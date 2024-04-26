Украинцы считают простых людей мудрее политиков и видят значительные разногласия между народом и политической элитой, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Половина украинцев считают, что мнение простых людей важнее мнения профессиональных политиков и экспертов. Не согласен с этим утверждением лишь каждый пятый.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократичні ініціативи" и Центром Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

Простые люди vs политики: что думают украинцы?

"Достаточно распространенным среди украинских граждан является мнение, что простые люди лучше политиков знают, что и как делать в государстве и обществе. В частности, 51% опрошенных были полностью или скорее согласны с утверждением, что народ гораздо мудрее политиков, поэтому политики должны следовать только воле народа", - говорится в сообщении.

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С утверждением, что часто мнение простых людей важнее, чем мнение профессиональных политиков и экспертов, полностью согласились или скорее согласились 48% опрошенных. Не согласны с таким утверждением лишь 1/5 респондентов.

При этом веру в народную мудрость чаще демонстрируют менее состоятельные украинцы (такое мнение распространено среди 60%). Более богатые относятся к этому утверждению критически.

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Разногласия между элитой и народом

Большинство опрошенных (61%) полностью или скорее согласились с тем, что между политической элитой и народом в Украине существуют значительные разногласия; не согласны с этим утверждением только 12% респондентов.

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Кто должен управлять Украиной?

Но к идее, что Украиной должны руководить не профессиональные политики, а люди из народа, украинцы относятся более осторожно: полностью с этим согласны 43% опрошенных. Когда же этот вопрос задали так, чтобы он касался самих опрашиваемых, доля согласных составила 31%.

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Мнение о том, что Украиной должны управлять простые люди, а не политики, чаще разделяют люди со средним или неполным средним образованием и низкими доходами.

Кто и как проводил опрос

Опрос был проведен Фондом "Демократичні ініціативи" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%