Угорщина братиме участь у Глобальному саміті миру, - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт все ж поїде на Глобальний саміт миру у Швейцарії, бо війна в Україні "має закінчитися переговорами".
Про це він сказав російським ЗМІ під час візиту до Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zn.ua.
За словами очільника МЗС Угорщини, переговори щодо України мають розпочатися зараз.
Сійярто зауважив, що особисто представлятиме Угорщину на зустрічі у Швейцарії.
"Очевидно, що війну не вирішити зброєю. На полі бою - лише втрати та руйнування. Тому ця війна має закінчитися переговорами. І чим раніше розпочнуться переговори, тим менше людей загине", - додав угорський міністр.
Нагадаємо, на початку цього тижня Сійярто заявляв, що Угорщина ще не вирішила, чи братиме участь у Саміті миру у Швейцарії, оскільки сумнівалася в "його сенсі" через відсутність запрошення для Росії.
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не знайдеться настільки відбитої країни в світі яка скаже що вона проти захисту АЕС чи проти розблокування зерна для голодуючих країн чи за право однієї країни красти дітей в іншої.
ні про який мир а тим більше територіальну цілісність чи суверенітет там більше не йдеться завдячуючи потужним зусиллям дєрьмака і його ручної мавпи Зєльди.
"саміт миру" -- то так, зібратися, поп%%%%ти, фондю поїсти з дерунами.
Это как ложка дерьма в бочке мёда.
НЕ ПУСКАЙТЕ ТУДА УГОРЩИНУ!!!