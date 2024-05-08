Кількість українських біженців у ЄС зменшилася одразу в дев’яти країнах

Статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець березні 2024 року мали 4,21 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець лютого таких було 4,23 млн людей.

Про це свідчать дані Євростату.

За його даними кількість українських біженців скоротилася одразу в дев’яти країнах. Зокрема, в Чехії (-20 700; -5,4%), Швеції (-9 960; -21,5%), Австрії (-9 130; -11,1%), Данії (-5 385; -14,5%) та Польщі (-1 680; -0,2%).

Водночас у порівнянні з даними на кінець лютого найбільше зростання кількості біженців спостерігалося в Німеччині (+15 210; +1,2%), Нідерландах (+4 705; +4%) та Болгарії (+3 475; +7,6%).

Станом на кінець березня, основними країнами ЄС, які прийняли українських біженців, стали:

Німеччина – 1,3 млн людей, або 30,9% від загальної кількості;

Польща – 955,52 тис. людей, або 22 ,7%.

Чехія – 364,38 тис. людей, або 8,7%.

Загальна частка цих трьох країн становить 62,3%.

Як повідомлялося, на кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.