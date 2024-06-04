43% українців вважають, що ситуація із демократією за президентства Зеленського погіршилася, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Понад 90% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. Водночас 43% вважають, що ситуація із демократією за період президенства Володимира Зеленського погіршилася
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.
Громадян запитали, чи погіршення ситуації з демократією є скоріше наслідком об’єктивних обставин воєнного стану чи скоріше наслідком спроб влади згортати права і свободи громадян?
19% респондентів вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% – що не змінилася.
43% опитаних бачать певні погіршення. Серед них 11% насамперед пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, а 28% – із спробами влади згортати права і свободи громадян (ще 3% обидві причини назвали).
Опитування КМІС проводилося протягом 16-22 травня 2024 року.
Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
Бо звідки при олігархії демократія.
До чого тут олігархи і кого вони використовували? Ющенко не боровся з олігархами? Звісно ж ні. Ющенко і зі своїм політичним суперником на виборах (тобто януковочем) не боровся, а домовився. І що з того? Який стосунок до цього має демократія?
Свобода слова за Ющенка була? - Була. Повна і необмежена. Газети, радіо, телебачення писали та говорили все, що хотіли. І ніхто нікого не відключав, як зе-влада 3 патріотичні канали в 2022.
Журналістів за Ющенка переслідували, як за кучми? Ні! А за кучми зникло чи було вбито 36 журналістів. І те саме за януковоча. І розправлялися з пресою не олігархи, а в першу чергу сама влада.
Вибори за Ющенка були чесними? Переважно так. Риги януковоча намагалися організовувати "каруселі" та приписки на підконтрольному Донбасі, але то були локальні спроби, а не державна політика.
Громадяни мали можливість відкритого волевиявлення? - Так. Мітинги, демонстрації ніхто не розганяв і не забороняв.
От все, перелічене мною, і багато іншого і є показниками демократії, а не оте ваше "використання олігархами" Ющенка.
А знищив ющенко себе сам - коли повернув у політику януковича, та ще й посадив тричі судимого двічі сидівшого на трон. Розстріл Євромайдану та захоплення рашистами Криму і Донбасу стало наслідком колабораціоністської політики ющенка. Але це не відміняє факту, що демократія за Ющенка була найбільшою за всі роки незалежності. За Порошенка такої необмеженої демократії вже не було, бо країна воювала.
93% українців вважають, що ситуація із демократією за президентства Зеленського погіршилася, - опитування КМІС
Хіба зе-шобла не навмисно показово краде і зраджує, щоби у якомога меншої кількості громадян України виникало бажання захищати ту державу, яку наразі представляє шобла зеленських злодіїв?
А Ви все Демократія! Якої Демократії Ви хочете?
Зараз ще додалися неконституційна узурпація всієї влади, саботаж всіх демократичних процесів і процедур та кримінальний терор цивільного населення з їхнім співучасником агресором під прикриттям війни проти народу України
В любой другой стране мира, при таком состоянии дел и военном положении, ни о каких социальных свободах и речи бы не было, уж поверьте! А в Украине, пока, за политические взгляды, свободу слова, политического выбора не сажают, при том, что идёт полномасштабная война.
3 патріотичні канали, протизаконно відключені в 2022, це "демократія"?
Червінський, Дудін, Малахов сидять хіба не тому, що не подобаються владі?
А сфабриковані карні справи проти українських патріотів Антоненка, Кузьменко, Дугар, Звіробій, Федини, Пояркова, Вятровича, Марченка, Кривоноса, Чорновол... , які не закривають багато років, - це теж ознаки "демократії"?
Стеження та залякування журналістів збоку зе-влади - це по-вашому теж "демократія"?
А приватно-державні ЗМІ з темниками і "небажаними особами" - це теж "демократія"?
Не треба фантазувати про те, що "було би у будь-якій країні світу", коли є історичні приклади того, що реально БУЛО в США та Британії під час Другої світової. А там демократію ніхто не обмежував. Діяла виключно ВОЄННА цензура, щоби ворог випадково не дізнавався секретну для військових інформацію. Але ніхто ані в США, ані в Британії не влаштовував "єдиних марафонів" і не відключав Бі-Бі-Сі або Сі-Ен-Ен. І це при тому, що геббельсівська пропаганда була аж ніяк не слабшою, ніж кремлівська.
И к стати, демократия, в контексте шоу, абсолютно не при чём! Народ захотел: "Хлеба и зрелищ"!
Получите! Распишитесь!
Хто манюпулює проти Вована? тестери, чи змі?...
Адже:
1. "Ситуація не змінилася" = "Важко сказати" (майже не змінилася) = "Погіршилася через війну" (через об'єктивні причини) => 29% + 10% + 11% = 50% !!!
2. До дій влади, щонайменше, 50% + 19% = 69% ставиться адекватно.
3. 100% - 69% = 31%, що ПРОТИРЕЧІТЬ ЧИСЛУ В ЗАГОЛОВКУ.
4. "апитавання" суб'єктивне через відсутність чітких параметрів "демократії"...
То це що, розпил бабла на "опитуваннях", на "гучних" заголовках, без журналістської етики?
Чи умисне формування, використанням софістики, негативного ставлення до Вовки? (Лєнки ж його так звали да прєзідєнства. Хлопчина криворізький, син мого колеги, вчителя.)
Ох дурно це пахне, Юрко... (Ти редактор, чи хто? на кого порчу насилати наступного разу?)
поясніть мені, на яку дію результату цього "опитування", чи "заголовку" розраховували/очікували ("даслєднікі"/"змі"), як не на реалізацію московитської зацікавленості в компрометації України на планетарному рівні через внутрішню неспроможність організуватися, як закидають терористи "нєсастаятільнає ґасударства"?
Шобла зе-зрадників - це НЕ Україна.
Захід давно навчився розрізняти перше і друге.
Україні Захід допомагає зброєю та фінансами.
А зе-шоблу Захід півроку тримав без допомоги у марному сподіванні, що зе-покидьки зроблять з того правильні висновки.
А з вашими хатєлками будь-який потенційний диктатор буде влаштовувати війну, щоби отримати привід для скасування демократії.
До речі: саме в цьому риги-опзжопці звинувачували Порошенка в 2018 році, коли він на місяць увів воєнний стан в деяких областях України.
А де тоді були ВИ? Теж звинувачували Порошенка в "спробі узурпації влади"?
а наш «проїбав» сидить і не збирається нікуди йти від влади, а навпроти - вчепився, як та пʼявка, хоч сам казав, що піде, якщо за рік не отримає мир.
Зе-покидьки - як той гібрид маркіза де Сада з Остапом Бендером. "А ось так тобі приємно, кохана? Добре... Добре... А так? Не дуже? То давай тоді позу змінемо... Так подобається?..."
А тим часом цей "маркіз" цупить в "коханої" стілець, браслет та ситечко.
73%-й зе-лохторат - це колективна мадам Грицацуєва.