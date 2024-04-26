Українці вважають простих людей мудрішим за політиків та бачать значні розбіжності між народом та політичною елітою, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Половина українців вважають, що думка простих людей важливіша за думку професійних політиків та експертів. Не згоден із цим твердженням лише кожен п’ятий.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Прості люди vs політики: що думають українці?
"Досить поширеною серед українських громадян є думка, що прості люди краще за політиків знають, що і як робити в державі та суспільстві. Зокрема, 51% опитаних були цілком чи скоріше згодні з твердженням, що народ набагато мудріший за політиків, тому політики повинні слідувати тільки волі народу", - йдеться у повідомленні.
Із твердженням, що часто думка простих людей важливіша, ніж думка професійних політиків та експертів, повністю погодилися або скоріше погодилися 48% опитаних. Не згодні з таким твердженням лише 1/5 респондентів.
При цьому віру в народну мудрість частіше демонструють менш заможні українці (така думка поширена серед 60%). Багатші ставляться до цього твердження критичніше.
Розбіжності між елітою та народом
Більшість опитаних (61%) цілковито або скоріше погодилися з тим, що між політичною елітою та народом в Україні існують чималі розбіжності; не згодні з цим твердженням лише 12% респондентів.
Хто має керувати Україною?
Але до ідеї, що Україною повинні керувати не професійні політики, а люди з народу, українці ставляться більш обережно: повністю із цим згодні 43% опитаних. Коли ж це питання задали так, щоб воно стосувалося самих опитуваних, частка тих, хто погодився, становила 31%.
Думку про те, що Україною повинні керувати прості люди, а не політики, частіше поділяють люди із середньою або неповною середньою освітою та низькими статками.
Хто та як проводив опитування
Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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Бо бачу втут зовсім зав'яло це мистецтво..
Куди всі подалися?
Чи таки "плоть від плоті простого мудрого народу"?
Людей разводят одной и той же сказкой. да там все буржуи бояре ничего не знают о стенаниях "простого народа". Вот придет наш кандидат от народа и тогда заживем. Ничего не напоминает?
плять, так а 5 років тому хіба 73% не "прАстих людьов" обрав на Банкову та в Раду? 🤡
Ефект Данінга-Крюгера в дії: дебіли ніяк не усвідомлять що вони дебіли і наробили прутні
А зараз кіпішують біля посольств, бо обрана ними влада захотіла їх додому повернути..
...а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос: "Ну а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать".
(Н. В. Гоголь, "Мертвые души")
Коли ми дивувались в 2022 році, чому відомі росіяни мовчали та не засуджували публічно дії своєї влади та Путіна стосовно війни проти України, бо були залякані та пригнічені цим режимом, та знали про наслідки, які можуть бути…
Ми ж їх не розуміли? Сміялись, як вони можуть боятись?
Тепер можна не дивуватись, чому відомі українці мовчать про порушення прав громадян та Конституції діями власної влади та Зеленського в їх рідній країні.
І не тому, що підтримують чи погоджуються з діями та законами, постановами які приймає ОП, а тому, що залякані та знають про наслідки.
Анонімні телеграм канали та державні органи останні місяці залякували всіх блогерів та відомих особистостей повістками та перевірками податківців, або відкриттям сфабрикованих кримінальних справ за критику Президента (на прикладі Мирослава Олешко - мене).
Депутатів залякували СІЗО на прикладі Дубінського. Військових залякували на прикладі Червінського.
Інших просто купили, наприклад, як піар-вояк Демсокири, котрі публічно заявляють, що Червінського вони не підтримають, людину яка сидить більше року, в той час як радник Зеленського Шило за вкрадені мільйони перебуває на волі.
Так само купили багатьох в Росії, тому всі мовчали за арешти опозиційних громадян та активістів.
В 2022 році, в бажанні зберегти країну, ми дозволили владі розпочати будівництво автократії та диктатури. Як доречно сказав вчора Віталій Портников:
"Правова держава або для всіх, або ні для кого. І будь які елементи неправової держави створюють умови для зникнення самої української держави і української нації".
Нажаль, ми йдемо тепер саме цим шляхом. Мені боляче та страшно за майбутнє України.
Проблема в відносно новій абсолютизації системи поголовної демократії, де Енштейн і алкаш під парканом мають один голос.
Потім в 1917 замість патріота Міхновського обрали Вінниченка з його соціалістичною ЦР що заглядала в очі Троцького в пошуках миру, аж поки армія не розбіглась (та яку збирав Міхновський).
Далі мудрий нарід в 1918 наслухався червоної пропаганди про баригу Скоропадського, і на більшовицькі гроші прогнав гетьмана. І не треба тут про обіцянки федерації (це були Мінські угоди того часу щоб виграти час).
Далі, Петлюра (Зе того часу) з залишками армії позаздрив рейтингу героя Болбочана і знищив його.
А в цей час 85% мудрого народу громили панські маєтки, топили книгами пічки, і ділили халявну землю, чекаючи більшовиків. І це свідчення старих людей і зокрема мого діда, які ніякими розповідями в підручниках про "незліченну орду більшовиків з Пітера" не перебрешеш...
"Чому ми дурні ? Бо бідні.
А чому бідні ? Бо дурні".
Як цей соціалізм генетичний задрав. Коли вже люди зрозуміють, що ганьба - це бути жебраком, а не багатим. Ганьба - це бути тупим, а не мати хорошу освіту. Керувати мають люди з освітою, досвідом, статусом і статками, а не "людина з народу", "скромний", "сирохман". Багаті мають викликати повагу, а не ненависть . . .
В депутати / міністри повинні йти люди з науковими ступенями (не купленими), а не хоч і правильні, але без освіти "Парасюки", "козаки Гаврилюки" і "баби Параски" . . . Причому не хоч які спеціальності - якщо у тебе немає диплома доктора філософії (кандидат наук по-старому) або доктора наук по праву, економіці чи міжнародним відносинам, то тобі нічого робити у Верховній Раді, наприклад. Якщо ти не володієш мінімум двома іноземними мовами (англійська - обов'язково, друга - на вибір, але не російська), то теж в депутати / міністри не можна. І так далі.
Еліта має бути, причому поколіннями, а не шобла дворова нами має керувати, бо "вони з народа".
Что означает слово "элита"?
ВСЕ, ЯК БАЖАЄ "ГЛИБИННИЙ НАРІД":
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