Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Українські воїни активно виснажують наступальний потенціал ворога, - Генштаб ЗС (оновлено)

Від початку доби, 2 червня 2024 року, кількість бойових зіткнень зросла до 55. Чотири з 17 боїв ще тривають на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Українські воїни жорстко відповідають на ворожі спроби просунутись вперед.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи продовжують руйнувати населені пункти авіаударами, використовуючи для пусків територію РФ. 20 бомб скинув ворог від початку цієї доби. Пообіді російські загарбники із напрямку Шебекіно (РФ) завдали авіаційного удару у район українського Вовчанських хуторів. Агресор провів за сьогодні одну атаку неподалік Стариці. Українські військові укріплюють оборону та активно виснажують наступальний потенціал ворога.

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Ситуація на Сході

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника. Після невдалої спроби у районі села Тернів, двічі російські окупанти спробували покращити тактичне положення у Серебрянському лісі. Отримали відсіч. Ворог перегруповує сили. Наші захисники укріплюють зайняті рубежі та тримають ситуацію контрольована.

На Сіверському напрямку триває бій у районі Виїмки. Загальна кількість боєзіткнень на напрямку збільшилась до семи.

На Краматорському напрямку ворог концентрував зусилля неподалік Калинівки і Кліщіївки – відбито чотири ворожі атаки. Загарбники вдарили десятьма некерованими авіаракетами у район Дружби.

На Покровському напрямку окупанти з початку доби здійснили 16 атак на позиції наших військ. 12 боєзіткнень Сили оборони відбили, чотири - ще тривають неподалік Нетайлового та Сокола. На напрямку противник теж застосовує керовані авіаційні бомби. На Євгенівку агресор скинув два КАБи, на Олександропіль та Карлівку - по одному.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку ворог продовжує атакувати в районі Старомайорського. Всі три сьогоднішніх атаки окупантів підрозділи Сил оборони відбили.

На Придніпровському напрямку, на лівому березі Дніпра, агресор здійснив вже три спроби відтіснити наші підрозділи з позицій біля Кринків зазнав невдачі. Загарбники завдали двох авіаударів - по районах сіл Ольгівка та Новотягинка.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - додали у відомстві.

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Генштаб оновив дані на 19.00:

"Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже 10. У другій половині дня бомбардуванню російськими загарбниками з напрямку Бєлгорода (російська федерація) піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці. Окрім того, на Харківському напрямку російські окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця. Українські воїни активно нищать ворога – станом на зараз окупанти втратили на напрямку 117 осіб живої сили, знищено два російських танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Також перестали існувати п’ять ворожих бліндажів і два склади боєприпасів.

На Куп’янському напрямку триває бій в районі Невського. Все інше – без змін.



На Краматорському напрямку від початку доби противник сім разів намагався покращити своє тактичне положення. Діяв у районах Калинівки і Кліщіївки. Всі ворожі атаки відбито.

Чотири з 17 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Нетайлове та Сокіл. Загальні втрати ворога на напрямку досить значні – 358 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві бронемашини та шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць військової техніки окупантів пошкоджено. Інформація уточнюється".