"Достаточно распространенным среди украинских граждан является мнение, что простые люди лучше политиков знают, что и как делать в государстве и обществе. В частности, 51% опрошенных были полностью или скорее согласны с утверждением, что народ гораздо мудрее политиков, поэтому политики должны следовать только воле народа", - говорится в сообщении.

Українці вважають простий народ мудрішим за політиків

Читайте также: Украинцев, пытающихся избежать мобилизации, меньше всего в центре страны, - опрос Фонда "Демократичні ініціативи". ИНФОГРАФИКА

С утверждением, что часто мнение простых людей важнее, чем мнение профессиональных политиков и экспертов, полностью согласились или скорее согласились 48% опрошенных. Не согласны с таким утверждением лишь 1/5 респондентов.

Українці вважають простий народ мудрішим за політиків

При этом веру в народную мудрость чаще демонстрируют менее состоятельные украинцы (такое мнение распространено среди 60%). Более богатые относятся к этому утверждению критически.

Читайте также: Количество украинцев, не поддерживающих внешнюю политику власти, возросло, - опрос "Центра Разумкова"

Разногласия между элитой и народом

Большинство опрошенных (61%) полностью или скорее согласились с тем, что между политической элитой и народом в Украине существуют значительные разногласия; не согласны с этим утверждением только 12% респондентов.

Українці вважають простий народ мудрішим за політиків

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы больше всех из европейцев готовы защищать свою страну в условиях войны, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Кто должен управлять Украиной?

Но к идее, что Украиной должны руководить не профессиональные политики, а люди из народа, украинцы относятся более осторожно: полностью с этим согласны 43% опрошенных. Когда же этот вопрос задали так, чтобы он касался самих опрашиваемых, доля согласных составила 31%.

Українці вважають простий народ мудрішим за політиків

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество украинцев, которые считают, что события в государстве развиваются в неправильном направлении, выросло до 38%, - опрос

Українці вважають простий народ мудрішим за політиків

Мнение о том, что Украиной должны управлять простые люди, а не политики, чаще разделяют люди со средним или неполным средним образованием и низкими доходами.

Кто и как проводил опрос

Опрос был проведен Фондом "Демократичні ініціативи" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%

Автор: 

опрос (2820) политика (6909) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+13
Будь-який дебіл вважає, що він центр Всесвіту. Нічого нового.
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26.04.2024 13:22
+10
Ублюдок як і всі у отой команді 95.
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26.04.2024 13:24
+10
"вважають простих людей мудрішим за політиків"

плять, так а 5 років тому хіба 73% не "прАстих людьов" обрав на Банкову та в Раду? 🤡

