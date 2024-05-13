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80% украинских беженцев в Польше, Чехии и Германии верят, что в войне победит Украина, - КМИС

Большинство украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии верят, что Украина победит в войне с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Однако отмечается, что среди тех, кто верит в победу Украины, полностью уверены в этом 40%, а остальные - скорее так считают.

Как Вы чувствуете, в войне в итоге победит Украина или Россия?

Хто переможе у війні?

Вместе с этим 51% украинских беженцев поддерживают вариант, когда Украина становится членом НАТО, но с гарантиями безопасности, которые распространяются только на контролируемые сейчас Правительством территории. При этом освобождение ныне оккупированных территорий должно быть отложено на будущее. Не поддерживают такой вариант - 33%, не определились с мнением - 16%.

От некоторых людей можно услышать следующее предложение: Украина становится членом НАТО, однако гарантии безопасности НАТО будут распространены только на территории, которые сейчас контролируются Украиной. А освобождение ныне оккупированных территорий должно быть отложено на будущее. Как Вы относитесь к этой идее?

Визволення окупованих територій

Опрос проводился в течение 20-26 апреля 2024 года. Методом онлайн-интервью был опрошен 801 респондент (взрослые граждане в возрасте 18 лет и старше, выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года и сейчас проживающие в Германии, Польше и Чехии).

По информации посла Украины в Польше Василия Зварича, количество украинцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось с 1,3 млн до 950 тыс. По данным Евростата, на конец марта 2024 года количество украинских беженцев в Чехии сократилось на 5,4%. А в Германии наблюдался рост на +1,2%.

Также читайте: Украинцы впервые за последние годы ответили, что демократическая система важнее, чем сильный лидер, - опрос КМИС

Автор: 

опрос (2824) КМИС (329)


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Топ комментарии
+12
Краще б навели статистику голосування, скільки з отих 80-ти відсотків є 73% клінічними ідіотами, що доповзли до вовививерження???
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13.05.2024 11:23
+12
Віра у перемогу особливо надихає їхати подалі, куди очі бачать...
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13.05.2024 11:24
+6
95% ціх біженців -- це жінки з дітьми . Й це брехня , що саме біженці це жителі Галичини . Я маю постійні контакти з тими родинами . Там в основному жітелі міст : Харківщини , Київщини , Днепрівщини й Запоріжжя . Галичани їздили туди в великій кількості в якості заробітчан виключно в часи до вторгнення й до 2014 . Й вони завжди поверталися - на свята ... у відпустку .
Один приклад такого собі благодійного фонду у Польші в районі Лодзя . В їх фундації живе у гуртожитку на 4 поверхи 50 родин . З них тільки в 2-х родинах є повнолітні чоловіки . Й це типова картина для Польші .
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13.05.2024 11:41
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Правила форума Совет форумчан
Краще б навели статистику голосування, скільки з отих 80-ти відсотків є 73% клінічними ідіотами, що доповзли до вовививерження???
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13.05.2024 11:23 Ответить
Бройлер місяць тому вилуплений, а ти Канаду на мапі знайдеш?
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13.05.2024 11:58 Ответить
Віра у перемогу особливо надихає їхати подалі, куди очі бачать...
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13.05.2024 11:24 Ответить
О, вже через такі опитування гроші виводять?
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13.05.2024 11:24 Ответить
ну і центр, судячи по номерах авто, від них не відстає! та й київ не пасе задніх!
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13.05.2024 11:33 Ответить
а якщо ні, то з'їси панталони вавироджениці?
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13.05.2024 11:53 Ответить
Джерело? Чую тільки російську мову. Коліжанка в швейцарській школі підтверлила, що більшість дітей з південного сходу і центру.
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13.05.2024 12:02 Ответить
Повна й абсолютна маячня . 90% це жінки з дітьми й галичан з них не більше 1% .
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13.05.2024 12:03 Ответить
Не бреши , московит ! Я усе бачив на власні очі у конкретному місті й конкретного гуртожитку для біженців . А усякі ліві "відео" там не існує жодної фіксації країни , жодної фіксації часу й жодної фіксації будь чого .
А крім усього : вживання множинного часу в дуже конкретному питанні служить 100% доказом фальсифікації та підтасовування фактів .

"відєо с пАсольстВВВВВВ" - от же москалюга сраний !
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13.05.2024 13:15 Ответить
Почуй , знов таки , мокша ... Поки ти не доведешь (через timestamp & localization) , що там відео з конкретної країни , конкретного часу (після 24.02.2022) розмови не буде - а буде бан й блокування твого IP . Бажанно конкретне посольство у Варшаві - бо саме у Польші 90% усіх біжеців .
А 2008 рік Рим , чи Лісабон , чи Тель-Авів подавати не требо -- там виключно заробітчане й туристи . Особливо Португалія це не приклад, бо там 1.5 млн. заробітчан з України завжди було й оскільки там працюють будівельники , то там 90% чоловіки , бо жінок на важку фізичну працю тільки софкоїди беруть .

