Силы обороны отразили штурм у Красногоровки, еще одно боестолкновение продолжается, - Генштаб

С начала суток, 4 июня 2024 года, на фронте произошло 42 боевых столкновения. Наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия российских захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстановка на Севере

Как отмечается, враг не оставляет попыток наносить коварные удары артиллерией со своей территории по пограничью Черниговской и Сумской областей. Так, с направления Елизаветовка (РФ) нанесен удар по Кондратовке, с Сухиновки (РФ) по Катериновке, с Кирилловки (РФ) по Елино.

Также российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар двумя КАБами по Вильче.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Купянском направлении с начала суток украинскими войсками отбиты три атаки в районе Синьковки и Ямполя. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм вблизи Белогоровки.

Трижды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Клещиевки и Калиновки. Обе попытки были неудачными. Еще одно боестолкновение продолжается в районе Андреевки. Подразделения Сил обороны контролируют обстановку.

На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 25. Бои продолжаются вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Прогресса, Калинового, Новопокровского. 11 атак наши воины отбили, еще 14 - продолжаются. Ситуация напряженная, но контролируемая.

На Кураховском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отбили одно штурмовое действие возле Красногоровки, еще одно боестолкновение продолжается.

Обстановка на Юге

На Времовском направлении враг трижды атаковал возле Старомайорского, Константиновки и Золотой Нивы. Успеха не имел. Потерь позиций не допущено.

На Ореховском направлении российские войска пытались потеснить наши подразделения в районе Работино. Потерпели неудачу и отошли.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, агрессор пытался дважды штурмовать наши позиции вблизи Крынков. Атаки отбиты. Ситуация контролируется.

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На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

Ранее Генштаб информировал, что в районе Красногоровки враг пытается оттеснить наши подразделения, продолжается бой.

Ранее в ОТГВ "Харьков" заявляли, что враг применяет весь доступный арсенал оружия на Харьковском направлении, за сутки произошло 11 боестолкновений. По данным Генштаба, 3 июня на Харьковском направлении бои шли в районе Липцов и Волчанска.