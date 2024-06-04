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демократія (103) Зеленський (22448) опитування (1853) КМІС (322)

43% українців вважають, що ситуація із демократією за президентства Зеленського погіршилася, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Понад 40% громадян вважають, що ситуація із демократією за президентства Зеленського погіршилася

Понад 90% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. Водночас 43% вважають, що ситуація із демократією за період президенства Володимира Зеленського погіршилася

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Громадян запитали, чи погіршення ситуації з демократією є скоріше наслідком об’єктивних обставин воєнного стану чи скоріше наслідком спроб влади згортати права і свободи громадян?

19% респондентів вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% – що не змінилася.

43% опитаних бачать певні погіршення. Серед них 11% насамперед пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, а 28% – із спробами влади згортати права і свободи громадян (ще 3% обидві причини назвали).

Результати опитування щодо ситуації із демократією

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Опитування КМІС проводилося протягом 16-22 травня 2024 року.

Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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Топ коментарі
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19% клінічних ідіотів, а 29% "япозаполітикою"
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04.06.2024 11:05
+50
Как не кощунственно это сейчас звучит, но такова горькая правда.

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04.06.2024 11:08
+50
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04.06.2024 11:20
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19% ще доїдають шашлики...
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04.06.2024 12:55 Відповісти
А шашлики з сусідів та колег по "блискучому інтелекту"?
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04.06.2024 17:38 Відповісти
Завдяки всім політикам, за всі більше 30 років, з демократією було дуже погано і ще погіршилось.

Бо звідки при олігархії демократія.
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04.06.2024 13:19 Відповісти
От тільки не треба тут звіздіти! Демократія була і за Кравчука, і за Порошенка. А за Ющенка рівень демократії взагалі був найвищим! Будь-хто міг будь-що говорити та писати про самого Ющенка, і нікому він рота навіть не намагався закривати. Ніхто не переслідував журналістів, ніхто не шив карні справи на опозицію, ніхто не саджав патріотів, як це робить зе-шобла всі 5 років свого царювання.
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04.06.2024 17:43 Відповісти
В тому і олігархічна система, що Ющенка просто використовували олігархи. А оті будь хто які говорили і писали на нього то були ставлениками і тролями олігархії. Олігархи його використали, а потім знищили як політика. То демократія? Хоча і сам Ющенко був не без недоліків. Він не боровся з системою.
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04.06.2024 22:35 Відповісти
Ваші пости пояснюють, чому половина українців не вважають, що ситуація з демократією при зеленському погіршилася. Бо вони (як і ви!) взагалі НЕ розуміють і не знають, що таке демократія.
До чого тут олігархи і кого вони використовували? Ющенко не боровся з олігархами? Звісно ж ні. Ющенко і зі своїм політичним суперником на виборах (тобто януковочем) не боровся, а домовився. І що з того? Який стосунок до цього має демократія?
Свобода слова за Ющенка була? - Була. Повна і необмежена. Газети, радіо, телебачення писали та говорили все, що хотіли. І ніхто нікого не відключав, як зе-влада 3 патріотичні канали в 2022.
Журналістів за Ющенка переслідували, як за кучми? Ні! А за кучми зникло чи було вбито 36 журналістів. І те саме за януковоча. І розправлялися з пресою не олігархи, а в першу чергу сама влада.
Вибори за Ющенка були чесними? Переважно так. Риги януковоча намагалися організовувати "каруселі" та приписки на підконтрольному Донбасі, але то були локальні спроби, а не державна політика.
Громадяни мали можливість відкритого волевиявлення? - Так. Мітинги, демонстрації ніхто не розганяв і не забороняв.
От все, перелічене мною, і багато іншого і є показниками демократії, а не оте ваше "використання олігархами" Ющенка.
А знищив ющенко себе сам - коли повернув у політику януковича, та ще й посадив тричі судимого двічі сидівшого на трон. Розстріл Євромайдану та захоплення рашистами Криму і Донбасу стало наслідком колабораціоністської політики ющенка. Але це не відміняє факту, що демократія за Ющенка була найбільшою за всі роки незалежності. За Порошенка такої необмеженої демократії вже не було, бо країна воювала.
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05.06.2024 11:29 Відповісти
47 %, там всі 87 % набігло вже.
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04.06.2024 13:30 Відповісти
дурні повинні страждати
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04.06.2024 13:56 Відповісти
Та кажіть як є:

