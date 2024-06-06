РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11253 посетителя онлайн
Новости
1 319 17
Зеленский (19011) Перу (34) глобальный саммит мира (273)

Зеленский пригласил президента Перу Болуарте на Глобальный саммит мира

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Перу Діною Болуарте

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Перу Диной Болуарте. Он пригласил коллегу принять участие в Саммите мира в Швейцарии и посетить наше государство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

Глава государства поблагодарил Болуарте за конкретные шаги в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

"Перу голосовала за ключевые резолюции ООН и прекращение статуса России как постоянного наблюдателя при ОАГ", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Зеленский встретился с шейхом Катара Хамадом Аль Тани и рассказал ему о подготовке к Саммиту мира

Президент также призвал коллегу принять участие в Саммите мира в Швейцарии. Это, по его словам, "усилит представительство Латинской Америки".

Кроме этого, Зеленский предложил Дине Болуарте посетить Украину "при удобном случае".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Довбодятел ти кончений,зеля!
В країні війна,дєрьмак керує куди і скільки оружія виділяти,сирський виконує накази дєрьмака і не дає вчасно його на фронт,кібер спеціалістів посилають в штурмові атаки!
Коли ти **** кончена відстанеш від УКРАЇНИ!
показать весь комментарий
06.06.2024 09:59
+8
Движение ради движения. Покажите ему карту, пусть посмотрит где это Перу находится. Хотя после поездки на Филиппины надеется на остатки здравого смысла уже нет смысла.
Пс президента Свазиленда ещё запроси.
показать весь комментарий
06.06.2024 09:59
+6
Можливо я чогось не розумію, але що для України дасть той саміт миру? Нічого! Одне єдине, що він дає,так це те, що один бородатий гундоситй буде і дурити нарід і здобувати рейтинги. Краще б розібрався, чому не було укріплень біля Вовчанська і виправив ситуацію не тільки там, по всій лінії фронту. Точніше не він щоб розбирався і брав на контроль, бо пам'ятаємо про контроль в спасінні сержнта Журавля, а щоб цим зайцнялися толкові військові. Чому розмінували Чонгар і по чиєму наказу? Хто і по чиїй згоді розвів тут корупцію до найбільшин величин з моменту існування України? Хто знищив наші ракетні програми?
показать весь комментарий
06.06.2024 10:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Движение ради движения. Покажите ему карту, пусть посмотрит где это Перу находится. Хотя после поездки на Филиппины надеется на остатки здравого смысла уже нет смысла.
Пс президента Свазиленда ещё запроси.
показать весь комментарий
06.06.2024 09:59 Ответить
А на фото Болуарте?
показать весь комментарий
06.06.2024 09:59 Ответить
Довбодятел ти кончений,зеля!
В країні війна,дєрьмак керує куди і скільки оружія виділяти,сирський виконує накази дєрьмака і не дає вчасно його на фронт,кібер спеціалістів посилають в штурмові атаки!
Коли ти **** кончена відстанеш від УКРАЇНИ!
показать весь комментарий
06.06.2024 09:59 Ответить
Він не відстане бо він знищить Україну для цього його і вибрав мудрий нарід
показать весь комментарий
06.06.2024 10:31 Ответить
Ще б вождів африканських племен запросив!
показать весь комментарий
06.06.2024 10:01 Ответить
Треба було ще президентці Перу нагадати, що вибори президента проводяться раз на 5 років
показать весь комментарий
06.06.2024 10:02 Ответить
Але є і позитив - дізнався одразу що в Перу є президент, що вона жінка і кличуть її Діна. Треба буде переказати цю новину друзям-пензикам, коли зустрінемся за пивком - президента Перу зовуть як собаку Васька...
показать весь комментарий
06.06.2024 10:12 Ответить
Можливо я чогось не розумію, але що для України дасть той саміт миру? Нічого! Одне єдине, що він дає,так це те, що один бородатий гундоситй буде і дурити нарід і здобувати рейтинги. Краще б розібрався, чому не було укріплень біля Вовчанська і виправив ситуацію не тільки там, по всій лінії фронту. Точніше не він щоб розбирався і брав на контроль, бо пам'ятаємо про контроль в спасінні сержнта Журавля, а щоб цим зайцнялися толкові військові. Чому розмінували Чонгар і по чиєму наказу? Хто і по чиїй згоді розвів тут корупцію до найбільшин величин з моменту існування України? Хто знищив наші ракетні програми?
показать весь комментарий
06.06.2024 10:33 Ответить
Русня тягне найманців з кожної пальми,а Боневтік пропонує їм альтернативу,сидіти в дома дивитись саміт з пальми.
Тому що розумний,як вітя овощ
показать весь комментарий
06.06.2024 10:36 Ответить
Это прощальный концерт будет? С игрой на пианино бе рук? Тогда, ДА!
показать весь комментарий
06.06.2024 10:38 Ответить
А за чий рахунок банкет тобто саміт ?
показать весь комментарий
06.06.2024 10:45 Ответить
Зеленський! Ліпше займись ТЦК! Ти гарант конституції! На Житомирщині чергового мобілізованого забили до смерті !
показать весь комментарий
06.06.2024 10:49 Ответить
"голуб мира ти наш"
показать весь комментарий
06.06.2024 11:27 Ответить
Нахіба цей цирк?
показать весь комментарий
06.06.2024 12:49 Ответить
Скажите кто нибудь гундосому дегенерату,что он забыл пригласить на этот никому не нужный саммит аляскинских маламутов....
показать весь комментарий
06.06.2024 12:55 Ответить
 
 