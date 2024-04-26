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Новини
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Українці вважають простих людей мудрішим за політиків та бачать значні розбіжності між народом та політичною елітою, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці не вірять політикам та хочуть, щоб керували люди з народу

Половина українців вважають, що думка простих людей важливіша за думку професійних політиків та експертів. Не згоден із цим твердженням лише кожен п’ятий.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прості люди vs політики: що думають українці?

"Досить поширеною серед українських громадян є думка, що прості люди краще за політиків знають, що і як робити в державі та суспільстві. Зокрема, 51% опитаних були цілком чи скоріше згодні з твердженням, що народ набагато мудріший за політиків, тому політики повинні слідувати тільки волі народу", - йдеться у повідомленні.

Українці вважають простий народ мудрішим за політиків

Читайте: Українців, які намагаються уникнути мобілізації, найменше в центрі країни, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи". ІНФОГРАФІКА

Із твердженням, що часто думка простих людей важливіша, ніж думка професійних політиків та експертів, повністю погодилися або скоріше погодилися 48% опитаних. Не згодні з таким твердженням лише 1/5 респондентів.

Українці вважають простий народ мудрішим за політиків

При цьому віру в народну мудрість частіше демонструють менш заможні українці (така думка поширена серед 60%). Багатші ставляться до цього твердження критичніше.

Також читайте: Українці найбільше з європейців готові захищати свою країну в умовах війни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Розбіжності між елітою та народом

Більшість опитаних (61%) цілковито або скоріше погодилися з тим, що між політичною елітою та народом в Україні існують чималі розбіжності; не згодні з цим твердженням лише 12% респондентів.

Українці вважають простий народ мудрішим за політиків

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість українців, які не підтримують зовнішню політику влади, зросла, - опитування "Центру Разумкова"

Хто має керувати Україною?

Але до ідеї, що Україною повинні керувати не професійні політики, а люди з народу, українці ставляться більш обережно: повністю із цим згодні 43% опитаних. Коли ж це питання задали так, щоб воно стосувалося самих опитуваних, частка тих, хто погодився, становила 31%.

Українці вважають простий народ мудрішим за політиків

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 74% українців підтримують відправлення західних військ в Україну, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

Українці вважають простий народ мудрішим за політиків

Думку про те, що Україною повинні керувати прості люди, а не політики, частіше поділяють люди із середньою або неповною середньою освітою та низькими статками.

Хто та як проводив опитування

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Автор: 

опитування (1925) політика (4343) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+13
Будь-який дебіл вважає, що він центр Всесвіту. Нічого нового.
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26.04.2024 13:22
+10
Ублюдок як і всі у отой команді 95.
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26.04.2024 13:24
+10
"вважають простих людей мудрішим за політиків"

плять, так а 5 років тому хіба 73% не "прАстих людьов" обрав на Банкову та в Раду? 🤡

