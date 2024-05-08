З України виїжджають стартапи – 60% планують обрати Польщу, – польський міністр

Майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують переїхати до Польщі.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає ЕП.

Згідно з дослідженням польського уряду, близько 50% стартапів, які залишили Україну і переїхали до Польщі, хочуть повернутися.

Водночас майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують релокуватися саме до Польщі.

Як влаштовуються українські стартапери в Польщі

Багато українських розробників знаходять роботу в польських стартапах, що сприяє розвитку останніх і позитивно впливає на економіку Польщі.

Разом із тим, українці, які хочуть почати власну справу, мають такі самі можливості, як і поляки: вони можуть подаватися на будь-яке фінансування, як і місцеві фахівці.

У Польщі є багато стартапів, заснованих чи релокованих громадянами України, і такий бізнес створює екосистему, яка дає поштовх економіці. Уряд Польщі не заважає цьому процесу, адже такі проєкти розвивають місцевий ринок і створюють робочі місця.

Бізнес українців у Польщі

Раніше повідомлялося, що в Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.

До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).