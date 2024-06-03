Ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку, - Генштаб ЗСУ
Загальна кількість атак російських окупантів на позиції українських військ по всій протяжності фронту з початку доби становить вже 102.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 19:00.
Бойові дії на Харківщині
На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Тривають бої в районі Вовчанська. Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 10 ударів КАБами з напрямків Бєлгорода і Шебекіно (РФ).
На Куп’янському напрямку російські війська 15 разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. З них два бойових зіткнення ще тривають.
Бойові дії на Донбасі
На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян з початку доби зросла до 21. 10 з них ще тривають в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.
На Покровському напрямку наразі триває 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35. Безповоротні втрати ворога на напрямку складають майже 290 осіб вбитими і пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, чотири артсистеми та шість одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено дві ББМ, одну артсистему та 1 одиницю автотранспортної техніки.
На напрямку ворог застосовує КАБи. Також авіабомбами бомбардується Костянстинівка та Михайлівка на Курахівському напрямку та Золота Нива на Времієвському.
Бойові дії на півдні
Крім того, ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Ворог атакував тут протягом дня сім разів.
На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.
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