Ефект Данінга-Крюгера в дії: дебіли ніяк не усвідомлять що вони дебіли і наробили прутні
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26.04.2024 13:30
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Правила форума Совет форумчан
рібята, а де коментатори? на яких ресурсах?
Бо бачу втут зовсім зав'яло це мистецтво..
Куди всі подалися?
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26.04.2024 13:21 Ответить
Демобілізація
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26.04.2024 13:29 Ответить
ну, це ж не дєбілізація
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26.04.2024 13:49 Ответить
Весна. На улице тепло. Вот люди и сидят меньше в комментах.
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26.04.2024 13:31 Ответить
чудєса в кустах... случаюЦЦа?
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26.04.2024 13:50 Ответить
бо простого мудрого наріду у нас аж 73%.... ну і політики теж з наріду....в кого не плюнь-усі мудрі))))
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26.04.2024 13:34 Ответить
так має бути.. а як інакше? кликати гебреїв на престол???
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26.04.2024 13:52 Ответить
Будь-який дебіл вважає, що він центр Всесвіту. Нічого нового.
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26.04.2024 13:22 Ответить
природня точка зору
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26.04.2024 13:53 Ответить
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26.04.2024 13:23 Ответить
Ублюдок як і всі у отой команді 95.
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26.04.2024 13:24 Ответить
Але цей "хороший русский" має наградний "глок" від МВС...
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26.04.2024 13:28 Ответить
Ублюдки нагороджуюсь ублюдків.
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26.04.2024 13:29 Ответить
А де ви у нас, в цьому кодлі голосящих Сяв, крадіїв, зрадників, безуглих с арохаміями тощо побачили політичну еліту? Ну окрім Пороха та його команди?
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26.04.2024 13:23 Ответить
Так власне оті всі безуглі з богуцькими поліьютиками не є. Це власне і є той нарід, який "мудріший за політиків". Це біда. Тому, що у владу знову виберуть барменів, фітнес-трегерів і безробітних.
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26.04.2024 13:43 Ответить
так воно поки десь у себе в кіоску чи магазині, то мудре, а як до влади дорветься, то шось йому робиця - корчит 'го та плющить
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26.04.2024 13:55 Ответить
По факту , як 33 роки тому , в Україні небуло справжньої еліти нації , так її нема і зараз ... І в цьому головна українська проблєма
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26.04.2024 13:23 Ответить
бо вся та "еліта" не українська...
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26.04.2024 13:30 Ответить
Так в тому і річ ... Питання - чому , за стільки років , немає еліти української ?
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26.04.2024 13:34 Ответить
Може ти просто сліпий чи якийсь комплекс меншовартості, або не чув таких імен як В'ячеслав Чорновіл, Ліна Костенко, Богдан Ступка, Борис Патон, брати Кличко, Андрій Шевченко, ...?
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26.04.2024 13:44 Ответить
З вашого списку лише Ліна Василівна Костенко.
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26.04.2024 13:51 Ответить
Я навів приклад політичної, культурної, наукової та спортивної еліти України, до того ж визнаної світом. Можете не погоджуватись, але це лише маленька частинка видатних українців.
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26.04.2024 14:09 Ответить
останній і мови не знає
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26.04.2024 13:56 Ответить
ты почти попал в глаз - он этнический русский...
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26.04.2024 14:56 Ответить
Еліта ... це декілька поколінь (мінімум чотири) в яких жінки мали вищу освіту, чоловіки займалися розумовою працею, а родина не мала матеріальних проблем і володіла нерухомістю...
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26.04.2024 13:48 Ответить
нє, еліта - це в кого серце болить за Україну, а не за свій палац, що скоріше всього не над Десною, а десь на березі жєнєвського озєра.. в посьолку Мантрьо
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26.04.2024 13:58 Ответить
У нас вся "сердешна" країна спершу проголосувала за прокацапленого жида зєлєнского, а тепер донатить на ЗСУ корумпованому блазню Притулі... А з розумом і тверезим розрахунком якось не сталось...
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26.04.2024 14:22 Ответить
Першим Президентом України мав стати останній Президент УНР разом зі своїм Урядом. Ніколи не пізно виправити помилку. Не важливо, як воно є - важливо, як воно має бути (Я).
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26.04.2024 13:33 Ответить
Звідки ж їй взятись? Еліта будь якого суспільства виростає з ситості і власності. У нас не те що еліти, а середнього класу як такого немає. Є сотня олігархічних сімей і понад 80% голодранців, яким платять рівно стільки щоб вони жили від зарплати до зарплати і не мали змоги розвиватися в політичних громадян. Якщо 17 років потрібно заробляти на однокімнатну квартиру то коли розвиватися? Які книжки? Зомбоящик з "єдиними новинами"...
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26.04.2024 13:44 Ответить
как ты с Кацапии приехал - так хоть что-то появилось.../и не спорь.../
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26.04.2024 14:54 Ответить
"Политическая элита" - это зеркальное отражение общества.
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26.04.2024 13:25 Ответить
Зато політики вміють лізти по головах - гадячи один на одного
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26.04.2024 13:28 Ответить
Тобто ці "політики" десь з Проксіми Центавра поналітали сюди, чи з Марса?

Чи таки "плоть від плоті простого мудрого народу"?
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26.04.2024 13:30 Ответить
Колись в Киівськіи Русі верхівка була із Скандинавіі - було б непогано повторити і суддів з Заходу - бо наші невиліковні
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26.04.2024 13:37 Ответить
Зовнішнє, західне управління - чи не єдиний шанс на нормальне майбутнє, бо з тієї сраки, в яку залізли, українці самі не вилізуть.
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26.04.2024 13:40 Ответить
Угу, люде знають.
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26.04.2024 13:28 Ответить
в нас на кожного Івана два гетьмана, а на когного гетьмана, додатковий отаман))) нє ну влада в нас з народу, хоча яка вже різниця)))
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26.04.2024 13:29 Ответить
Одна з найголовніших бздурів пропаганди - легенда про унікальну націю, величне минуле та "духовність" і "здобутки". Чим тупіше основне стадо, тим краще це заходить юрбі.
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26.04.2024 13:29 Ответить
Как понимать термин "простые люди"? Сидит иван говненко по матери говнов перед телевизором после смены на ХТЗ и восхищается, какие китайцы молодцы как экономику построили. Это простой человек? Или вова подкацапенко из Сум смотрит камедиклаб и ржет с шуток про гейропку и тупых американцев. Это простой человек?
Людей разводят одной и той же сказкой. да там все буржуи бояре ничего не знают о стенаниях "простого народа". Вот придет наш кандидат от народа и тогда заживем. Ничего не напоминает?
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26.04.2024 13:30 Ответить
"простые люди" - это те, чей удел думать задницей, принимать ошибочные решения, страдать из-за них и не понимать кто во всем виноват.
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26.04.2024 13:36 Ответить
"вважають простих людей мудрішим за політиків"

