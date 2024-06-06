Зеленский пригласил президента Перу Болуарте на Глобальный саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Перу Диной Болуарте. Он пригласил коллегу принять участие в Саммите мира в Швейцарии и посетить наше государство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

Глава государства поблагодарил Болуарте за конкретные шаги в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

"Перу голосовала за ключевые резолюции ООН и прекращение статуса России как постоянного наблюдателя при ОАГ", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Зеленский встретился с шейхом Катара Хамадом Аль Тани и рассказал ему о подготовке к Саммиту мира

Президент также призвал коллегу принять участие в Саммите мира в Швейцарии. Это, по его словам, "усилит представительство Латинской Америки".

Кроме этого, Зеленский предложил Дине Болуарте посетить Украину "при удобном случае".