Українців, які намагаються уникнути мобілізації, найменше в центрі країни, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи". ІНФОГРАФІКА
Найбільше прагнення уникнути мобілізації поширено на сході країни, найменше - в центрі.
Такі результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи", повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, на сході України 39% опитаних сказали, що більшість їх знайомих мобілізаційного віку намагаються уникнути цього.
На півдні України ця частка становить 32%, на заході - 29%. Найменшою вона виявилася в центрі - 15%.
Загалом 47% українців відзначають, що деякі їхні знайомі готові бути мобілізованими, а деякі цього уникають. 25% сказали, що більшість їхнього оточення намагається уникнути мобілізації. 10% кажуть, що їхні знайомі переважно готові бути мобілізованими. 18% було важко відповісти на це питання.
Що, якщо війна затягнеться?
Щодо дій в разі, якщо війна затягнеться, 35% українців готові надавати посильну невійськову допомогу, 24% просто намагатимуться вижити. 9% готові приєднатися до Сил оборони, якщо бойові дії наблизяться до їхнього міста або села, 7% - якщо їх мобілізують.
Хто та як проводив опитування
Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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Увесь Світ пам'ятає, звідки і яких, привезли потягами КИРПИ, «ШАХТЬОРАФ» у Київ, з ДЕРЖАКАМИ від лопат, на підтримку два рази неСудимого шапкокрада!!
Шабаш у СевероДонецьку, ФСБшні шавки зкацаплені, заколотили знатний … Єфремова сівковича табачників льовочкиних клюєвих рибака тегіпка єнахурова …, Україна та Світ памятають!!
Через це, і Кирпа - сомозастрелили… лукянов, може поінформувати…
а якщо серьйозно то як і по втратам ніхто не скаже поки війна