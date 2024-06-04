За сутки на фронте почти 140 боестолкновений. Бои шли в районе Липцев и Волчанска, - Генштаб
За минувшие сутки, 3 июня 2024 года, на фронте в Украине произошло 137 боевых столкновений, 52 атаки Силы обороны отбили на Покровском направлении, которое сейчас является самым "горячим". Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"За минувшие сутки произошло 137 боевых столкновений", - отметил он.
Обстановка на Харьковщине
Ковалев также проинформировал, что на Харьковском направлении российские военные продолжают наступательные действия. В целом, по его словам, вчера произошло 11 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений. Силы обороны Украины отбили атаки врага в районах Синьковки, Берестово Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
Обстановка на Востоке
На Сиверском направлении Силы обороны Украины отбили 27 атак. В районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Выемка и Раздолевка Донецкой области.
На Краматорском направлении украинские воины остановили 7 попыток противника прорвать оборону украинских войск в районах Калиновки, Нового, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.
На Покровском направлении украинские воины отбили 52 атаки в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Новопокровское, Птичье, Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить украинские подразделения с занимаемых рубежей.
По данным Генштаба, на Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Водяное, где российские захватчики при поддержке авиации 11 раз пытались прорвать оборону украинских войск.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении российские оккупанты совершили одну тщетную попытку прорвать оборону украинских войск в направлении населенного пункта Пречистовка Донецкой области.
На Ореховском направлении вчера произошло 7 боевых столкновений в районе Малой Токмачки и Работино Запорожской области.
На Приднепровском направлении российские захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.
За минувшие сутки российские военные совершили пять бесполезных атак на позиции Сил обороны Украины на этом направлении.
Утром 3 июня Генштаб сообщал, что продолжалась вражеская атака в районе Невского, ситуация была напряженная. Также происходил бой возле Ивановского.
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