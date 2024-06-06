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Угорщина братиме участь у Глобальному саміті миру, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт все ж поїде на Глобальний саміт миру у Швейцарії, бо війна в Україні "має закінчитися переговорами".

Про це він сказав російським ЗМІ під час візиту до Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zn.ua.

За словами очільника МЗС Угорщини, переговори щодо України мають розпочатися зараз.

Сійярто зауважив, що особисто представлятиме Угорщину на зустрічі у Швейцарії.

"Очевидно, що війну не вирішити зброєю. На полі бою - лише втрати та руйнування. Тому ця війна має закінчитися переговорами. І чим раніше розпочнуться переговори, тим менше людей загине", - додав угорський міністр.

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Нагадаємо, на початку цього тижня Сійярто заявляв, що Угорщина ще не вирішила, чи братиме участь у Саміті миру у Швейцарії, оскільки сумнівалася в "його сенсі" через відсутність запрошення для Росії.

Автор: 

Угорщина (2278) Сійярто Петер (354) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+21
Ага. Чтобы насрать там и изрыгнуть хотелки ***** а потом заблокировать. Если не хотите из саммита сделать цирк то нельзя пускать путинских холуев на етот саммит
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06.06.2024 12:32
+16
Зрозуміло кожному, що мадяри будуть там неофіційними представниками кацапів...
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06.06.2024 12:34
+13
Угорці на самміті це "спостерігачі від *****".
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06.06.2024 12:37
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Ага. Чтобы насрать там и изрыгнуть хотелки ***** а потом заблокировать. Если не хотите из саммита сделать цирк то нельзя пускать путинских холуев на етот саммит
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06.06.2024 12:32 Відповісти
там нема шо блокувати вже.
не знайдеться настільки відбитої країни в світі яка скаже що вона проти захисту АЕС чи проти розблокування зерна для голодуючих країн чи за право однієї країни красти дітей в іншої.

ні про який мир а тим більше територіальну цілісність чи суверенітет там більше не йдеться завдячуючи потужним зусиллям дєрьмака і його ручної мавпи Зєльди.
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06.06.2024 12:52 Відповісти
Ху#ло отстегнул им на командировочные и на покиздеть от его имени.
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06.06.2024 13:11 Відповісти
Накуя вона там треба !
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06.06.2024 13:19 Відповісти
Зрозуміло кожному, що мадяри будуть там неофіційними представниками кацапів...
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06.06.2024 12:34 Відповісти
Чого це представниками?! Вони і є кацапи з-за Урала, котрі чкурнули в Єропу.
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06.06.2024 14:08 Відповісти
А хто угорщину запрошував? Пішли за руським кораблем.
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06.06.2024 12:34 Відповісти
***** дуже їх просив, поїхать туди своїми полномочними ослами по особих поручєніях ))
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06.06.2024 12:42 Відповісти
так росія не збиралася брати участь у саміті,мабуть передумали.
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06.06.2024 12:34 Відповісти
Мад'яри засцяли, що їх можуть лишити право голосу в ЄС, а то і взагалі викинути з цивілізованої Європи! 😁
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06.06.2024 12:35 Відповісти
Копаться нет желания в деталях и датах, но скоро очередь Венгрии на пол года председательствовать в Брюсселе в совете ЕС. Для нас чёрная полоса. Скорее по этому приедут на саммит цыгане конокрады с водопою с озера Балатон. Шлюхи дешёвые!
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06.06.2024 20:18 Відповісти
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06.06.2024 12:35 Відповісти
Поїдуть, щоб і там нагадити...
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06.06.2024 12:37 Відповісти
Угорці на самміті це "спостерігачі від *****".
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06.06.2024 12:37 Відповісти
тепер кацапи будуть зхнати інформацію майже в прямому ефірі , а може й буквально в прямому.
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06.06.2024 12:41 Відповісти
А нащо їх туди запрошували?
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06.06.2024 12:41 Відповісти
Подібні саміти ніколи не відбуваються без заздалегідь узгодженого фінального документа під яким мають підписатися учасники. Рішення по так званому Глобальному саміті миру також вже фактично готово. І в цьому документі, який вже став публічним, Зеленський фактично відмовляється від своєї формули миру. Угорщина ознайомилася з текстом, який на руку кремлю, і тому вирішила взяти участь.
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06.06.2024 12:43 Відповісти
Прошу лінк на цей "публічний документ"
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06.06.2024 12:48 Відповісти
Який же ж бенкет без серуна.
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06.06.2024 12:45 Відповісти
Пусть на входе этих цыган в лапти обуют.
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06.06.2024 12:46 Відповісти
Поціновувачи ******* припруться на саміт жиру.
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06.06.2024 12:46 Відповісти
Прутін відрядив віслюка погадити на саміті
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06.06.2024 12:52 Відповісти
Ну мало ли - а вдруг там будут какие-то непубличные договорённости? Информацию нужно собирать!
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06.06.2024 12:57 Відповісти
Непублічні домовленості будуть сьогодні (на пляжі Omaha Beach), і за тиждень (у Римі).

"саміт миру" -- то так, зібратися, поп%%%%ти, фондю поїсти з дерунами.
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06.06.2024 13:02 Відповісти
А на чиїй стороні?
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06.06.2024 13:11 Відповісти
Нахрена там Угорщина?
Это как ложка дерьма в бочке мёда.

НЕ ПУСКАЙТЕ ТУДА УГОРЩИНУ!!!
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06.06.2024 13:13 Відповісти
мадярська агентура куйла підтягується
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06.06.2024 13:14 Відповісти
Нах*я воно там треба...
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06.06.2024 13:52 Відповісти
щоб і там н@ср@ти?
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06.06.2024 14:54 Відповісти
Якось цікаво виходить,то не їдемо,а після візиту в рашку---ЇДЕМО,випадковість---не думаю!!!
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06.06.2024 17:42 Відповісти
Мадяри бачать, що ними не задоволені в ЄС і можуть "прищучити", - тому формально погодилися бути на цьому т.з. саміті. Знаючи, що цей саміт до сраки, бо він нічого не вирішує і жодних зобов"язань ні на кого не покладає. Йо, йо, ківанки, ми приїдемо, ппр (попи.димо, попи.димо і розійдемося), як завжди.
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06.06.2024 18:18 Відповісти
 
 