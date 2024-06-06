Венгрия примет участие в Глобальном саммите мира, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт все же поедет на Глобальный саммит мира в Швейцарии, потому что война в Украине "должна закончиться переговорами".

Об этом он сказал российским СМИ во время визита в Россию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

По словам главы МИД Венгрии, переговоры относительно Украины должны начаться сейчас.

Сийярто отметил, что лично будет представлять Венгрию на встрече в Швейцарии.

"Очевидно, что войну не решить оружием. На поле боя - только потери и разрушения. Поэтому эта война должна закончиться переговорами. И чем раньше начнутся переговоры, тем меньше людей погибнет", - добавил венгерский министр.

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Напомним, в начале этой недели Сийярто заявлял, что Венгрия еще не решила, будет ли участвовать в Саммите мира в Швейцарии, поскольку сомневалась в "его смысле" из-за отсутствия приглашения для России.