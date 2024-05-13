80% украинских беженцев в Польше, Чехии и Германии верят, что в войне победит Украина, - КМИС
Большинство украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии верят, что Украина победит в войне с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Однако отмечается, что среди тех, кто верит в победу Украины, полностью уверены в этом 40%, а остальные - скорее так считают.
Как Вы чувствуете, в войне в итоге победит Украина или Россия?
Вместе с этим 51% украинских беженцев поддерживают вариант, когда Украина становится членом НАТО, но с гарантиями безопасности, которые распространяются только на контролируемые сейчас Правительством территории. При этом освобождение ныне оккупированных территорий должно быть отложено на будущее. Не поддерживают такой вариант - 33%, не определились с мнением - 16%.
От некоторых людей можно услышать следующее предложение: Украина становится членом НАТО, однако гарантии безопасности НАТО будут распространены только на территории, которые сейчас контролируются Украиной. А освобождение ныне оккупированных территорий должно быть отложено на будущее. Как Вы относитесь к этой идее?
Опрос проводился в течение 20-26 апреля 2024 года. Методом онлайн-интервью был опрошен 801 респондент (взрослые граждане в возрасте 18 лет и старше, выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года и сейчас проживающие в Германии, Польше и Чехии).
По информации посла Украины в Польше Василия Зварича, количество украинцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось с 1,3 млн до 950 тыс. По данным Евростата, на конец марта 2024 года количество украинских беженцев в Чехии сократилось на 5,4%. А в Германии наблюдался рост на +1,2%.
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А крім усього : вживання множинного часу в дуже конкретному питанні служить 100% доказом фальсифікації та підтасовування фактів .
"відєо с пАсольстВВВВВВ" - от же москалюга сраний !
А 2008 рік Рим , чи Лісабон , чи Тель-Авів подавати не требо -- там виключно заробітчане й туристи . Особливо Португалія це не приклад, бо там 1.5 млн. заробітчан з України завжди було й оскільки там працюють будівельники , то там 90% чоловіки , бо жінок на важку фізичну працю тільки софкоїди беруть .
Так що без конкретики , чухонська пика , не відповідай , бо -- бан гарантую .
99% біженців : Польша , Чехія , Австрія , Естонія, Латвія , Літва . Інші країни не потрібні , бо 99% українських громядян це туристи й заробітчани . Або як в Германії чи Ізраїлі -- пораненні з ЗСУ , яких там лікую й протезують . В очевидь, що там чоловіків більше в рази. Я вже не кажу про 800 тисяч тих, в кого є даркон (закордоний паспорт Ізраїлю) й український паспорт . Від українського посольства до московитського в Тель Авіві 800 метрів ... й усяка шваль з курятиною у кішені може прийти до вулиці ха-Єрміяху ... Бо у тому ж Ізраїлі софкоїди дуже розлюченні -- аквафреш вішати вони бздять , а жовтоблакитні прапори можно побачити будь де ... Навіть на "рюзькаязичних" сайтах co.il ... ********** травлять дізлайками . Ось й можуть прибігти до посольства й зняти натовп з 4 ранку ...
Один приклад такого собі благодійного фонду у Польші в районі Лодзя . В їх фундації живе у гуртожитку на 4 поверхи 50 родин . З них тільки в 2-х родинах є повнолітні чоловіки . Й це типова картина для Польші .
Й яке там "жіноче королівство" , що аж жахливо . Й як там товаріші онука й онук сам каже , що він не пОляк , він українець . Бо відчуття дому там не має майже у нікого .
Усі , хто не планував повертатися вони не у Польші , вони у Німетчинні й йще далі на захід . Батько мого онука він районі Фастова у свому будинку . В його одна нога на металевих штіфтах . Але й він не має дозволу на виїзд й не бачив сина з серпня 2022 року .
Крім того 99% українців це законопослухняні громадяни й вони дуже дискомфортно себе почувають , якщо обставини змушують їх порушувати закони й вони частіше за усе пливуть по течії й нічого не порушуют . Ось й зять - його работодавці з канадської корпорації йще у квітні 2022 наполеглево рекомендували перебратися до Львова (до їх головного офіса в Україні) , а він тримаєтся обома руками за свій будинок , до якого орки були в 30 км. Й він добре знає , що сталося з будинком родини брата бабусі моєї донькі в Ірпені . Але ж сидить телепнєм й працюї на дистанційці .
Які нахер війска ЕС -- де ця тваринка водится у яких лісах та морях ?!
Й хто з ким буде "домовлятися" -- звіроящур-кремляді , військовий злочинець й людожер з тим , чий термін збігається 20 травня ?!
Не смішіть моє шкарпетки . В Україні зара суб"єктним є тих , хто воює й за їх спинами жодна падла не виришиться щось там підписувати у колуарах . Суб"єтним є ЗСУ й вони не згодні на тимчасове припинення вогню . Та й 61 млрд. ніхто б не надавав би , якщо б хтось щось міг вирішити не зброєю ...