плять, так а 5 років тому хіба 73% не "прАстих людьов" обрав на Банкову та в Раду? 🤡

Ефект Данінга-Крюгера в дії: дебіли ніяк не усвідомлять що вони дебіли і наробили прутні
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26.04.2024 13:30 Ответить
"а шо ваш Порох?", "хотьпоржом"
А зараз кіпішують біля посольств, бо обрана ними влада захотіла їх додому повернути..
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26.04.2024 13:33 Ответить
Та ні, вас бовдурів трішки з гівна підняли "пагані барихі" так ви знов з улюлюканням туди полізли.
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26.04.2024 13:49 Ответить
Так розкажи, хто в те гівно опустив, перш ніж з нього "трішки" підняти?
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26.04.2024 14:08 Ответить
Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался; существованье его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим. как он называл, философическим вопросом: " Вот, например, зверь, - говорил он, ходя по комнате, - зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица, почему не вылупливается из яйца?

...а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос: "Ну а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать".

(Н. В. Гоголь, "Мертвые души")
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26.04.2024 13:33 Ответить
НОВИНИ ПРАВДИ: блог Олешко | КИЇВ УКРАЇНА

Коли ми дивувались в 2022 році, чому відомі росіяни мовчали та не засуджували публічно дії своєї влади та Путіна стосовно війни проти України, бо були залякані та пригнічені цим режимом, та знали про наслідки, які можуть бути…
Ми ж їх не розуміли? Сміялись, як вони можуть боятись?
Тепер можна не дивуватись, чому відомі українці мовчать про порушення прав громадян та Конституції діями власної влади та Зеленського в їх рідній країні.
І не тому, що підтримують чи погоджуються з діями та законами, постановами які приймає ОП, а тому, що залякані та знають про наслідки.
Анонімні телеграм канали та державні органи останні місяці залякували всіх блогерів та відомих особистостей повістками та перевірками податківців, або відкриттям сфабрикованих кримінальних справ за критику Президента (на прикладі Мирослава Олешко - мене).
Депутатів залякували СІЗО на прикладі Дубінського. Військових залякували на прикладі Червінського.
Інших просто купили, наприклад, як піар-вояк Демсокири, котрі публічно заявляють, що Червінського вони не підтримають, людину яка сидить більше року, в той час як радник Зеленського Шило за вкрадені мільйони перебуває на волі.
Так само купили багатьох в Росії, тому всі мовчали за арешти опозиційних громадян та активістів.

В 2022 році, в бажанні зберегти країну, ми дозволили владі розпочати будівництво автократії та диктатури. Як доречно сказав вчора Віталій Портников:
"Правова держава або для всіх, або ні для кого. І будь які елементи неправової держави створюють умови для зникнення самої української держави і української нації".
Нажаль, ми йдемо тепер саме цим шляхом. Мені боляче та страшно за майбутнє України.
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26.04.2024 13:40 Ответить
Що значить прості люди? І що значить професійний політик і експерт?
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26.04.2024 13:53 Ответить
о, да. прості люди вони наймудріші, саме вони приводили до влади, як не зека, то незрозумілу команду з незрозумілими цілями..., а потім - а що я можу, вони всі однакові...
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26.04.2024 13:57 Ответить
Це п...ц повний.Тупе стадо досі не зрозуміло що "простий нарід" не зможе керувати країною.Невже до дебілів не доходе,що (кухарки,слюсаря,дворникі і фотографи) не можуть керувати країною.Це що новий варіант "робочіх і крестьян" в 21му сторіччі.
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26.04.2024 14:01 Ответить
Це не проблема, завжди так було з моменту виникнення перших людських суспільств.
Проблема в відносно новій абсолютизації системи поголовної демократії, де Енштейн і алкаш під парканом мають один голос.
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26.04.2024 14:07 Ответить
Прості "мудрі" люди привели до влади колаборанта Кравчука маючи Чорновола, який частину життя провів в тюрмах за проукраїнські погляди. Прості "мудрі"люди привели до влади Вітю страуса з двома судимостями який за гроші продав Україну кацапам.Прості "мудрі"люди під час війни привели до влади клоуна який про#бав практично весь Донбас і частину півдня.І при цьому прості люди вважають себе мудрими , бл#дь ця нація в більшості своїй запрограмована на поразку.
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26.04.2024 14:02 Ответить
Перед цим прості люди за московські гроші обрали зрадника Брюховецького на Чорній раді 1663 який підписав все що хотіли москалі і віддав Гетьманщину в рабство.
Потім в 1917 замість патріота Міхновського обрали Вінниченка з його соціалістичною ЦР що заглядала в очі Троцького в пошуках миру, аж поки армія не розбіглась (та яку збирав Міхновський).
Далі мудрий нарід в 1918 наслухався червоної пропаганди про баригу Скоропадського, і на більшовицькі гроші прогнав гетьмана. І не треба тут про обіцянки федерації (це були Мінські угоди того часу щоб виграти час).
Далі, Петлюра (Зе того часу) з залишками армії позаздрив рейтингу героя Болбочана і знищив його.