Ефект Данінга-Крюгера в дії: дебіли ніяк не усвідомлять що вони дебіли і наробили прутні
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26.04.2024 13:30
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рібята, а де коментатори? на яких ресурсах?
Бо бачу втут зовсім зав'яло це мистецтво..
Куди всі подалися?
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26.04.2024 13:21 Відповісти
Демобілізація
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26.04.2024 13:29 Відповісти
ну, це ж не дєбілізація
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26.04.2024 13:49 Відповісти
Весна. На улице тепло. Вот люди и сидят меньше в комментах.
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26.04.2024 13:31 Відповісти
чудєса в кустах... случаюЦЦа?
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26.04.2024 13:50 Відповісти
бо простого мудрого наріду у нас аж 73%.... ну і політики теж з наріду....в кого не плюнь-усі мудрі))))
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26.04.2024 13:34 Відповісти
так має бути.. а як інакше? кликати гебреїв на престол???
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26.04.2024 13:52 Відповісти
Будь-який дебіл вважає, що він центр Всесвіту. Нічого нового.
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26.04.2024 13:22 Відповісти
природня точка зору
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26.04.2024 13:53 Відповісти
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26.04.2024 13:23 Відповісти
Ублюдок як і всі у отой команді 95.
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26.04.2024 13:24 Відповісти
Але цей "хороший русский" має наградний "глок" від МВС...
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26.04.2024 13:28 Відповісти
Ублюдки нагороджуюсь ублюдків.
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26.04.2024 13:29 Відповісти
А де ви у нас, в цьому кодлі голосящих Сяв, крадіїв, зрадників, безуглих с арохаміями тощо побачили політичну еліту? Ну окрім Пороха та його команди?
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26.04.2024 13:23 Відповісти
Так власне оті всі безуглі з богуцькими поліьютиками не є. Це власне і є той нарід, який "мудріший за політиків". Це біда. Тому, що у владу знову виберуть барменів, фітнес-трегерів і безробітних.
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26.04.2024 13:43 Відповісти
так воно поки десь у себе в кіоску чи магазині, то мудре, а як до влади дорветься, то шось йому робиця - корчит 'го та плющить
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26.04.2024 13:55 Відповісти
По факту , як 33 роки тому , в Україні небуло справжньої еліти нації , так її нема і зараз ... І в цьому головна українська проблєма
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26.04.2024 13:23 Відповісти
бо вся та "еліта" не українська...
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26.04.2024 13:30 Відповісти
Так в тому і річ ... Питання - чому , за стільки років , немає еліти української ?
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26.04.2024 13:34 Відповісти
Може ти просто сліпий чи якийсь комплекс меншовартості, або не чув таких імен як В'ячеслав Чорновіл, Ліна Костенко, Богдан Ступка, Борис Патон, брати Кличко, Андрій Шевченко, ...?
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26.04.2024 13:44 Відповісти
З вашого списку лише Ліна Василівна Костенко.
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26.04.2024 13:51 Відповісти
Я навів приклад політичної, культурної, наукової та спортивної еліти України, до того ж визнаної світом. Можете не погоджуватись, але це лише маленька частинка видатних українців.
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26.04.2024 14:09 Відповісти
останній і мови не знає
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26.04.2024 13:56 Відповісти
ты почти попал в глаз - он этнический русский...
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26.04.2024 14:56 Відповісти
Еліта ... це декілька поколінь (мінімум чотири) в яких жінки мали вищу освіту, чоловіки займалися розумовою працею, а родина не мала матеріальних проблем і володіла нерухомістю...
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26.04.2024 13:48 Відповісти
нє, еліта - це в кого серце болить за Україну, а не за свій палац, що скоріше всього не над Десною, а десь на березі жєнєвського озєра.. в посьолку Мантрьо
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26.04.2024 13:58 Відповісти
У нас вся "сердешна" країна спершу проголосувала за прокацапленого жида зєлєнского, а тепер донатить на ЗСУ корумпованому блазню Притулі... А з розумом і тверезим розрахунком якось не сталось...
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26.04.2024 14:22 Відповісти
Першим Президентом України мав стати останній Президент УНР разом зі своїм Урядом. Ніколи не пізно виправити помилку. Не важливо, як воно є - важливо, як воно має бути (Я).
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26.04.2024 13:33 Відповісти
Звідки ж їй взятись? Еліта будь якого суспільства виростає з ситості і власності. У нас не те що еліти, а середнього класу як такого немає. Є сотня олігархічних сімей і понад 80% голодранців, яким платять рівно стільки щоб вони жили від зарплати до зарплати і не мали змоги розвиватися в політичних громадян. Якщо 17 років потрібно заробляти на однокімнатну квартиру то коли розвиватися? Які книжки? Зомбоящик з "єдиними новинами"...
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26.04.2024 13:44 Відповісти
как ты с Кацапии приехал - так хоть что-то появилось.../и не спорь.../
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26.04.2024 14:54 Відповісти
"Политическая элита" - это зеркальное отражение общества.
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26.04.2024 13:25 Відповісти
Зато політики вміють лізти по головах - гадячи один на одного
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26.04.2024 13:28 Відповісти
Тобто ці "політики" десь з Проксіми Центавра поналітали сюди, чи з Марса?

Чи таки "плоть від плоті простого мудрого народу"?
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26.04.2024 13:30 Відповісти
Колись в Киівськіи Русі верхівка була із Скандинавіі - було б непогано повторити і суддів з Заходу - бо наші невиліковні
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26.04.2024 13:37 Відповісти
Зовнішнє, західне управління - чи не єдиний шанс на нормальне майбутнє, бо з тієї сраки, в яку залізли, українці самі не вилізуть.
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26.04.2024 13:40 Відповісти
Угу, люде знають.
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26.04.2024 13:28 Відповісти
в нас на кожного Івана два гетьмана, а на когного гетьмана, додатковий отаман))) нє ну влада в нас з народу, хоча яка вже різниця)))
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26.04.2024 13:29 Відповісти
Одна з найголовніших бздурів пропаганди - легенда про унікальну націю, величне минуле та "духовність" і "здобутки". Чим тупіше основне стадо, тим краще це заходить юрбі.
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26.04.2024 13:29 Відповісти
Как понимать термин "простые люди"? Сидит иван говненко по матери говнов перед телевизором после смены на ХТЗ и восхищается, какие китайцы молодцы как экономику построили. Это простой человек? Или вова подкацапенко из Сум смотрит камедиклаб и ржет с шуток про гейропку и тупых американцев. Это простой человек?
Людей разводят одной и той же сказкой. да там все буржуи бояре ничего не знают о стенаниях "простого народа". Вот придет наш кандидат от народа и тогда заживем. Ничего не напоминает?
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26.04.2024 13:30 Відповісти
"простые люди" - это те, чей удел думать задницей, принимать ошибочные решения, страдать из-за них и не понимать кто во всем виноват.
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26.04.2024 13:36 Відповісти
"вважають простих людей мудрішим за політиків"

