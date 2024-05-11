У Польщі зменшилася кількість українців, – посол

Кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв'ю Укрінформу.

"Кількість українців у Польщі зменшилася. За даними, які надає польська сторона, зараз охоплені тимчасовим захистом понад 950 тис. громадян України, раніше ця цифра сягала 1,3 млн", – сказав Зварич.

Він такж зазначив, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі проживали від 1,5 млн до 2 млн українців.

Зварич нагадав, що зараз у Польщі готуються зміни до закону про допомогу українцям у контексті продовження статусу тимчасового захисту для громадян України до 30 вересня 2025 року.

Він наголосив, що польський уряд і надалі надаватиме допомогу українцям, які її потребують. Водночас будуть посилені механізми контролю за тими, хто, можливо, зловживає такого роду допомогою.

Зварич зазначив, що в Польщі перебувають понад 700 тис. українців, які приїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення, працюють і сплачують податки.

"Присутність українців на польському ринку це плюс 1% до ВВП Польщі. Це величезні кошти. За останні два роки в Польщі зареєструвалися понад 30 тис. компаній малого і середнього бізнесу з українським капіталом", – зауважив він.

Українці в Польщі

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують переїхати до Польщі.

У Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.

До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).