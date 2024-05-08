БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
721 0

Кількість українських біженців у ЄС зменшилася одразу в дев’яти країнах

біженці

Статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець березні 2024 року мали 4,21 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець лютого таких було 4,23 млн людей.

Про це свідчать дані Євростату.

За його даними кількість українських біженців скоротилася одразу в дев’яти країнах. Зокрема, в Чехії (-20 700; -5,4%), Швеції (-9 960; -21,5%), Австрії (-9 130; -11,1%), Данії (-5 385; -14,5%) та Польщі (-1 680; -0,2%).

Водночас у порівнянні з даними на кінець лютого найбільше зростання кількості біженців спостерігалося в Німеччині (+15 210; +1,2%), Нідерландах (+4 705; +4%) та Болгарії (+3 475; +7,6%).

кількість українських біженців у березні 2024 року

Станом на кінець березня, основними країнами ЄС, які прийняли українських біженців, стали:

  • Німеччина – 1,3 млн людей, або 30,9% від загальної кількості;
  • Польща – 955,52 тис. людей, або 22 ,7%.
  • Чехія – 364,38 тис. людей, або 8,7%.

Загальна частка цих трьох країн становить 62,3%.

Як повідомлялося, на кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автор: 

біженці (694) мігранти (432) Євросоюз (5099)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 