Венгрия - единственная страна ЕС, граждане которой погибают в Украине, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна - "единственная страна ЕС, граждане которой гибнут в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Орбан пояснил, что в Украине есть венгерские граждане из мадьярского меньшинства, которые воюют на стороне украинской армии и погибают.

"Войну начала Россия, в этом нет никаких сомнений, но мы должны задать себе вопрос, как действовать. Мы находимся на распутье: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну", - отметил венгерский премьер.

Орбан также считает, что разрешение Украине наносить удары по территории РФ западным оружием повлечет "сильную реакцию России".

"Если мы позволим Украине нанести удар по России оружием, которое также поставляет Италия, это будет иметь последствия в виде сильной реакции России, и риск вмешательства НАТО окажется в одном шаге", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг не сбавляет темпы на Покровском направлении, атакует при поддержке авиации, - Генштаб ВСУ