плять, так а 5 років тому хіба 73% не "прАстих людьов" обрав на Банкову та в Раду? 🤡

Ефект Данінга-Крюгера в дії: дебіли ніяк не усвідомлять що вони дебіли і наробили прутні
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26.04.2024 13:30 Відповісти
"а шо ваш Порох?", "хотьпоржом"
А зараз кіпішують біля посольств, бо обрана ними влада захотіла їх додому повернути..
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26.04.2024 13:33 Відповісти
Та ні, вас бовдурів трішки з гівна підняли "пагані барихі" так ви знов з улюлюканням туди полізли.
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26.04.2024 13:49 Відповісти
Так розкажи, хто в те гівно опустив, перш ніж з нього "трішки" підняти?
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26.04.2024 14:08 Відповісти
Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался; существованье его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим. как он называл, философическим вопросом: " Вот, например, зверь, - говорил он, ходя по комнате, - зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица, почему не вылупливается из яйца?

...а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос: "Ну а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать".

(Н. В. Гоголь, "Мертвые души")
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26.04.2024 13:33 Відповісти
НОВИНИ ПРАВДИ: блог Олешко | КИЇВ УКРАЇНА

Коли ми дивувались в 2022 році, чому відомі росіяни мовчали та не засуджували публічно дії своєї влади та Путіна стосовно війни проти України, бо були залякані та пригнічені цим режимом, та знали про наслідки, які можуть бути…
Ми ж їх не розуміли? Сміялись, як вони можуть боятись?
Тепер можна не дивуватись, чому відомі українці мовчать про порушення прав громадян та Конституції діями власної влади та Зеленського в їх рідній країні.
І не тому, що підтримують чи погоджуються з діями та законами, постановами які приймає ОП, а тому, що залякані та знають про наслідки.
Анонімні телеграм канали та державні органи останні місяці залякували всіх блогерів та відомих особистостей повістками та перевірками податківців, або відкриттям сфабрикованих кримінальних справ за критику Президента (на прикладі Мирослава Олешко - мене).
Депутатів залякували СІЗО на прикладі Дубінського. Військових залякували на прикладі Червінського.
Інших просто купили, наприклад, як піар-вояк Демсокири, котрі публічно заявляють, що Червінського вони не підтримають, людину яка сидить більше року, в той час як радник Зеленського Шило за вкрадені мільйони перебуває на волі.
Так само купили багатьох в Росії, тому всі мовчали за арешти опозиційних громадян та активістів.

В 2022 році, в бажанні зберегти країну, ми дозволили владі розпочати будівництво автократії та диктатури. Як доречно сказав вчора Віталій Портников:
"Правова держава або для всіх, або ні для кого. І будь які елементи неправової держави створюють умови для зникнення самої української держави і української нації".
Нажаль, ми йдемо тепер саме цим шляхом. Мені боляче та страшно за майбутнє України.
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26.04.2024 13:40 Відповісти
Що значить прості люди? І що значить професійний політик і експерт?
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26.04.2024 13:53 Відповісти
о, да. прості люди вони наймудріші, саме вони приводили до влади, як не зека, то незрозумілу команду з незрозумілими цілями..., а потім - а що я можу, вони всі однакові...
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26.04.2024 13:57 Відповісти
Це п...ц повний.Тупе стадо досі не зрозуміло що "простий нарід" не зможе керувати країною.Невже до дебілів не доходе,що (кухарки,слюсаря,дворникі і фотографи) не можуть керувати країною.Це що новий варіант "робочіх і крестьян" в 21му сторіччі.
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26.04.2024 14:01 Відповісти
Це не проблема, завжди так було з моменту виникнення перших людських суспільств.
Проблема в відносно новій абсолютизації системи поголовної демократії, де Енштейн і алкаш під парканом мають один голос.
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26.04.2024 14:07 Відповісти
Прості "мудрі" люди привели до влади колаборанта Кравчука маючи Чорновола, який частину життя провів в тюрмах за проукраїнські погляди. Прості "мудрі"люди привели до влади Вітю страуса з двома судимостями який за гроші продав Україну кацапам.Прості "мудрі"люди під час війни привели до влади клоуна який про#бав практично весь Донбас і частину півдня.І при цьому прості люди вважають себе мудрими , бл#дь ця нація в більшості своїй запрограмована на поразку.
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26.04.2024 14:02 Відповісти
Перед цим прості люди за московські гроші обрали зрадника Брюховецького на Чорній раді 1663 який підписав все що хотіли москалі і віддав Гетьманщину в рабство.
Потім в 1917 замість патріота Міхновського обрали Вінниченка з його соціалістичною ЦР що заглядала в очі Троцького в пошуках миру, аж поки армія не розбіглась (та яку збирав Міхновський).
Далі мудрий нарід в 1918 наслухався червоної пропаганди про баригу Скоропадського, і на більшовицькі гроші прогнав гетьмана. І не треба тут про обіцянки федерації (це були Мінські угоди того часу щоб виграти час).
Далі, Петлюра (Зе того часу) з залишками армії позаздрив рейтингу героя Болбочана і знищив його.

