Зеленский пригласил президента Перу Болуарте на Глобальный саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Перу Диной Болуарте. Он пригласил коллегу принять участие в Саммите мира в Швейцарии и посетить наше государство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.
Глава государства поблагодарил Болуарте за конкретные шаги в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
"Перу голосовала за ключевые резолюции ООН и прекращение статуса России как постоянного наблюдателя при ОАГ", - подчеркнул Зеленский.
Президент также призвал коллегу принять участие в Саммите мира в Швейцарии. Это, по его словам, "усилит представительство Латинской Америки".
Кроме этого, Зеленский предложил Дине Болуарте посетить Украину "при удобном случае".
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Пс президента Свазиленда ещё запроси.
В країні війна,дєрьмак керує куди і скільки оружія виділяти,сирський виконує накази дєрьмака і не дає вчасно його на фронт,кібер спеціалістів посилають в штурмові атаки!
Коли ти **** кончена відстанеш від УКРАЇНИ!
Тому що розумний,як вітя овощ