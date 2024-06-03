Враг активизировался на Харьковском направлении, продолжается бой около Липцев, - Генштаб

С начала суток 3 июня 2024 года общее количество боевых столкновений на линии боевого соприкосновения - 59. Враг активизировался на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, продолжается бой возле Липцев.

На Купянском направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех, из них три, в районах Невского и Серебрянского лесничества, продолжаются. Враг применяет КАБы и неуправляемые ракеты в районах Сиверска, Купянска и Синьковки.

Обстановка на Востоке

Также враг активизировался на Сиверском направлении, где общее количество атак врага за сегодня возросло до восьми, шесть из которых продолжаются в районе Раздолевки.

Продолжаются боестолкновения на Краматорском направлении.

По данным Генштаба, на Покровском направлении - наиболее горячо. Количество боев за сегодня возросло до 27, из них 13 продолжаются. Наибольшая активность врага - в районе Новоалександровки и Сокола. Враг применяет авиацию.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник, при поддержке авиации, перешел к активным действиям.

На Ореховском направлении было отражено три попытки врага улучшить свои позиции в районах Работино и Малой Токмачки. Враг применил авиацию.

На Приднепровском направлении отбиты две вражеские атаки в районе Крынок.

Обстановка на Севере

Россияне также наносят артиллерийские удары по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины.

На остальных направлениях обстановка - без особых изменений.

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Утром 3 июня Генштаб сообщал, что продолжается вражеская атака в районе Невского, ситуация напряженная. Также происходит бой возле Ивановского.