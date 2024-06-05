50% українців вважають, що Зеленський не впорався із передвиборчими обіцянками, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
50% громадян України заявили, що президент Володимир Зеленський не виконав або виконав меншість із передвиборчих обіцянок.
Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
18% опитаних заявили, що Зеленський виконав більшість або всі обіцянки (з них про виконання всіх обіцянок говорять 5%). Майже стільки ж вважають, що він виконав близько половини обіцянок, а 50% вважають, що він виконав меншість або жодної з обіцянок (з них 25% вважають, що він не виконав жодної обіцянки).
Водночас 50% громадян пояснили невиконання обіцянок наявністю нечесних, корумпованих людей у команді президента.
Від 26 до 32% опитаних пояснили це браком компетентних людей у його команді, повномасштабним вторгненням, власною недосвідченістю та впливом олігархів.
Від 9 до 14% говорили про особисту корумпованість, вплив інших країн, розхитування ситуації опозицією, нереалістичність обіцянок.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.slovoidilo.ua/2021/03/29/stattja/polityka/rytoryka-zelenskoho-vstupu-post-prezydenta-zaraz-cymy-obicyankamy
Абсолютний лузер.
Його місце на сцені, а не в кріслс президента.