93% українців вважають, що ситуація із демократією за президентства Зеленського погіршилася, - опитування КМІС
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04.06.2024 16:15 Відповісти
Демократія під час війни?Давайте спитаємо,отим самим улюбленим телефоним голосуванням хто за те щоб битись до останнього і не віддати москалям ні метра української землі?Всі "за"...Друге питання - чи згодні ви особисто.подаючи ваші особисті дані піти воювати і бути тим останнім,що віддасть життя?Тут відразу починаються короткі гудки...Ось так,правами користуються добровільно,а ось обов"язок завжди виконується примусово...Є виключення з з цього правила,але ми той час пройшли ще два роки тому...
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04.06.2024 17:01 Відповісти
Я не зрозумів, який зв,язок між "своя сорочка ближча до тіла" та демократією? Чи ви мрієте про повернення в совок, де завжди бралися до уваги виключно "інтереси держави" (насправді - правлячої банди), а права окремої людини були в глибокій дупі?
Хіба зе-шобла не навмисно показово краде і зраджує, щоби у якомога меншої кількості громадян України виникало бажання захищати ту державу, яку наразі представляє шобла зеленських злодіїв?
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04.06.2024 17:53 Відповісти
Демократія в Україні була лише тимчасова.Завдяки двум Майданам,а не владі.Вона була всього два рази - на виборах в третьєму турі ющенко-яник і зе-порох у 2019р.Тому запитання КМІСу неправильні.А з приходом зе і слуг нема даже перспектив на те.Тому що з першого дня їх праці, вони через нові закони створюють себе ЗАКОННИМИ олігархами.А війна тут не до чого.Даже не зрячий це побаче.
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04.06.2024 18:08 Відповісти
сьогодні день, якогось дебільного навалювання ціфєрок для дегенератів?
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04.06.2024 18:09 Відповісти
Мабуть забули що в Україні іде війна. Яка демократія або погіршення економічного стану? Подивіться у що москаль перетворює українські міста>>> в руїни. Країна нашпигована рассєйськими шпигунами, саботажниками і диверсантами. А тут і своя "5 колонна" старається обпаплюжувати і Зеленського і владу, і воюючих воїнів на фронті. Називає їх "кріпаками", дурнями.
А Ви все Демократія! Якої Демократії Ви хочете?
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04.06.2024 19:24 Відповісти
такої щоб погіршення всіх рівнів відчули усі
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04.06.2024 20:02 Відповісти
З Гамерики видніше?
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04.06.2024 20:22 Відповісти
Що ти несеш троль? Яке відношення має війна до кримінального безпрєдєлу привладних зрадників, мародерів і корупціонерів?
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05.06.2024 08:30 Відповісти
Ермак несет больше вреда Украине, чем половины армии **********.
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04.06.2024 19:36 Відповісти
Циферки занижені бо 70 % готові розірвати зеленого постійно обнюханого🤡 неадеквата ...публічно визнавати помилки не будуть ,але помсту при можливості відпрацюють, за те шо повірили у легке жит'я з ід* отом президентом
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04.06.2024 20:10 Відповісти
Шо це намальовано?Це яка величезна художня праця....Ну, мабуть це типа "КВАДРАТА" Малевіча....ВСЕ ЧОРНЕ.
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04.06.2024 20:11 Відповісти
Не просто погіршилась, а опустилась на рівень часів овоча. Тільки навіть тоді кордони не закривали.
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04.06.2024 20:44 Відповісти
При овочі була безконтрольна корупція і відкрита колаборація з ворогом.
