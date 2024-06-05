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19 014 229

50% українців вважають, що Зеленський не впорався із передвиборчими обіцянками, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чи виконав Зеленський свої обіцянки

50% громадян України заявили, що президент Володимир Зеленський не виконав або виконав меншість із передвиборчих обіцянок.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

18% опитаних заявили, що Зеленський виконав більшість або всі обіцянки (з них про виконання всіх обіцянок говорять 5%). Майже стільки ж вважають, що він виконав близько половини обіцянок, а 50% вважають, що він виконав меншість або жодної з обіцянок (з них 25% вважають, що він не виконав жодної обіцянки).

Чи виконав Зеленський обіцянки? Опитування КМІС

Водночас 50% громадян пояснили невиконання обіцянок наявністю нечесних, корумпованих людей у команді президента.

Від 26 до 32% опитаних пояснили це браком компетентних людей у його команді, повномасштабним вторгненням, власною недосвідченістю та впливом олігархів.

Від 9 до 14% говорили про особисту корумпованість, вплив інших країн, розхитування ситуації опозицією, нереалістичність обіцянок.

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Чи виконав Зеленський обіцянки? Опитування КМІС

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) обіцянки (30) КМІС (334)


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Топ коментарі
+106
Це опитування чітко відповідає на запитання про кількість клінічних ідіотів в країні.
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05.06.2024 11:42
+77
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05.06.2024 11:45
+73
Может, для кого-то Порошенко и "петя", а для такого говна, как Зеленский, и его избиратели, он Петр Алексеевич. И не потому, что он мне страшно нравится. Просто по опыту, образованию, да и вообще по умственному развитию разница между Порошенко и шутом с его почитателями, как между человеком и павианом (и это в лучшем случае).
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05.06.2024 11:58
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05.06.2024 19:47 Відповісти
50...??? А є ще 50. Але кажуть, що ті, хто вишивають бісером портрети Зеленського, прирівняні к"критичній інфраструктурі"та не підлягають мобілізації і вимкненню світла...
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05.06.2024 20:01 Відповісти
Зовсім ку-ку?
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05.06.2024 22:28 Відповісти
Більш дебільного комента важко вигадати
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05.06.2024 22:12 Відповісти
Цей коментар навіть перевершив перший
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06.06.2024 08:49 Відповісти
73% перетворились на 37, але ж це з-біса багато.
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05.06.2024 21:08 Відповісти
Я думав дегенерати, що голосували "по приколу", першими виїхали. Але статистика показує що вони лишилися.
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05.06.2024 21:13 Відповісти
Знаю кількох, які хочуть виїхати. А є такий, який 2 роки тому говорив, що був би Порох то все би здав, а зараз сидить в підпіллі, каже, що державі нічого не должен, а Єрмак з Зеленським шпигуни москальські.
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05.06.2024 22:34 Відповісти
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06.06.2024 07:22 Відповісти
Я щось пропустив? А що були виконані обіцянки? Нагадайте хоч одну.
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05.06.2024 21:15 Відповісти
Ламати систему(державу).
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05.06.2024 22:35 Відповісти
Це опитування показало що кількість клінічних ідіотів ніяк не зменшилась. Їх навіть війна не вилікувала. Це просто якийсь жах.
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05.06.2024 21:43 Відповісти
Ефект Даннінга - Крюґера
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06.06.2024 08:13 Відповісти
Дуже дивно виглядає опитування, враховуючи, що зеленський взагалі то нічого не обіцяв, всі його обіцянки вигадали саме ті хто за нього голосував
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05.06.2024 22:11 Відповісти
Незнайка и неумейка. Но проголосовали.
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06.06.2024 00:01 Відповісти
щодо обіцянок (трохи застаріде, але):
https://www.slovoidilo.ua/2021/03/29/stattja/polityka/rytoryka-zelenskoho-vstupu-post-prezydenta-zaraz-cymy-obicyankamy
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06.06.2024 01:42 Відповісти
Не впоролся Бл...дь!!! Бенин Оманский Нарик со своей фсбэшной кодлой это прямая угроза Украине!!!
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06.06.2024 06:20 Відповісти
Це президент Халепа.
Абсолютний лузер.
Його місце на сцені, а не в кріслс президента.
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06.06.2024 07:37 Відповісти
ці нікчемні люди просто заздрять Володимиру нашому Сонцесяйному, наш потужний Лідор високоосвічений - мама русская, папа юріст, спортсмен - чотирикратний чемпіон по ухилянству, активіст оманський і просто красень серед пігмеїв)
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06.06.2024 08:14 Відповісти
Получается, что вторые 50 процентов населения - полные идиоты, не способные к логическим построениям...
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06.06.2024 08:16 Відповісти
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06.06.2024 08:28 Відповісти
Чергове брехливе пропагандистське "опитування" для маніпуляції населенням
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06.06.2024 21:56 Відповісти
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