А в цей час 85% мудрого народу громили панські маєтки, топили книгами пічки, і ділили халявну землю, чекаючи більшовиків. І це свідчення старих людей і зокрема мого діда, які ніякими розповідями в підручниках про "незліченну орду більшовиків з Пітера" не перебрешеш...
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26.04.2024 16:47 Відповісти
Зайве підтвердження того що 80% популяції - посполиті на підножному харчуванні, що потребують стороннього керівництва.
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26.04.2024 14:03 Відповісти
хто замовлят це опитування? - що за хрінь? взагалі себе не поважають.
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26.04.2024 14:06 Відповісти
в простих людей одна біда, занадто наївні - звідси і такі хитрозроблені еліти, якщо їх можна так взагалі назвати.
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26.04.2024 14:10 Відповісти
пропонуую нову тему для всеосяжного опитування - "чи твоя теща мудріша за політиків", "чи твоя родина має бути при владі", .... вони продовжують виховувати стадо!
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26.04.2024 14:14 Відповісти
Прислів'я і дії :

"Чому ми дурні ? Бо бідні.
А чому бідні ? Бо дурні".

Як цей соціалізм генетичний задрав. Коли вже люди зрозуміють, що ганьба - це бути жебраком, а не багатим. Ганьба - це бути тупим, а не мати хорошу освіту. Керувати мають люди з освітою, досвідом, статусом і статками, а не "людина з народу", "скромний", "сирохман". Багаті мають викликати повагу, а не ненависть . . .

В депутати / міністри повинні йти люди з науковими ступенями (не купленими), а не хоч і правильні, але без освіти "Парасюки", "козаки Гаврилюки" і "баби Параски" . . . Причому не хоч які спеціальності - якщо у тебе немає диплома доктора філософії (кандидат наук по-старому) або доктора наук по праву, економіці чи міжнародним відносинам, то тобі нічого робити у Верховній Раді, наприклад. Якщо ти не володієш мінімум двома іноземними мовами (англійська - обов'язково, друга - на вибір, але не російська), то теж в депутати / міністри не можна. І так далі.

Еліта має бути, причому поколіннями, а не шобла дворова нами має керувати, бо "вони з народа".
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26.04.2024 14:15 Відповісти
раз вже обрали прастихпарнєйснаріда і отримали *******, але граблі - то наше фсьо! невиліковні довбойоби
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26.04.2024 14:21 Відповісти
найбільша проблема України / Українців- ніхто нікому не довіряе....
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26.04.2024 15:14 Відповісти
Треба ж таке... У БОГА НАРОД(незалежно від вигляду) є богоподібним, з одним але: - подібність може бути як примітивна, так і значна, якщо ми про РУКИ та РОЗУМ. БОГОПОДІБНА ЕЛІТА(ЧАСТИНА НАРОДУ) ЦЕ ТІ, ХТО САМ!!!(ЯК БОГ) ВМІЄ НАКРИВАТИ НАРОДУ СТІЛ РУКАМИ ТА РОЗУМОМ ХЛІБОМ ТА ЙОГО ЕКВІВАЛЕНТАМИ, все інше - ТРУТНІ. АРХ М
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26.04.2024 15:42 Відповісти
три дні, як від корита і вже диви - еліта
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26.04.2024 16:19 Відповісти
Млять, прежде чем трындеть разберитесь с определением!
Что означает слово "элита"?
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26.04.2024 17:56 Відповісти
все що треба знати про простий нарід - простий нарід 5 років тому вибрав Зе, до сих пір ржем
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27.04.2024 08:58 Відповісти
ТИПІЧНИ "ЛЮДИ З НАРОДУ", НУЛЬОВІ ПОЛІТИКИ.
ВСЕ, ЯК БАЖАЄ "ГЛИБИННИЙ НАРІД":
.
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27.04.2024 10:27 Відповісти
 
 