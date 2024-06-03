Враг начал активнее действовать на Ореховском направлении, - Генштаб ВСУ

Общее количество атак российских оккупантов на позиции украинских войск по всей протяженности фронта с начала суток составляет уже 102.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 19:00.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Продолжаются бои в районе Волчанска. Российские захватчики наносят авиационные удары на севере Харьковщины с применением управляемых авиабомб. В настоящее время враг нанес уже не менее 10 ударов КАБами с направлений Белгорода и Шебекино (РФ).

На Купянском направлении российские войска 15 раз пытались прорвать наши оборонительные рубежи. Из них два боевых столкновения еще продолжаются.

Боевые действия на Донетчине

На Северском направлении количество штурмовых действий россиян с начала суток возросло до 21. 10 из них еще продолжаются в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Покровском направлении сейчас продолжается 11 боев. Общее количество столкновений за сегодня возросло до 35. Безвозвратные потери врага на направлении составляют почти 290 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре боевые бронированные машины, четыре артсистемы и шесть единиц автомобильной техники. Повреждены две ББМ, одна артсистема и 1 единица автотранспортной техники.

На направлении враг применяет КАБы. Также авиабомбами бомбардируется Константиновка и Михайловка на Кураховском направлении и Золотая Нива на Времеевском.

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Боевые действия на юге

Кроме того, враг начал активнее действовать на Ореховском направлении, в частности в районе Малой Токмачки. Враг атаковал здесь в течение дня семь раз.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.