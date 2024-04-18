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Кількість українців, які не підтримують зовнішню політику влади, зросла, - опитування "Центру Разумкова"

володимир,зеленський

Кількість громадян України, які не підтримують зовнішньополітичний курс України, зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Центру Разумкова".

Так, 70% респондентів підтримують зовнішню політику керівництва України, не підтримують 17% (у серпні 2023р. - відповідно 74% і 14%).

Опитування Центру Разумкова
Опитування Центру Разумкова

Підтримують зовнішню політику керівництва України переважна більшість жителів усіх регіонів (від 67% у Західному регіоні до 76,5% - у Південному).

Серед тих, хто довіряє президенту Зеленському, підтримують зовнішню політику керівництва України 82%, тоді як серед тих, хто не довіряє - лише 41%.

Також читайте: 45% українців довірили б владу у повоєнний період політсилі з середовища військових, – опитування

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Також читайте: 59,5% українців негативно ставляться до проведення виборів під час війни, - опитування Центру Разумкова

Автор: 

опитування (1924) політика (4333) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+21
вава йди в сраку!

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18.04.2024 15:36
+12
В 2019 потрібно було такі жести показувати, а тепер він показує середній палець усьому народу.
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18.04.2024 15:39
+8
Гундосий же сказав, що у нього немає часу думати стратегічно, то яка ж політика може бути?
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18.04.2024 15:38
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вава йди в сраку!

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18.04.2024 15:36 Відповісти
В 2019 потрібно було такі жести показувати, а тепер він показує середній палець усьому народу.
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18.04.2024 15:39 Відповісти
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18.04.2024 16:12 Відповісти
Гундосий же сказав, що у нього немає часу думати стратегічно, то яка ж політика може бути?
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18.04.2024 15:38 Відповісти
.. Зросла мля , аж на - 3 проценти . ! Майже в межах статистичної похибки .
Статисти Разумкова - ви на приколі , чи що ?
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18.04.2024 15:42 Відповісти
Ніт , вони за одним столом ...нюхають разом з 🤡
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18.04.2024 16:09 Відповісти
То треба запроваджува ти радикальних заходів, щоб плітика була дуже довподоби! Єрмак зміг би за добу виправити рейтинг!
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18.04.2024 15:42 Відповісти
Немає ніякої довіри до влади ,досить брехати.
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18.04.2024 15:43 Відповісти
Ну зазомбовані зебіли досі вірять.
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18.04.2024 15:47 Відповісти
Так це ж центр Розумкова. Нормальна та адекватна людина не повірить у це фуфло.
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18.04.2024 15:43 Відповісти
А Разумков по яких списках пройшов до ВР.?
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18.04.2024 16:21 Відповісти
Не той тепер розумков, і статистика не та
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18.04.2024 15:48 Відповісти
Опрос некорректный. За внешнюю политику Украины отвечает не министр иностранных дней (тряпка по выражению Майи Санду), а назначенный Ху#лом парашный агент Дерьмак.
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18.04.2024 15:50 Відповісти
Так, але Кулеба, як хлопчик для побиття, буде крайнім. Все в звичному зеленському стилі...
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18.04.2024 15:53 Відповісти
Перепрошую а ЦЮ владу можна в чомусь підтримувати?! В чому саме? Де, що і коли вона потребує підтримки? Як на мене, підтримка їй абсолютно не потрібна, бо вона на нашу підтримку поклала то, чим Зеленський виконує партію фортепіано.
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18.04.2024 15:51 Відповісти
"розумковщики- розводільщики" тільки не виходітьна площі українських міст із опитуванням про підтримку. політики "зе" .Фінгали і побиті окуляри на Ваших хліборізках.будуть яскравим доказовим фактом того.що Ви брешете.як і "зебуїн"
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18.04.2024 16:04 Відповісти
Кількість українців, які не підтримують зовнішню політику влади, зросла, - опитування "Центру Разумкова" Джерело: на 1 % зросла тра ла ла ...а 75 % цілують вову🤡 у д* пу...ці зарозумкові ...пройдисвіти кончені ,здається шо їм по *ую скільки це па*ло🤡 неголенне... тисяч українців вб'є... своєю політикою !!!
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18.04.2024 16:08 Відповісти
А https://www.epravda.com.ua/weeklycharts/2024/04/18/712562/ ось інше дослідження, більш цікаве:
"Тільки 1 з 10 корупціонерів опиняється в тюрмі, - видання "Економічна правда".
Видання проаналізувало майже 5 тис вироків, винесених у 2022-2023 роках за економічні та корупційні злочини і розтрату майна. Шанс опинитися за ґратами у середньому становить 9%. До прикладу, коли мова йде про розбій, грабіж чи крадіжку, то у 80-90% випадках підсудних визнають винними і вони сідають за ґрати."
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18.04.2024 16:11 Відповісти
Як можна підтримувати те, чого нема? Хіба що сплутати із зовнішньою політикою періодичне вовине завивання в стилі "дайте грошей".
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18.04.2024 16:14 Відповісти
Чому б не підтримувати таку завнішню політику, все гарно!
Якщо не звертати уваги на закулісні ігри з кацапами та китайцями, то мабуть все добре.
Якщо не звертати уваги що у нас знецінена посада посла через призначення хвойд і дибілів при тому що дофіга досвідчених спеціалістів не реалізовані.
Якщо не звертати уваги що наш президент переодично поводится на міжнародній арені як хам а його зелена майка потребувала негайного прання ще два роки тому, то все добре.

Якщо не звертати уваги, що мені особисто сцикотно і соромно, то ніяких претензій до зовнішньої політики в мене НЕМАЄ.
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18.04.2024 16:15 Відповісти
розумков ти уйобок тупорилий ,ти хоч читаєш в ютубі в цензор.нет відгуки про зеленського . на 20 негативних я відшукав тільки 1 позитивний . і то не факт .
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18.04.2024 16:26 Відповісти
РОЗУМКОВ ЦЕ ТОЙ ЯКИЙ МІТИТЬ НА МІСЦЕ ПРЕЗИДЕНТА...ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВСІ ЙОГО ВМСТУПИ ТА ЗАЯВИ --- НІДЕ ВІН РАШИСТОВ НЕОБІЗВАВ У ГРУБІЙ ФОРМІ... ДО ВІЙНИ ГЕБЕЛЬСНЯ В ШОУ СВОЇХ НА КА..АППЛЯНДІЇ ЗВАЛИ НА ІМЯ ПО-БАТЬКОВІ... І ВІН ПРОЙДЕ ЯК КОЛИСЬ ЗЕК ЯНІК..
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18.04.2024 16:49 Відповісти
Ось як призначать впливового з топ 100 прем"єром,тоді взнаєте в кого рейтинг високий
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18.04.2024 19:27 Відповісти
 
 