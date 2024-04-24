Українці найбільше з європейців готові захищати свою країну в умовах війни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн. В світі готовність боронити батьківщину найвища у Вірменії та Саудівській Аравії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного спільно соціологічною групою "Рейтинг" та Gallup International, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Україні тих, хто готовий захищати свою країну, 62%. Тих, хто не готовий - 33%. Не визначилися з відповіддю 4%.

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Загалом у світі найбільшу готовність за умов війни воювати за свою країну демонструють респонденти з країн Азії.

Серед усіх країн найвищий рівень готовності воювати за батьківщину продемонстрували Вірменія (96%) та Саудівська Аравія (94%).

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Також високий рівень готовності громадян воювати за свою країну мають, згідно з опитуванням, Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан.

У країнах Америки та Європи найбільший показник тих, хто не визначився.

Вищу готовність воювати демонструють респонденти з країн Центрально-Східної Європи, найнижчу - Південної. Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії.

В цілому найменше тих, хто відповів, що готовий воювати за свою країну, серед японців.

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Серед сусідів України відносно більшу готовність воювати за свою країну вислови у Молдові, де цей відсоток трохи більше половини. У Румунії та Польщі відсоток готовності воювати дещо менше половини опитаних.

Опитування було проведено протягом жовтня-грудня 2023 року. Загалом по всьому світі було опитано 40 428 осіб. В Україні - близько 1000 осіб.