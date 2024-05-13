80% украинских беженцев в Польше, Чехии и Германии верят, что в войне победит Украина, - КМИС

Большинство украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии верят, что Украина победит в войне с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Однако отмечается, что среди тех, кто верит в победу Украины, полностью уверены в этом 40%, а остальные - скорее так считают.

Как Вы чувствуете, в войне в итоге победит Украина или Россия?

Вместе с этим 51% украинских беженцев поддерживают вариант, когда Украина становится членом НАТО, но с гарантиями безопасности, которые распространяются только на контролируемые сейчас Правительством территории. При этом освобождение ныне оккупированных территорий должно быть отложено на будущее. Не поддерживают такой вариант - 33%, не определились с мнением - 16%.

От некоторых людей можно услышать следующее предложение: Украина становится членом НАТО, однако гарантии безопасности НАТО будут распространены только на территории, которые сейчас контролируются Украиной. А освобождение ныне оккупированных территорий должно быть отложено на будущее. Как Вы относитесь к этой идее?

Опрос проводился в течение 20-26 апреля 2024 года. Методом онлайн-интервью был опрошен 801 респондент (взрослые граждане в возрасте 18 лет и старше, выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года и сейчас проживающие в Германии, Польше и Чехии).

По информации посла Украины в Польше Василия Зварича, количество украинцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось с 1,3 млн до 950 тыс. По данным Евростата, на конец марта 2024 года количество украинских беженцев в Чехии сократилось на 5,4%. А в Германии наблюдался рост на +1,2%.

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