Українці найбільше з європейців готові захищати свою країну в умовах війни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн. В світі готовність боронити батьківщину найвища у Вірменії та Саудівській Аравії.
Про це свідчать результати опитування, проведеного спільно соціологічною групою "Рейтинг" та Gallup International, повідомляє Цензор.НЕТ.
В Україні тих, хто готовий захищати свою країну, 62%. Тих, хто не готовий - 33%. Не визначилися з відповіддю 4%.
Загалом у світі найбільшу готовність за умов війни воювати за свою країну демонструють респонденти з країн Азії.
Серед усіх країн найвищий рівень готовності воювати за батьківщину продемонстрували Вірменія (96%) та Саудівська Аравія (94%).
Також високий рівень готовності громадян воювати за свою країну мають, згідно з опитуванням, Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан.
У країнах Америки та Європи найбільший показник тих, хто не визначився.
Вищу готовність воювати демонструють респонденти з країн Центрально-Східної Європи, найнижчу - Південної. Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії.
В цілому найменше тих, хто відповів, що готовий воювати за свою країну, серед японців.
Серед сусідів України відносно більшу готовність воювати за свою країну вислови у Молдові, де цей відсоток трохи більше половини. У Румунії та Польщі відсоток готовності воювати дещо менше половини опитаних.
Опитування було проведено протягом жовтня-грудня 2023 року. Загалом по всьому світі було опитано 40 428 осіб. В Україні - близько 1000 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Підозрюю, що в Європі не буде взагалі.
В США ще знайдуться відчайдухи.
Коли на третsй рік війни - не посадили жодного корупціноера ,який крав мільйони, жодного топа - який здав південь, жодного воєнкома за віллу в Іспанію , жодного ткшника за викрадення та смерті людей , жодного командира ,який посилав на смерть людей намарне , жодного тиловика - в якого мобілізовані живуть серед цвілі без ліків , яких не навчають належно меддопомоги та тактиці і стріляти він вчиться лише на нулі.
- то це не лицемірство - це просто інстинкт самозбереження , після того ,яки ти ховаєш своїх друзів та близьких ,смерть яких це не стільки заслуга московських вошей - скільки бездіяльність українских гнид....
якби було б стільки готових із зброєю то працівникам тцк не прийшлось ловити по вулицям або державі надання послуг
а щодо тцк то менша правда частина уже воювали... масово після поранення пропонували і хтось з реальних військових погоджувався щоб не повернутись назад або через зарплату...
На останньому - Японія-
Філіпіни... посередині...
А де фіни?
Та і до кордонів 91 воювати хочуть ледь не 90% опитаних.
Мені здається, як і при совку, коли ця країна буде розвалюватись - ніхто не вийде її захищати, бо держава перетворилась на ворога і вертухая для своїх громадян
А тепер хочете від них щоб вони вас захищали.... тільки щоб вони захищали їм потрібна зброя та нормальна підготовка...
Вони навіть не підозрюють, що у Європі йде війна з найстрашнішим злом у світі.