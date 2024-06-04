Венгрия - единственная страна ЕС, граждане которой погибают в Украине, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна - "единственная страна ЕС, граждане которой гибнут в Украине".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Орбан пояснил, что в Украине есть венгерские граждане из мадьярского меньшинства, которые воюют на стороне украинской армии и погибают.
"Войну начала Россия, в этом нет никаких сомнений, но мы должны задать себе вопрос, как действовать. Мы находимся на распутье: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну", - отметил венгерский премьер.
Орбан также считает, что разрешение Украине наносить удары по территории РФ западным оружием повлечет "сильную реакцию России".
"Если мы позволим Украине нанести удар по России оружием, которое также поставляет Италия, это будет иметь последствия в виде сильной реакции России, и риск вмешательства НАТО окажется в одном шаге", - сказал он.
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Питання: «Хто це?» і «Скільки терпіть будемо?»
1) жителям України з угорським паспортом йде грошова допомога (щомісячно)
2) ці "громадяни Угорщини" мають право отримать БЕЗПЛАТНО вищу освіту угорською мовою (для жителів Угорщини вона платна)
3) можливість отримувать "європейські" зарплати і жить за "українськими" цінами (це - для жителів прикордонних районів)
4) Прекрасна моживість легально "контрабасить"
Оце все - лише "навскидку"
Якщо все це "перекрить" - вони все це втрачають і стають "просто мадярами" - без будь-яких "смачних плюшок"
Приклад: до 2014-го російські моряки у Севастополі отримували надбавку грошового забезпечення - "за службу за рубежом" Після анексії Криму Росією цю надбавку зняли - бо визнали Крим територією Росії А тепер ще й кинули їх воювать та гинуть в боях Питання - російські моряки у Криму - від цього "в захваті"?
У мадяр завжди існувала "ідея-фікс" - створення "Великої Мадярорсаг" Саме тому вони старалися насильно мадяризувать все населення що потрапляло під їх владу І це не тільки ХХ століття І не тільки українці В 1848-му було те саме І поширювалося воно і на словаків і на словенців з сербами та хорватами І на румун з болгарами І навіть на австрійців які залишилися проживать на території Угорщини після розпаду Австро-Угорської імперії! Саме цим зараз Орбан і займається
Хто це "ми", ти, пітар циганський? Ти хоч патрон пожертвував щоб "громадяни уйобщини" не гинули, шваль підруснява?
Марш до буди, чмо бздливе.
Ти довбай-об, Вітя?
Здавайтесь росіянам. Мадярам виділять резервацію між Волгою й Уралом. Повертайтеся до рідних "стійбищ", якщо й за 1000 років до Європи не вписуєтесь.
Що для *****, що для Орбана, що для будь-кого. Всі це знають, тільки говорити сьогодні про це не можна.
Срати він хотів на всіх венгрів якщо є шанс отримати в першу чергу щось для себе.
У них - орбіла...
Виктор мриет про великую угорщину в состав которой входит и Закарпатье...мечтать иногда вредно...Интересно што он будет говорить после поражения оркостана и развала болот? Произошла чудовищная ошибка?...
- хто вони?
- Нет, не слышали (
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- (
- =(((((((((((((((
-(((((((((((((((((((
"Якщо ми дозволимо Україні завдати удару по Росії зброєю, яку також постачає Італія, це матиме наслідки у вигляді сильної реакції Росії, і ризик втручання НАТО опиниться за один крок" - Орбан
Конфлікт між здоровим глуздом/знанням історії, боягузтвом, шкурним інтересом - вибори, корупційним інтерес замість перспективи.
Який інстинкт візьме верх?
Діячі типу Черчіля перевелися - залишилися Чемберлени. Такий результат негативного відбору в політиці...
Варта Путіну повторити свою ядерну риторику і "два шага назад"...
А тим часом Т.зв. фермери в Полщі отримали черговий транш Кремля і знову готові перекривати границю з Україною - не з Білоросією, а з Україною