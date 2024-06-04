Враг не сбавляет темпы на Покровском направлении, атакует при поддержке авиации, - Генштаб ВСУ

На данный момент общее количество боевых столкновений с начала текущих суток возросло до 64.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 17:00.

Ситуация на севере

Российские войска со своей территории продолжают бить артиллерией по пограничью Сумщины и Черниговщины. Так, из Новых Юрковичей (РФ) нанесен артиллерийский удар по Хреновке, из Новой Погощи (РФ) по Старой Гуте, из Зернового (РФ) по Хлеборобу, из Гуровки (РФ) по Михальчиной Слободе.

Боевые действия на Харьковщине

Снова под ударами агрессора находится Харьковщина. В частности, с направления Шебекино (РФ) по Волчанску российские военные нанесли три авиационных удара с применением семи КАБов, Окип и Ветеринарное атаковали вертолетами МИ-8 с использованием по 10 НАРов на каждый населенный пункт. В общем, на этом направлении с начала суток произошло три боестолкновения без успеха для противника.

На Купянском направлении российские оккупанты несколько активизировались и применяют авиацию. Восемь штурмовых действий врага наши защитники отбили. Еще продолжаются три боестолкновения вблизи Стельмаховки и Берестового. Силы обороны дают достойный отпор противнику.

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Боевые действия на Донбассе

На Краматорском направлении продолжается бой в районе Андреевки. В то же время, вражескому ракетному удару подвергся город Славянск. Также от ударов российской авиации пострадали Дружба (противник применил 16 неуправляемых авиационных ракет) и Северное (10 НАРов).

Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны здесь отбили уже 16 штурмовых действий оккупантов. Еще 17 боев продолжаются. Противник атакует при поддержке авиации. По Архангельскому нанесен удар тремя КАБами, Новоселовку Первую агрессор атаковал 10 НАРами.

На Кураховском направлении общее количество атак возросло до четырех. Наши защитники успешно отбили два штурмовых действия российских захватчиков. Еще две продолжаются вблизи Красногоровки и Парасковиевки. По Водяному противник нанес удар двумя КАБами и 20 НАРами.

Враг продолжает атаковать при поддержке авиации на Времевском направлении. В настоящее время там три атаки врага успешно отбиты, еще две - продолжаются в районе Урожайного.

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На остальных направлениях - без особых изменений.