Зараз ще додалися неконституційна узурпація всієї влади, саботаж всіх демократичних процесів і процедур та кримінальний терор цивільного населення з їхнім співучасником агресором під прикриттям війни проти народу України
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05.06.2024 08:39 Відповісти
К сожалению, в мире далеко не так всё однозначно, и не так всё просто. Зеленского к власти привёл кто?! Кто организовал ему пи-ар перед выборами, кто с манипулировал сознанием избирателей, и в том числе и на избирательных участках - ОПЗЖ, и отдельное спасибо КОМУНИСТАМ (П. Симоненку), которого Зеленский под шумиху вторжения в феврале 2022 года выпустил со страны в рф. За всё в жизни надо платить! Так говорят мудрецы!
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04.06.2024 20:55 Відповісти
К чему такие соцопросы, когда армия рф ровняет многие населённые пункты с землёй, а некогда города - красавцы превращает в города - призраки!? А сколько денег было вложено в этот, так называемый опрос, и как опрашивали людей в Одессе, Херсоне, Николаеве, Луганске, Донецке, Запорожье, Харькове, Сумской и Черниговской областях, где людям не до опросов, лишь бы не прилетело что-нибудь на голову?! На кого расщипана вся эта пена по поводу демократии?!
В любой другой стране мира, при таком состоянии дел и военном положении, ни о каких социальных свободах и речи бы не было, уж поверьте! А в Украине, пока, за политические взгляды, свободу слова, политического выбора не сажают, при том, что идёт полномасштабная война.
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04.06.2024 20:48 Відповісти
От тільки брехати тут не треба!
3 патріотичні канали, протизаконно відключені в 2022, це "демократія"?
Червінський, Дудін, Малахов сидять хіба не тому, що не подобаються владі?
А сфабриковані карні справи проти українських патріотів Антоненка, Кузьменко, Дугар, Звіробій, Федини, Пояркова, Вятровича, Марченка, Кривоноса, Чорновол... , які не закривають багато років, - це теж ознаки "демократії"?
Стеження та залякування журналістів збоку зе-влади - це по-вашому теж "демократія"?
А приватно-державні ЗМІ з темниками і "небажаними особами" - це теж "демократія"?
Не треба фантазувати про те, що "було би у будь-якій країні світу", коли є історичні приклади того, що реально БУЛО в США та Британії під час Другої світової. А там демократію ніхто не обмежував. Діяла виключно ВОЄННА цензура, щоби ворог випадково не дізнавався секретну для військових інформацію. Але ніхто ані в США, ані в Британії не влаштовував "єдиних марафонів" і не відключав Бі-Бі-Сі або Сі-Ен-Ен. І це при тому, що геббельсівська пропаганда була аж ніяк не слабшою, ніж кремлівська.
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05.06.2024 11:54 Відповісти
Ну, вот Вы и ответили на все вопросы! 73% хотели это, они это и получили! Теперь будет больше и для всех! Всё только начинается. Покупайте поп-корн и в первый ряд! Шоу должно продолжаться!
И к стати, демократия, в контексте шоу, абсолютно не при чём! Народ захотел: "Хлеба и зрелищ"!
Получите! Распишитесь!
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05.06.2024 13:49 Відповісти
ЗЄкодло руйнує Україну із середини на догоду пуйлу. Зєкодло - вороги України і ніякі соцоопитування не допоможуть. ЗЄкодло повинно зникнути, якшо українці хочуть вижити. Ото і увесь вибір
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04.06.2024 21:37 Відповісти
Здоров'я!
Хто манюпулює проти Вована? тестери, чи змі?...
Адже:
1. "Ситуація не змінилася" = "Важко сказати" (майже не змінилася) = "Погіршилася через війну" (через об'єктивні причини) => 29% + 10% + 11% = 50% !!!
2. До дій влади, щонайменше, 50% + 19% = 69% ставиться адекватно.
3. 100% - 69% = 31%, що ПРОТИРЕЧІТЬ ЧИСЛУ В ЗАГОЛОВКУ.
4. "апитавання" суб'єктивне через відсутність чітких параметрів "демократії"...

