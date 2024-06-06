Венгрия примет участие в Глобальном саммите мира, - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт все же поедет на Глобальный саммит мира в Швейцарии, потому что война в Украине "должна закончиться переговорами".
Об этом он сказал российским СМИ во время визита в Россию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.
По словам главы МИД Венгрии, переговоры относительно Украины должны начаться сейчас.
Сийярто отметил, что лично будет представлять Венгрию на встрече в Швейцарии.
"Очевидно, что войну не решить оружием. На поле боя - только потери и разрушения. Поэтому эта война должна закончиться переговорами. И чем раньше начнутся переговоры, тем меньше людей погибнет", - добавил венгерский министр.
Напомним, в начале этой недели Сийярто заявлял, что Венгрия еще не решила, будет ли участвовать в Саммите мира в Швейцарии, поскольку сомневалась в "его смысле" из-за отсутствия приглашения для России.
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не знайдеться настільки відбитої країни в світі яка скаже що вона проти захисту АЕС чи проти розблокування зерна для голодуючих країн чи за право однієї країни красти дітей в іншої.
ні про який мир а тим більше територіальну цілісність чи суверенітет там більше не йдеться завдячуючи потужним зусиллям дєрьмака і його ручної мавпи Зєльди.
"саміт миру" -- то так, зібратися, поп%%%%ти, фондю поїсти з дерунами.
Это как ложка дерьма в бочке мёда.
НЕ ПУСКАЙТЕ ТУДА УГОРЩИНУ!!!