Українці вважають простих людей мудрішим за політиків та бачать значні розбіжності між народом та політичною елітою, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Половина українців вважають, що думка простих людей важливіша за думку професійних політиків та експертів. Не згоден із цим твердженням лише кожен п’ятий.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прості люди vs політики: що думають українці?

"Досить поширеною серед українських громадян є думка, що прості люди краще за політиків знають, що і як робити в державі та суспільстві. Зокрема, 51% опитаних були цілком чи скоріше згодні з твердженням, що народ набагато мудріший за політиків, тому політики повинні слідувати тільки волі народу", - йдеться у повідомленні.

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Із твердженням, що часто думка простих людей важливіша, ніж думка професійних політиків та експертів, повністю погодилися або скоріше погодилися 48% опитаних. Не згодні з таким твердженням лише 1/5 респондентів.

При цьому віру в народну мудрість частіше демонструють менш заможні українці (така думка поширена серед 60%). Багатші ставляться до цього твердження критичніше.

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Розбіжності між елітою та народом

Більшість опитаних (61%) цілковито або скоріше погодилися з тим, що між політичною елітою та народом в Україні існують чималі розбіжності; не згодні з цим твердженням лише 12% респондентів.

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Хто має керувати Україною?

Але до ідеї, що Україною повинні керувати не професійні політики, а люди з народу, українці ставляться більш обережно: повністю із цим згодні 43% опитаних. Коли ж це питання задали так, щоб воно стосувалося самих опитуваних, частка тих, хто погодився, становила 31%.

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Думку про те, що Україною повинні керувати прості люди, а не політики, частіше поділяють люди із середньою або неповною середньою освітою та низькими статками.

Хто та як проводив опитування

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.