То це що, розпил бабла на "опитуваннях", на "гучних" заголовках, без журналістської етики?
Чи умисне формування, використанням софістики, негативного ставлення до Вовки? (Лєнки ж його так звали да прєзідєнства. Хлопчина криворізький, син мого колеги, вчителя.)

Ох дурно це пахне, Юрко... (Ти редактор, чи хто? на кого порчу насилати наступного разу?)
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04.06.2024 21:42 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sytuacija-z-demokratijeju-za-zelenskoho-pohirshylasja-kmis/32978521.html

поясніть мені, на яку дію результату цього "опитування", чи "заголовку" розраховували/очікували ("даслєднікі"/"змі"), як не на реалізацію московитської зацікавленості в компрометації України на планетарному рівні через внутрішню неспроможність організуватися, як закидають терористи "нєсастаятільнає ґасударства"?
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04.06.2024 23:16 Відповісти
Фальш-старт, "колега" зеленодупого. Фальш-старт.
Шобла зе-зрадників - це НЕ Україна.
Захід давно навчився розрізняти перше і друге.
Україні Захід допомагає зброєю та фінансами.
А зе-шоблу Захід півроку тримав без допомоги у марному сподіванні, що зе-покидьки зроблять з того правильні висновки.
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05.06.2024 12:04 Відповісти
Демократія під час війни це таке собі. Але головне, що крадуть і не піклуються про армію і воїнів.
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04.06.2024 22:19 Відповісти
Тобто таке собі? Хто скасував демократію під час війни? Війна не виправдання для привладного перевороту по насильницькій зміні конституційного ладу
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05.06.2024 08:51 Відповісти
Демократія - це запобіжник диктатури.
А з вашими хатєлками будь-який потенційний диктатор буде влаштовувати війну, щоби отримати привід для скасування демократії.
До речі: саме в цьому риги-опзжопці звинувачували Порошенка в 2018 році, коли він на місяць увів воєнний стан в деяких областях України.
А де тоді були ВИ? Теж звинувачували Порошенка в "спробі узурпації влади"?
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05.06.2024 12:16 Відповісти
Та ну ладно, конституція на паузі, закони приймають, але їх ніхто не виконає, хто там за що в правительстві відповідає ніц нікому не відомо, але відомо, що країною керують 5-6 менеджерів, один з них недобитий РИГ Та кат "майдану"Татаров, ще ефективний менеджер Шаурма, схєматознік по електриці, ну і ФСБшнік Єрмак, куди без нього. Що вас люди так бентежить?
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04.06.2024 22:41 Відповісти
Та насрати малоросам на демократію, просто за свою зарплату люмпен тепер може менше купити корму і півасіка. А демократія чи тоталітаризм, вільна Україна чи українська губернія в складі кацапстану - люмпенам все одно. Головне кішку набити кормом і сіріальчік пасматрєть
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04.06.2024 23:08 Відповісти
Демократія, це коли Чемберлен, який казав що привіз мир Англії, пішов з посади, під політичним тиском , бо «проїбав» і отримав війну з Гітлером.
а наш «проїбав» сидить і не збирається нікуди йти від влади, а навпроти - вчепився, як та пʼявка, хоч сам казав, що піде, якщо за рік не отримає мир.
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04.06.2024 23:29 Відповісти
А хто знає, що таке демократія? Поясніть, будь-ласка! Найти лоха, який проголосує за літру олії, кіло гречки - це демократія? Я проти корупції, але якщо що, то кум все порішає? Це теж демократія? Не довіряю я соцопитуванням, аж занадто велика похибка у них. Щонайменше ціле покоління.
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04.06.2024 23:30 Відповісти
Робити під час війни такі опитування визивають подив і неадекватність.
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05.06.2024 02:16 Відповісти
Зе-шобла проводить соцопитування кожні два тижні.

Зе-покидьки - як той гібрид маркіза де Сада з Остапом Бендером. "А ось так тобі приємно, кохана? Добре... Добре... А так? Не дуже? То давай тоді позу змінемо... Так подобається?..."

А тим часом цей "маркіз" цупить в "коханої" стілець, браслет та ситечко.

73%-й зе-лохторат - це колективна мадам Грицацуєва.
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05.06.2024 12:51 Відповісти
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