А в цей час 85% мудрого народу громили панські маєтки, топили книгами пічки, і ділили халявну землю, чекаючи більшовиків. І це свідчення старих людей і зокрема мого діда, які ніякими розповідями в підручниках про "незліченну орду більшовиків з Пітера" не перебрешеш...
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26.04.2024 16:47 Ответить
Зайве підтвердження того що 80% популяції - посполиті на підножному харчуванні, що потребують стороннього керівництва.
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26.04.2024 14:03 Ответить
хто замовлят це опитування? - що за хрінь? взагалі себе не поважають.
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26.04.2024 14:06 Ответить
в простих людей одна біда, занадто наївні - звідси і такі хитрозроблені еліти, якщо їх можна так взагалі назвати.
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26.04.2024 14:10 Ответить
пропонуую нову тему для всеосяжного опитування - "чи твоя теща мудріша за політиків", "чи твоя родина має бути при владі", .... вони продовжують виховувати стадо!
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26.04.2024 14:14 Ответить
Прислів'я і дії :

"Чому ми дурні ? Бо бідні.
А чому бідні ? Бо дурні".

Як цей соціалізм генетичний задрав. Коли вже люди зрозуміють, що ганьба - це бути жебраком, а не багатим. Ганьба - це бути тупим, а не мати хорошу освіту. Керувати мають люди з освітою, досвідом, статусом і статками, а не "людина з народу", "скромний", "сирохман". Багаті мають викликати повагу, а не ненависть . . .

В депутати / міністри повинні йти люди з науковими ступенями (не купленими), а не хоч і правильні, але без освіти "Парасюки", "козаки Гаврилюки" і "баби Параски" . . . Причому не хоч які спеціальності - якщо у тебе немає диплома доктора філософії (кандидат наук по-старому) або доктора наук по праву, економіці чи міжнародним відносинам, то тобі нічого робити у Верховній Раді, наприклад. Якщо ти не володієш мінімум двома іноземними мовами (англійська - обов'язково, друга - на вибір, але не російська), то теж в депутати / міністри не можна. І так далі.

Еліта має бути, причому поколіннями, а не шобла дворова нами має керувати, бо "вони з народа".
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26.04.2024 14:15 Ответить
раз вже обрали прастихпарнєйснаріда і отримали *******, але граблі - то наше фсьо! невиліковні довбойоби
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26.04.2024 14:21 Ответить
найбільша проблема України / Українців- ніхто нікому не довіряе....
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26.04.2024 15:14 Ответить
Треба ж таке... У БОГА НАРОД(незалежно від вигляду) є богоподібним, з одним але: - подібність може бути як примітивна, так і значна, якщо ми про РУКИ та РОЗУМ. БОГОПОДІБНА ЕЛІТА(ЧАСТИНА НАРОДУ) ЦЕ ТІ, ХТО САМ!!!(ЯК БОГ) ВМІЄ НАКРИВАТИ НАРОДУ СТІЛ РУКАМИ ТА РОЗУМОМ ХЛІБОМ ТА ЙОГО ЕКВІВАЛЕНТАМИ, все інше - ТРУТНІ. АРХ М
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26.04.2024 15:42 Ответить
три дні, як від корита і вже диви - еліта
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26.04.2024 16:19 Ответить
Млять, прежде чем трындеть разберитесь с определением!
Что означает слово "элита"?
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26.04.2024 17:56 Ответить
все що треба знати про простий нарід - простий нарід 5 років тому вибрав Зе, до сих пір ржем
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27.04.2024 08:58 Ответить
ТИПІЧНИ "ЛЮДИ З НАРОДУ", НУЛЬОВІ ПОЛІТИКИ.
ВСЕ, ЯК БАЖАЄ "ГЛИБИННИЙ НАРІД":
.
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27.04.2024 10:27 Ответить
 
 