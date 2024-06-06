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Венгрия (1832) Сийярто (294) глобальный саммит мира (273)

Венгрия примет участие в Глобальном саммите мира, - Сийярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт все же поедет на Глобальный саммит мира в Швейцарии, потому что война в Украине "должна закончиться переговорами".

Об этом он сказал российским СМИ во время визита в Россию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

По словам главы МИД Венгрии, переговоры относительно Украины должны начаться сейчас.

Сийярто отметил, что лично будет представлять Венгрию на встрече в Швейцарии.

"Очевидно, что войну не решить оружием. На поле боя - только потери и разрушения. Поэтому эта война должна закончиться переговорами. И чем раньше начнутся переговоры, тем меньше людей погибнет", - добавил венгерский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия - единственная страна ЕС, граждане которой погибают в Украине, - Орбан

Напомним, в начале этой недели Сийярто заявлял, что Венгрия еще не решила, будет ли участвовать в Саммите мира в Швейцарии, поскольку сомневалась в "его смысле" из-за отсутствия приглашения для России.
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Топ комментарии
+21
Ага. Чтобы насрать там и изрыгнуть хотелки ***** а потом заблокировать. Если не хотите из саммита сделать цирк то нельзя пускать путинских холуев на етот саммит
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06.06.2024 12:32
+16
Зрозуміло кожному, що мадяри будуть там неофіційними представниками кацапів...
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06.06.2024 12:34
+13
Угорці на самміті це "спостерігачі від *****".
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06.06.2024 12:37
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Ага. Чтобы насрать там и изрыгнуть хотелки ***** а потом заблокировать. Если не хотите из саммита сделать цирк то нельзя пускать путинских холуев на етот саммит
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06.06.2024 12:32 Ответить
там нема шо блокувати вже.
не знайдеться настільки відбитої країни в світі яка скаже що вона проти захисту АЕС чи проти розблокування зерна для голодуючих країн чи за право однієї країни красти дітей в іншої.

ні про який мир а тим більше територіальну цілісність чи суверенітет там більше не йдеться завдячуючи потужним зусиллям дєрьмака і його ручної мавпи Зєльди.
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06.06.2024 12:52 Ответить
Ху#ло отстегнул им на командировочные и на покиздеть от его имени.
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06.06.2024 13:11 Ответить
Накуя вона там треба !
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06.06.2024 13:19 Ответить
Зрозуміло кожному, що мадяри будуть там неофіційними представниками кацапів...
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06.06.2024 12:34 Ответить
Чого це представниками?! Вони і є кацапи з-за Урала, котрі чкурнули в Єропу.
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06.06.2024 14:08 Ответить
А хто угорщину запрошував? Пішли за руським кораблем.
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06.06.2024 12:34 Ответить
***** дуже їх просив, поїхать туди своїми полномочними ослами по особих поручєніях ))
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06.06.2024 12:42 Ответить
так росія не збиралася брати участь у саміті,мабуть передумали.
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06.06.2024 12:34 Ответить
Мад'яри засцяли, що їх можуть лишити право голосу в ЄС, а то і взагалі викинути з цивілізованої Європи! 😁
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06.06.2024 12:35 Ответить
Копаться нет желания в деталях и датах, но скоро очередь Венгрии на пол года председательствовать в Брюсселе в совете ЕС. Для нас чёрная полоса. Скорее по этому приедут на саммит цыгане конокрады с водопою с озера Балатон. Шлюхи дешёвые!
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06.06.2024 20:18 Ответить
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06.06.2024 12:35 Ответить
Поїдуть, щоб і там нагадити...
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06.06.2024 12:37 Ответить
Угорці на самміті це "спостерігачі від *****".
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06.06.2024 12:37 Ответить
тепер кацапи будуть зхнати інформацію майже в прямому ефірі , а може й буквально в прямому.
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06.06.2024 12:41 Ответить
А нащо їх туди запрошували?
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06.06.2024 12:41 Ответить
Подібні саміти ніколи не відбуваються без заздалегідь узгодженого фінального документа під яким мають підписатися учасники. Рішення по так званому Глобальному саміті миру також вже фактично готово. І в цьому документі, який вже став публічним, Зеленський фактично відмовляється від своєї формули миру. Угорщина ознайомилася з текстом, який на руку кремлю, і тому вирішила взяти участь.
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06.06.2024 12:43 Ответить
Прошу лінк на цей "публічний документ"
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06.06.2024 12:48 Ответить
Який же ж бенкет без серуна.
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06.06.2024 12:45 Ответить
Пусть на входе этих цыган в лапти обуют.
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06.06.2024 12:46 Ответить
Поціновувачи ******* припруться на саміт жиру.
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06.06.2024 12:46 Ответить
Прутін відрядив віслюка погадити на саміті
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06.06.2024 12:52 Ответить
Ну мало ли - а вдруг там будут какие-то непубличные договорённости? Информацию нужно собирать!
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06.06.2024 12:57 Ответить
Непублічні домовленості будуть сьогодні (на пляжі Omaha Beach), і за тиждень (у Римі).

"саміт миру" -- то так, зібратися, поп%%%%ти, фондю поїсти з дерунами.
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06.06.2024 13:02 Ответить
А на чиїй стороні?
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06.06.2024 13:11 Ответить
Нахрена там Угорщина?
Это как ложка дерьма в бочке мёда.

НЕ ПУСКАЙТЕ ТУДА УГОРЩИНУ!!!
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06.06.2024 13:13 Ответить
мадярська агентура куйла підтягується
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06.06.2024 13:14 Ответить
Нах*я воно там треба...
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06.06.2024 13:52 Ответить
щоб і там н@ср@ти?
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06.06.2024 14:54 Ответить
Якось цікаво виходить,то не їдемо,а після візиту в рашку---ЇДЕМО,випадковість---не думаю!!!
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06.06.2024 17:42 Ответить
Мадяри бачать, що ними не задоволені в ЄС і можуть "прищучити", - тому формально погодилися бути на цьому т.з. саміті. Знаючи, що цей саміт до сраки, бо він нічого не вирішує і жодних зобов"язань ні на кого не покладає. Йо, йо, ківанки, ми приїдемо, ппр (попи.димо, попи.димо і розійдемося), як завжди.
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06.06.2024 18:18 Ответить
 
 