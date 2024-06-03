Ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Загальна кількість атак російських окупантів на позиції українських військ по всій протяжності фронту з початку доби становить вже 102.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 19:00.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Тривають бої в районі Вовчанська. Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 10 ударів КАБами з напрямків Бєлгорода і Шебекіно (РФ).

На Куп’янському напрямку російські війська 15 разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. З них два бойових зіткнення ще тривають.

Бойові дії на Донбасі

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян з початку доби зросла до 21. 10 з них ще тривають в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Покровському напрямку наразі триває 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35. Безповоротні втрати ворога на напрямку складають майже 290 осіб вбитими і пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, чотири артсистеми та шість одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено дві ББМ, одну артсистему та 1 одиницю автотранспортної техніки.

На напрямку ворог застосовує КАБи. Також авіабомбами бомбардується Костянстинівка та Михайлівка на Курахівському напрямку та Золота Нива на Времієвському.

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Бойові дії на півдні

Крім того, ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Ворог атакував тут протягом дня сім разів.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.