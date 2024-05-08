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З України виїжджають стартапи – 60% планують обрати Польщу, – польський міністр

бизнес,стартап,ноут

Майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують переїхати до Польщі.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає ЕП.

Згідно з дослідженням польського уряду, близько 50% стартапів, які залишили Україну і переїхали до Польщі, хочуть повернутися.

Водночас майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують релокуватися саме до Польщі.

Як влаштовуються українські стартапери в Польщі

Багато українських розробників знаходять роботу в польських стартапах, що сприяє розвитку останніх і позитивно впливає на економіку Польщі. 

Разом із тим, українці, які хочуть почати власну справу, мають такі самі можливості, як і поляки: вони можуть подаватися на будь-яке фінансування, як і місцеві фахівці.

У Польщі є багато стартапів, заснованих чи релокованих громадянами України, і такий бізнес створює екосистему, яка дає поштовх економіці. Уряд Польщі не заважає цьому процесу, адже такі проєкти розвивають місцевий ринок і створюють робочі місця.

Бізнес українців у Польщі

Раніше повідомлялося, що в Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.

До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).

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бізнес (1167) Польща (2428) стартап (207) релокація (35)


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і ця тенденція - тільки початок.
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08.05.2024 19:17 Відповісти
Скоро і їм перекриють кордони, бо ж має хтось працювати, аби утримувати чиновників, молодих пенсіонерів-"силовиків", суддів і т.п. дармоїдів.
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08.05.2024 19:43 Відповісти
Наприклад: стартап пов'язаний з гаджетом типу - нагодуй тварину (коли ти не вдома). Волонтери робили це через глазок двірний.
Але тепер це фішка привабливіша для нормального стилю життя європейців.

Чи папір промисловий з листя дерев.
Наче для країні в огні має значення з чого та обгортка, якщо в нас не сортують сміття і ліси горять від ракет.

Про модульні енергозберігаючих домівки теж розкіш. Бо там велика залежність від скла/ наповнювача газом.

3д друк лише мілітарний живе.
Зведення будинків не приваблює корупціонерів. Тільки американець може збудувати квартал під патронатом помочі. Бо по іншому його на ринок будівництва не впустять.
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08.05.2024 20:54 Відповісти

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