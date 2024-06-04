Силы обороны отразили штурм у Красногоровки, еще одно боестолкновение продолжается, - Генштаб
С начала суток, 4 июня 2024 года, на фронте произошло 42 боевых столкновения. Наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия российских захватчиков, уничтожают пехоту и технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстановка на Севере
Как отмечается, враг не оставляет попыток наносить коварные удары артиллерией со своей территории по пограничью Черниговской и Сумской областей. Так, с направления Елизаветовка (РФ) нанесен удар по Кондратовке, с Сухиновки (РФ) по Катериновке, с Кирилловки (РФ) по Елино.
Также российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар двумя КАБами по Вильче.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Купянском направлении с начала суток украинскими войсками отбиты три атаки в районе Синьковки и Ямполя. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируемая.
На Северском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм вблизи Белогоровки.
Трижды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Клещиевки и Калиновки. Обе попытки были неудачными. Еще одно боестолкновение продолжается в районе Андреевки. Подразделения Сил обороны контролируют обстановку.
На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 25. Бои продолжаются вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Прогресса, Калинового, Новопокровского. 11 атак наши воины отбили, еще 14 - продолжаются. Ситуация напряженная, но контролируемая.
На Кураховском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отбили одно штурмовое действие возле Красногоровки, еще одно боестолкновение продолжается.
Обстановка на Юге
На Времовском направлении враг трижды атаковал возле Старомайорского, Константиновки и Золотой Нивы. Успеха не имел. Потерь позиций не допущено.
На Ореховском направлении российские войска пытались потеснить наши подразделения в районе Работино. Потерпели неудачу и отошли.
На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, агрессор пытался дважды штурмовать наши позиции вблизи Крынков. Атаки отбиты. Ситуация контролируется.
На остальных направлениях обстановка без особых изменений.
Ранее Генштаб информировал, что в районе Красногоровки враг пытается оттеснить наши подразделения, продолжается бой.
Ранее в ОТГВ "Харьков" заявляли, что враг применяет весь доступный арсенал оружия на Харьковском направлении, за сутки произошло 11 боестолкновений. По данным Генштаба, 3 июня на Харьковском направлении бои шли в районе Липцов и Волчанска.
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