Так що без конкретики , чухонська пика , не відповідай , бо -- бан гарантую .
99% біженців : Польша , Чехія , Австрія , Естонія, Латвія , Літва . Інші країни не потрібні , бо 99% українських громядян це туристи й заробітчани . Або як в Германії чи Ізраїлі -- пораненні з ЗСУ , яких там лікую й протезують . В очевидь, що там чоловіків більше в рази. Я вже не кажу про 800 тисяч тих, в кого є даркон (закордоний паспорт Ізраїлю) й український паспорт . Від українського посольства до московитського в Тель Авіві 800 метрів ... й усяка шваль з курятиною у кішені може прийти до вулиці ха-Єрміяху ... Бо у тому ж Ізраїлі софкоїди дуже розлюченні -- аквафреш вішати вони бздять , а жовтоблакитні прапори можно побачити будь де ... Навіть на "рюзькаязичних" сайтах co.il ... ********** травлять дізлайками . Ось й можуть прибігти до посольства й зняти натовп з 4 ранку ...
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14.05.2024 13:54 Ответить
Ну да, звідтіля видніше і віриться краще.
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13.05.2024 11:29 Ответить
Потом после окончания войны они вернутся и проголосуют на выборах президента ))
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13.05.2024 11:31 Ответить
Не знаю. Віра це річ іраціональна. Багато хто влаштовує життя як може. Дивіться на дії, а не на слова.
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13.05.2024 11:39 Ответить
95% ціх біженців -- це жінки з дітьми . Й це брехня , що саме біженці це жителі Галичини . Я маю постійні контакти з тими родинами . Там в основному жітелі міст : Харківщини , Київщини , Днепрівщини й Запоріжжя . Галичани їздили туди в великій кількості в якості заробітчан виключно в часи до вторгнення й до 2014 . Й вони завжди поверталися - на свята ... у відпустку .
Один приклад такого собі благодійного фонду у Польші в районі Лодзя . В їх фундації живе у гуртожитку на 4 поверхи 50 родин . З них тільки в 2-х родинах є повнолітні чоловіки . Й це типова картина для Польші .
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13.05.2024 11:41 Ответить
згинь підкацапний зебіл.
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13.05.2024 11:55 Ответить
кому що, а педалам члін до рота.
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13.05.2024 12:01 Ответить
"Вірьте" Ви , а я знаю впевненно , бо в травні 2023 року там був . Вам намалювати схему аеропоту ім. Фр. Шопена ?! Чи схему західно-північного вокзалу у Варшаві ?! Й який там дурацький перехід до 10 перону . Що валізи по сходах требо було тягати на 10 метрів угору й з гори !
Й яке там "жіноче королівство" , що аж жахливо . Й як там товаріші онука й онук сам каже , що він не пОляк , він українець . Бо відчуття дому там не має майже у нікого .
Усі , хто не планував повертатися вони не у Польші , вони у Німетчинні й йще далі на захід . Батько мого онука він районі Фастова у свому будинку . В його одна нога на металевих штіфтах . Але й він не має дозволу на виїзд й не бачив сина з серпня 2022 року .
Крім того 99% українців це законопослухняні громадяни й вони дуже дискомфортно себе почувають , якщо обставини змушують їх порушувати закони й вони частіше за усе пливуть по течії й нічого не порушуют . Ось й зять - його работодавці з канадської корпорації йще у квітні 2022 наполеглево рекомендували перебратися до Львова (до їх головного офіса в Україні) , а він тримаєтся обома руками за свій будинок , до якого орки були в 30 км. Й він добре знає , що сталося з будинком родини брата бабусі моєї донькі в Ірпені . Але ж сидить телепнєм й працюї на дистанційці .
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13.05.2024 13:03 Ответить
вони там усі вечорами гундоси слухають?
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13.05.2024 11:44 Ответить
Мені цікаво, а чим і як і за рахунок кого Україна має перемогти? Одна надія, що після 20 травня весь цирк і клоуни заберуться на свою арену, а на їх місце прийдуть військові-українці й дорослі дядьки, то можливо і переможемо.
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13.05.2024 11:44 Ответить
Пора ввести війська ЄС на території України і домовитися з росіянами як було Західною і Східною Німеччиною. Все інше це просто відтерміноване в часі поступове повне розорення країни і вбивство її людей.
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13.05.2024 11:45 Ответить
А військо міжгалактичного розуму ввести не вважаєте за потрібне ?
Які нахер війска ЕС -- де ця тваринка водится у яких лісах та морях ?!

Й хто з ким буде "домовлятися" -- звіроящур-кремляді , військовий злочинець й людожер з тим , чий термін збігається 20 травня ?!
Не смішіть моє шкарпетки . В Україні зара суб"єктним є тих , хто воює й за їх спинами жодна падла не виришиться щось там підписувати у колуарах . Суб"єтним є ЗСУ й вони не згодні на тимчасове припинення вогню . Та й 61 млрд. ніхто б не надавав би , якщо б хтось щось міг вирішити не зброєю ...
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13.05.2024 13:31 Ответить
В нашому випадку швидше підійде корейський варіант ,ніж німецький .
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13.05.2024 17:45 Ответить
Бачу по коментах,ІПСО Єрмака-Подоляка досягло успіху.Всі забули,що основний донор українського бюджету-це український заробітчанин.90% біженців-це жінки і діти,не треба плутати українців,які живуть в Європі по 20-30 років з біженями.Зеля вдало в 19 році провів спецоперацію "порохобот",а тепер вдало переводить негатив від себе і 5-ти "найефективніших" менеджерів,через спецоперацію - "ухилянт".
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13.05.2024 11:46 Ответить
як патріотично. До сліз.
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13.05.2024 12:08 Ответить
Пусть возвращаются перемагають.
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13.05.2024 12:46 Ответить
За кордоном воно завжди краще видно. Так сказати здалеку
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13.05.2024 17:38 Ответить
 
 