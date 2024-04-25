УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8620 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
9 747 17

Українців, які намагаються уникнути мобілізації, найменше в центрі країни, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи". ІНФОГРАФІКА

Як українці ставляться до мобілізації опитування

Найбільше прагнення уникнути мобілізації поширено на сході країни, найменше - в центрі.

Такі результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на сході України 39% опитаних сказали, що більшість їх знайомих мобілізаційного віку намагаються уникнути цього.

На півдні України ця частка становить 32%, на заході - 29%. Найменшою вона виявилася в центрі - 15%.

Дивіться: ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки, - Міноборони. ВIДЕО

Ставлення до мобілізації: що українці думають про можливість отримати повістку

Загалом 47% українців відзначають, що деякі їхні знайомі готові бути мобілізованими, а деякі цього уникають. 25% сказали, що більшість їхнього оточення намагається уникнути мобілізації. 10% кажуть, що їхні знайомі переважно готові бути мобілізованими. 18% було важко відповісти на це питання.

Також читайте: Литва має допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Кащюнас

Ставлення до мобілізації: що українці думають про можливість отримати повістку

Що, якщо війна затягнеться?

Щодо дій в разі, якщо війна затягнеться, 35% українців готові надавати посильну невійськову допомогу, 24% просто намагатимуться вижити. 9% готові приєднатися до Сил оборони, якщо бойові дії наблизяться до їхнього міста або села, 7% - якщо їх мобілізують.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорти за кордоном

Ставлення до мобілізації: що українці думають про можливість отримати повістку

Хто та як проводив опитування

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Автор: 

опитування (1925) мобілізація (3020)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
саме більше ухилятнів це на Богомольця, Київ, МВС..там є що знайти і по райвідділках, патрульна поліція...о там так є відгодовані навчені борови, які по кущах на трасах займаються здирництвом...особливо патрульна поліція.
показати весь коментар
25.04.2024 15:47
+4
В центральных областях села уже свой мобилизационный ресурс исчерпали так что теперь пусть Киев и города миллионники топают в ТЦК.
показати весь коментар
25.04.2024 15:57
+3
Так і є . У нас дівчата ідуть в ЗСУ , а жінки з дітьми освоюють тактичну медицину , от хочемо ще медицину катастроф , бо то різні речі , але під час війни потрібні.
показати весь коментар
25.04.2024 16:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
саме більше ухилятнів це на Богомольця, Київ, МВС..там є що знайти і по райвідділках, патрульна поліція...о там так є відгодовані навчені борови, які по кущах на трасах займаються здирництвом...особливо патрульна поліція.
показати весь коментар
25.04.2024 15:47 Відповісти
ппс это даже не вершина айсберга , так мелочь
показати весь коментар
25.04.2024 15:57 Відповісти
Козацький хартленд...
показати весь коментар
25.04.2024 15:50 Відповісти
Так на АнтиМайдан звідти ригоАнали і везли зкацаплених!!
Увесь Світ пам'ятає, звідки і яких, привезли потягами КИРПИ, «ШАХТЬОРАФ» у Київ, з ДЕРЖАКАМИ від лопат, на підтримку два рази неСудимого шапкокрада!!
Шабаш у СевероДонецьку, ФСБшні шавки зкацаплені, заколотили знатний … Єфремова сівковича табачників льовочкиних клюєвих рибака тегіпка єнахурова …, Україна та Світ памятають!!
Через це, і Кирпа - сомозастрелили… лукянов, може поінформувати…
показати весь коментар
25.04.2024 15:57 Відповісти
В центральных областях села уже свой мобилизационный ресурс исчерпали так что теперь пусть Киев и города миллионники топают в ТЦК.
показати весь коментар
25.04.2024 15:57 Відповісти
Так і є . У нас дівчата ідуть в ЗСУ , а жінки з дітьми освоюють тактичну медицину , от хочемо ще медицину катастроф , бо то різні речі , але під час війни потрібні.
показати весь коментар
25.04.2024 16:13 Відповісти
опитування до дупи -є офіційні дані скільки і де мобілізували в відсотковому відношеню до кількості населення .. цифри дуже здивують.
показати весь коментар
25.04.2024 16:22 Відповісти
а можна посилання на офіційну статистику,а то шукаю і неможу знайти...
показати весь коментар
25.04.2024 16:59 Відповісти
в тцк є , сходіть на онвлення данних там статистика з 14 -го року ...
а якщо серьйозно то як і по втратам ніхто не скаже поки війна
показати весь коментар
25.04.2024 18:53 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2024 17:44 Відповісти
 
 