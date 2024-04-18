Кількість українців, які не підтримують зовнішню політику влади, зросла, - опитування "Центру Разумкова"

Кількість громадян України, які не підтримують зовнішньополітичний курс України, зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Центру Разумкова".

Так, 70% респондентів підтримують зовнішню політику керівництва України, не підтримують 17% (у серпні 2023р. - відповідно 74% і 14%).





Підтримують зовнішню політику керівництва України переважна більшість жителів усіх регіонів (від 67% у Західному регіоні до 76,5% - у Південному).

Серед тих, хто довіряє президенту Зеленському, підтримують зовнішню політику керівництва України 82%, тоді як серед тих, хто не довіряє - лише 41%.

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Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

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